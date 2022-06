(VIDEO) Retezatul Hateg, victorie importanta in barajul pentru promovarea in Liga a treia de fotbal

Echipa de fotbal CSO Retezatul Hateg, campioana Ligii a patra din judetul Hunedoara, a invins cu 4 - 1 pe ACS Magica Balta din Caransebes, in mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga a treia. Victoria reprezinta un pas important pentru revenirea hateganilor in Liga a treia, dupa 12 ani.Meciul de fotbal a avut loc sambata, pe stadionul din Hateg, in fata unui public numeros."Oaspetii au deschis scorul la mijlocul primei reprize la singurul sut pe poarta, printr-o executie de exceptie. ... citeste toata stirea