La Praid nu e liniște. Starea de alertă a fost prelungită pentru încă 30 de zile. Măsurile care se vor lua în continuare

Starea de alertă a fost prelungită la Praid joi, 7 august, pentru încă 30 de zile, ca urmare a situației de urgență provocată de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund.

Instituția Prefectului - Județul Harghita a transmis, joi, că starea de alertă pe teritoriul comunei a fost prelungită de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid pentru perioada 9 august - 9 septembrie 2025, inclusiv.

Sursa citată precizează că în perioada stării de alertă vor fi luate mai multe măsuri, printre care se numără mobilizarea tuturor mijloacelor, forțelor și factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a pârâului Corund, informarea populației din comună și din localitățile învecinate despre evoluția situației, interzicerea accesului în zona afectată și în Canionul de Sare și acordarea de asistență, dacă situația o impune, persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

În informarea Instituției Prefectului se menționează că lucrările la sistemul de țevi corugate, prin care a fost deviat provizoriu cursul pârâului Corund, vor fi finalizate într-o săptămână, dacă condițiile meteo și cele hidrologice vor permite.

"Se fac nivelări de teren pe aliniamentul de țevi corugate, umpluturi, rigidizarea tronsoanelor și montarea sistemului de ancorare", se arată în informare.

Totodată, se mai precizează că, în prezent, sunt executate mai multe lucrări, respectiv înălțarea barajului provizoriu din amonte, pentru controlul suplimentar al debitului, lucrări la digul din amonte, curățarea și amenajarea terasamentului precum și aducerea de piatră spartă și completarea materialului de fund pentru stabilizarea și menținerea țevi corugate pe poziție.

"La data prezentei, sistemul de țevi corugate preia și tranzitează întreaga cantitate de apă a pârâului Corund, sistemul funcționând normal", transmite Instituția Prefectului.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate în data de 8 mai, când au început infiltrațiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, starea de alertă a fost prelungită periodic.

