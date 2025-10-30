Uraganul Melissa traversează Caraibele şi accelerează spre Bermude. A lăsat în urmă dezastru. Cel puţin 25 de persoane au murit în Haiti, patru în Jamaica VIDEO

Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta joi, 30 octombrie, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters.

Locuitorii din Bahamas şi din insulele Turks şi Caicos din apropiere s-au adăpostit, în timp ce furtuna care trecea peste ei îi lovea cu rafale periculoase şi cantităţi mari de ploaie.

Aflaţi la aproximativ 830 km nord-est de ultima poziţie a furtunii, locuitorii din Bermuda se pregăteau pentru sosirea acesteia, aşteptată în cursul serii.

Autorităţile din întreaga regiune, care se străduiesc să ţină evidenţa devastărilor, au confirmat cel puţin 25 de decese în Haiti - dintre care 10 copii - şi patru în Jamaica.

Imaginile din satelit au arătat zone întinse cu copaci şi case devastate în regiunile cele mai afectate din Jamaica, vegetaţia rămasă fiind lăsată fără frunze, iar majoritatea structurilor fiind distruse.

Peste 70% din clienţii din Jamaica erau încă fără energie electrică joi dimineaţă, a declarat ministrul energiei, Daryl Vaz, liniile electrice fiind doborâte pe şoselele insulei.

Multe şcoli au rămas fără energie electrică sau apă, au declarat oficialii din capitala Kingston.

La ora 15:00 GMT (17:00, ora României), Melissa avea rafale de vânt de 165 km/h, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, uraganul fiind retrogradat de la categoria maximă la categoria 2. Se preconiza că va continua să accelereze spre nord-est şi „va trece la nord-vest de Bermuda” mai târziu joi, înainte de a slăbi probabil vineri.

Bermuda urma să-şi închidă podul joi seara şi toate şcolile şi feriboturile vineri, printre alte măsuri luate „din prudenţă”, a declarat ministrul securităţii naţionale, Michael Weeks, într-un comunicat. „Rog toţi locuitorii să rămână vigilenţi în timp ce facem faţă unei alte ameninţări naturale la adresa modului nostru de viaţă”, a spus el. Oamenii ar trebui să-şi verifice vecinii şi să nu circule pe drumuri până la noi dispoziţii, a adăugat ministrul.

DEVASTARE ÎN JAMAICA

Melissa a lovit Jamaica marţi, fiind cel mai puternic uragan care a lovit direct coastele sale, cu vânturi susţinute de aproape 300 de km/h, cu mult peste puterea minimă pentru categoria 5, cea mai puternică clasificare pentru uragane.

„DEVASTARE”, titra prima pagină a ziarului Jamaica Observer de joi.

Drone footage reveals the devastation in Lacovia, Jamaica, where Hurricane Melissa left homes in ruins, roads underwater, and power knocked out across the region. pic.twitter.com/7DSweEQbR5 — AccuWeather (@accuweather) October 30, 2025

Peste 130 de drumuri au rămas blocate de copaci, resturi şi linii electrice, au declarat autorităţile, armata fiind trimisă pe jos să cureţe drumurile în zonele izolate, pentru a face loc ambulanţelor.

Un drum din oraşul de coastă Black River, grav afectat, a fost acoperit cu peste un metru de nisip întins pe o distanţă de peste un kilometru, au declarat oficialii.

Oraşul dens populat Kingston a fost ferit de cele mai grave pagube, iar aeroportul său principal urma să se redeschidă joi. Zborurile de ajutor şi ajutoarele au început să sosească pe aeroporturile insulei, au declarat autorităţile, iar portul capitalei urma să se redeschidă joi.

Serviciul american de prognoză meteorologică AccuWeather a estimat că Melissa ar putea provoca pagube şi pierderi economice în valoare de 22 de miliarde de dolari, iar reconstrucţia ar putea dura un deceniu sau mai mult.

EVACUĂRI ŞI INUNDAŢII

Melissa a fost al treilea uragan ca intensitate înregistrat în Caraibe, precum şi cel mai lent, ceea ce l-a făcut deosebit de distructiv, a declarat AccuWeather.

În arhipelagul Bahamas, guvernul a evacuat cu avionul aproape 1.500 de persoane pe măsură ce furtuna se apropia, în ceea ce a numit una dintre cele mai mari operaţiuni de evacuare.

Vânturile puternice au zguduit palmierii şi au stârnit valuri mari într-o staţiune din apropierea oraşului George Town, potrivit unui videoclip difuzat miercuri.

Furtuna nu a lovit direct Haiti, cea mai populată ţară din Caraibe, dar a adus zile întregi de ploi. Autorităţile au raportat cel puţin 25 de decese, în mare parte din cauza inundaţiilor din Petit-Goave, un oraş de coastă situat la 64 km vest de capitală, unde un râu a ieşit din matcă.

Cel puţin 10 copii au pierit şi 12 persoane sunt date dispărute, a declarat agenţia de gestionare a dezastrelor din Haiti, adăugând că peste 1.000 de case au fost inundate la nivel naţional şi aproape 12.000 de persoane s-au mutat în adăposturi de urgenţă.

În Cuba, cel puţin 241 de comunităţi au rămas izolate şi fără comunicaţii miercuri, după trecerea furtunii peste provincia Santiago, potrivit rapoartelor preliminare ale presei, fiind afectaţi până la 140.000 de locuitori.

În estul Cubei, autorităţile au mobilizat un efort masiv de evacuare, mutând 735.000 de persoane în adăposturi în afara zonei afectate de uragan.

Turiştii din nordul Cubei au fost, de asemenea, relocaţi în hoteluri din interiorul ţării.

Cuba a raportat pagube substanţiale la infrastructură şi culturi, dar niciun deces până joi la prânz.

SUA OFERĂ AJUTOR CUBEI, ADVERSARUL SĂU DE LUNGĂ DURATĂ

Statele Unite sunt pregătite să ofere ajutor umanitar imediat populaţiei din Cuba afectate de uraganul Melissa, a anunţat joi secretarul de stat american Marco Rubio.

Departamentul de Stat a emis o declaraţie privind asistenţa umanitară pentru Cuba, un vechi adversar al său, aşa cum a făcut şi pentru ţările vecine din Caraibe, şi este pregătit să ofere ajutor imediat în mod direct şi prin intermediul partenerilor locali, a declarat Rubio într-un comunicat.

„În urma devastării provocate de uraganul Melissa în estul Cubei, administraţia Trump este alături de curajosul popor cubanez, care continuă să lupte pentru a-şi satisface nevoile de bază”, a spus el.

Ministerul de Externe al Cubei a declarat că „aşteaptă clarificări cu privire la modul şi forma în care (americanii) sunt dispuşi să acorde ajutor”.

Echipele americane de căutare şi salvare se îndreptau deja joi spre Jamaica pentru a ajuta la eforturile de recuperare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că guvernul SUA nu a primit nicio cerere de asistenţă federală din partea Cubei.

Preşedintele Donald Trump a adoptat o poziţie dură în politica SUA faţă de insula comunistă, inversând măsurile puse în aplicare de fostul preşedinte Joe Biden. Administraţia sa a declarat că va aplica o interdicţie legală asupra turismului american în Cuba, sprijinind în acelaşi timp un embargo economic asupra ţării.

Legislaţia americană prevede excepţii pentru donaţiile private de alimente, medicamente şi alte bunuri umanitare către Cuba, precum şi pentru intervenţiile în caz de dezastre, a explicat Rubio. „Îi încurajăm pe cei care doresc să sprijine direct poporul cubanez să ne contacteze dacă apar probleme”, a spus el.

Oamenii de ştiinţă spun că uraganele se intensifică mai repede şi cu o frecvenţă mai mare ca urmare a încălzirii apelor oceanului cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră. Mulţi lideri din Caraibe au solicitat ţărilor bogate şi poluante să ofere despăgubiri sub formă de ajutor sau reducere a datoriilor.

