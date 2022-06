Corvinul Hunedoara a facut primul pas spre Liga a doua.Corvinul Hunedoara a invins, sambata, pe teren propriu, echipa CS Minaur Baia Mare, in prima mansa a finalei barajului pentru promovarea in Liga a doua.Golurile hunedorenilor au fost marcate de Arnautu si Mogos, dupa ce oaspetii au deschis scorul in prima repriza.Meciul de fotbal a avut loc pe Stadionul "Michael Klein" in fata unui numar record de spectatori, ... citeste toata stirea