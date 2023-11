Tensiuni la dezbaterea TV a republicanilor pentru alegerile prezidențiale din 2024. "Ucraina nu este un model de democraţie" VIDEO

Cinci candidaţi republicani pentru alegerile prezidenţiale americane din 2024 s-au confruntat, miercuri, într-o nouă dezbatere televizată tensionată, deşi i-au rezervat câteva atacuri acide lui Donald Trump, marele favorit în alegerile primare şi marele absent al serii, scrie AFP.

"Oricine îşi va petrece următorul an şi jumătate încercând să nu ajungă la închisoare şi să nu ajungă la tribunal nu poate conduce acest partid sau această ţară", a declarat fostul guvernator de New Jersey Chris Christie, referindu-se la fostul preşedinte, care este investigat.

Urmând aceeaşi strategie ca în timpul primelor două dezbateri, miliardarul a ales să refuze această întâlnire din cauza, potrivit acestuia, avansului său foarte mare în rândul republicanilor în sondajele de opinie.

Dezbaterea, organizată la Miami, reprezintă totuşi o etapă importantă pe lungul drum spre Casa Albă: candidaţii republicani pentru alegerile din 2024 se vor confrunta într-o serie de primare începând cu 15 ianuarie.

Câştigătorul acestor sondaje se va confrunta cu candidatul democrat, cel mai probabil Joe Biden, la alegerile prezidenţiale din noiembrie anul viitor.

După sondajele dezastruoase publicate la sfârşitul săptămânii, preşedintele a primit o gură de oxigen prin rezultatele diferitelor sondaje locale de marţi, care i-au favorizat în mare măsură pe democraţi chiar şi în statele tradiţional conservatoare.

În Ohio, de exemplu, unde alegătorii au ales să înscrie dreptul la avort în constituţia statului, un nou semn al importanţei acestei probleme pentru alegerile prezidenţiale de anul viitor.

LIVE: Five Republican presidential hopefuls face off in Miami in a debate hosted by @NBCNews and moderated by @LesterHoltNBC and @kwelkernbc, joined by Hugh Hewitt. https://t.co/zcZfnRpZvq https://t.co/6a9Vfftqmf