Fantezie sau credință? Conținutul biblic generat de inteligență artificială stârnește controverse

Popularitatea videoclipurilor religioase generate de AI este în creștere pe rețelele sociale/FOTO:X@gbrumfiel

Un videoclip recent publicat pe canalul de YouTube al proiectului „AI Bible” prezintă scene apocaliptice: clădiri care se prăbușesc, oameni panicați care încearcă să se salveze din dărâmături, sunete asurzitoare de trâmbițe și o apariție angelică plutind deasupra haosului. Ulterior, își fac apariția creaturi fantastice, inclusiv un dragon cu șapte capete – amintind mai degrabă de un joc de tip Dungeons and Dragons decât de o lectură biblică tradițională.

Acest videoclip de opt minute, care redă o secțiune din Cartea Apocalipsei, a fost creat în întregime cu ajutorul instrumentelor bazate pe inteligență artificială. Rezultatul vizual alternează între stiluri inspirate de producții hollywoodiene, scene din jocuri video și artă fantasy. Cu toate acestea, publicul pare să aprecieze rezultatul: clipul a acumulat peste 750.000 de vizualizări în doar două luni.

Platforma din spatele proiectului este Pray.com, o companie cu scop lucrativ care se prezintă drept „cea mai populară aplicație de rugăciune și credință din lume.” Ryan Beck, directorul tehnologic al companiei, afirmă că reacțiile publicului au fost în general pozitive, în special în rândul tinerilor sub 30 de ani, în majoritate bărbați.

„Oamenii ne scriu pe YouTube spunând că aceste povești le transformă viața, că au un impact spiritual și emoțional profund asupra lor,” declară Beck.

Reacții împărțite din partea teologilor

Însă nu toată lumea privește cu entuziasm acest fenomen. Brad East, profesor de teologie la Universitatea Creștină Abilene din Texas, susține că astfel de producții diminuează mesajul biblic, reducându-l la un simplu film de acțiune.

„Este deprimant că cineva ar putea crede că o asemenea abordare are vreo valoare spirituală,” afirmă el.

De-a lungul istoriei, creștinismul a adoptat în mod activ tehnologiile vremii pentru a răspândi mesajul religios — de la manuscrise legate în locul sulurilor, până la tiparniță. Astăzi, în special mișcarea evanghelică este cunoscută pentru deschiderea față de inovație, spune John Dyer, profesor la Dallas Theological Seminary și autor al cărții People of the Screen.

„Există în spatele mișcării evanghelice un spirit american autentic de tip 'hai să încercăm ceva nou’,” explică Dyer. „Pentru evanghelici, dacă o metodă îi aduce pe oameni mai aproape de Biblie, atunci e un lucru bun.”

Tehnologia, între divertisment și devoțiune

Popularitatea videoclipurilor generate de AI este în creștere pe rețelele sociale. Unele urmăresc doar atragerea de atenție și profitul, în timp ce altele propun reinterpretări creative ale unor personaje și evenimente istorice. De exemplu, comediantul Jon Lajoie a realizat un clip satiric în care Iisus discută cu Iepurașul de Paște într-un podcast, iar într-un alt videoclip, Fecioara Maria apare ca influencer în drum spre Betleem.

Vicepreședintele Pray.com pentru conținut, Max Bard, spune că firma experimentează cu instrumente AI de câțiva ani, dar abia recent capacitatea de a genera materiale video de înaltă calitate a devenit fezabilă.

„Putem produce acum cam două videoclipuri pe săptămână. Credem că am ajuns să înțelegem ce le place oamenilor și cu ce rezonează,” spune Bard.

Procesul implică folosirea mai multor tehnologii, inclusiv ChatGPT pentru dezvoltarea conceptelor, generatoare de imagini și aplicații de video AI. Actorii reali dau voce narațiunilor, iar muzica este compusă special pentru fiecare episod. De asemenea, un pastor citește textele, care rămân în mare parte fidele versiunilor biblice.

„Practic, luăm un clip filmat cu telefonul și îl introducem în generatorul video. Iar rezultatul final îl transformă pe narator într-un profet biblic,” explică Bard.

Cu peste două milioane de urmăritori pe YouTube, Instagram și TikTok, Pray.com se prezintă ca o punte între spiritualitate și cultura digitală.

„Gândiți-vă la noi ca la un fel de univers Marvel al credinței,” adaugă Bard.

Critici privind forma și mesajul

Însă forma contează, spun teologii. Jeffrey Bilbro, profesor de literatură creștină la Grove City College, avertizează că aceste videoclipuri riscă să transforme Biblia într-un simplu obiect de consum media:

„Ambalajul este unul de divertisment. Biblia devine conținut menit să distreze, nu o revelație divină care ne cheamă la transformare spirituală.”

De asemenea, sunt ridicate semne de întrebare în legătură cu selecția anumitor pasaje controversate sau greu de interpretat, precum Apocalipsa sau Nephilimii din Vechiul Testament. Paul Hoffman, profesor la Universitatea Samford, afirmă că ar putea fi o strategie de marketing:

„Abordează subiecte asupra cărora comunitatea teologică are interpretări variate. Poate că exact acest lucru atrage publicul.”

Pentru East, adevărata provocare rămâne fidelitatea față de mesajul profund al Scripturii:

„Când vom vedea un videoclip în care Iisus spune: << Întoarce și celălalt obraz >>? Asta nu va face probabil obiectul unui trailer de acțiune.”

Ryan Beck de la Pray.com insistă că proiectul nu este o simplă „producție AI superficială”, ci un efort conștient de a îmbina educația spirituală cu divertismentul – sau, după cum spune el, un format de tip edutainment:

„Încercăm să punem accentul pe partea de divertisment, pentru că, sincer, conținutul biblic este deseori prea centrat pe educație și prea puțin accesibil publicului larg.”

