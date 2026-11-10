Dezinfectanți TP4 în industria alimentară: ce cere HACCP pe fiecare zonă

Dezinfectanții TP4 sunt produse biocide destinate dezinfecției echipamentelor, recipientelor, ustensilelor și suprafețelor asociate producției, transportului, depozitării sau consumului alimentelor și furajelor. HACCP nu impune un produs anume, ci un plan de igienizare documentat pentru fiecare zonă. Planul stabilește produsul, concentrația, timpul de contact, necesitatea clătirii și verificarea.

Ce este TP4 și ce acoperă?

TP4 este tipul de produs 4 din anexa V a Regulamentului (UE) 528/2012 și cuprinde dezinfectanții pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafețe și conducte asociate alimentelor și băuturilor. Mâinile personalului se tratează cu produse TP1, nu TP4. Încadrarea unui produs în TP4 trebuie verificată în documentele sale oficiale, iar utilizarea concretă în industria alimentară trebuie să fie acoperită de condițiile de avizare/autorizare aplicabile produsului, iar gama de dezinfectanți TP4 pentru industria alimentară respectă această structură.

Ads

În România, CNPB (Comisia Națională pentru Produse Biocide), care funcționează pe lângă Ministerul Sănătății, îndeplinește atribuții privind avizarea și autorizarea produselor biocide. Produsele și documentele aferente pot fi verificate în Registrul Național al Produselor Biocide. Numărul avizului poate avea forma NNNNBIO/TT/xx.xx, unde secvența TT indică tipul de produs: /04/ pentru TP4. Nu este vorba despre un grup 04 din numărul avizului. Important: potrivit art. 2 lit. a) din Ordinul nr. 10/368/11/2010, domeniul de utilizare înscris în aviz are valoare indicativă și nu constituie, prin el însuși, o aprobare a folosirii produsului în domenii reglementate specific, inclusiv cel alimentar. Prin urmare, simpla existență a unui aviz și a încadrării TP4 nu trebuie prezentată ca o aprobare automată pentru orice utilizare într-o unitate alimentară. Dezinfectanții veterinari intră în TP3.

Ce cere HACCP de la planul de igienizare?

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 (art. 5) obligă operatorii din domeniul alimentar, care desfășoară activități după producția primară și operațiunile asociate acesteia, să pună în aplicare și să mențină o procedură permanentă bazată pe principiile HACCP, iar Anexa II (cap. V, pct. 1a) cere ca toate articolele, instalațiile și echipamentele care vin în contact cu alimentele să fie curățate eficient și, dacă este necesar, dezinfectate, cu o frecvență suficientă pentru a evita orice risc de contaminare. Igienizarea se tratează de regulă ca program preliminar (PRP), în cadrul bunelor practici de igienă (GHP), iar planul cuprinde:

Ads

zonele, echipamentele și suprafețele de igienizat, stabilite cu o frecvență clară (ex.: după fiecare utilizare, la schimbul de tură sau zilnic); produsul biocid adecvat utilizării respective, încadrat în TP4 pentru suprafețele și echipamentele asociate alimentelor, respectiv în TP2 pentru suprafețele fără contact cu alimentele, utilizat cu concentrația, timpul de contact și temperatura specificate în fișa tehnică și aviz; etapele operațiunii: îndepărtarea vizibilă a resturilor, curățarea cu detergent, clătirea intermediară, aplicarea dezinfectantului și, conform instrucțiunilor de pe etichetă/fișa tehnică, clătirea finală cu apă potabilă; desemnarea responsabilului, instruirea documentată a personalului și depozitarea substanțelor chimice în spații dedicate, separate de alimente (Anexa II, cap. I, pct. 10); monitorizarea, aplicarea acțiunilor corective în caz de abateri și verificarea periodică a eficienței igienizării (art. 5 alin. 2).

Ads

Documentele și înregistrările trebuie să permită demonstrarea aplicării procedurilor și a conformității cu cerințele HACCP. Regulamentul nu stabilește însă un model unic de fișă de monitorizare și nici nu impune explicit aceeași listă de câmpuri pentru fiecare operațiune. Fiecare operațiune de igienizare poate fi consemnată în fișele de monitorizare cu menționarea datei, a zonei/echipamentului, a produsului utilizat, a concentrației, a timpului de acțiune și a semnăturii persoanei responsabile.

Ce cere HACCP pe fiecare zonă?

Sistemul HACCP impune cerințe de igienă și dezinfecție specifice fiecărei zone dintr-o unitate din industria alimentară, în funcție de nivelul de risc de contaminare. Clasificarea zonelor ca risc scăzut, mediu sau înalt se stabilește prin analiza riscurilor specifică unității, nu printr-o clasificare fixă impusă de Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Zona de recepție și depozitare materii prime (Risc Scăzut / Mediu)

În zona de recepție și depozitare a materiilor prime, sistemul HACCP impune menținerea strictă a igienei spațiilor de stocare, a rafturilor, a navetelor și a mijloacelor de transport interne, precum și controlul riguros al parametrilor de mediu în depozitele frigorifice sau de congelare. Suprafețele se curăță și se dezinfectează cu o frecvență stabilită în funcție de utilizare și de riscul de contaminare, folosind detergenți și dezinfectanți adecvați suprafețelor respective: TP2 pentru suprafețele fără contact cu alimentele și TP4 pentru echipamentele și suprafețele asociate alimentelor, conform utilizărilor aprobate. Scopul este prevenirea contaminării încrucișate a ingredientelor înainte de a intra în fluxul de producție.

Ads

Zona de pregătire / producție / procesare (Risc Înalt)

În zona de pregătire, producție și procesare, care poate fi încadrată ca zonă de risc înalt în funcție de analiza riscurilor, procedurile HACCP solicită aplicarea strictă a igienizării în pași succesați (îndepărtarea resturilor, curățarea cu detergent, clătirea, dezinfecția cu biocizi TP4 și clătirea finală cu apă potabilă acolo unde instrucțiunile o cer). În timpul procesului de producție sau între șarje, dezinfecția echipamentelor și suprafețelor care intră în contact cu alimentele se realizează cu produse TP4 ale căror utilizări aprobate permit metoda respectivă de aplicare. Produsele pe bază de alcool pot fi utilizate pentru anumite suprafețe, dacă instrucțiunile produsului permit acest lucru și precizează dacă este necesară clătirea. În timp ce circuitele închise și conductele se igienizează automatizat prin sisteme CIP (Cleaning in Place) cu oxidanți precum acidul peracetic sau clorul activ, numai dacă produsul este destinat și aprobat pentru această utilizare, în condițiile de concentrație, timp de contact și clătire specificate în documentația sa.

Ads

Zona de ambalare și depozitare produs finit (Risc Mediu / Înalt)

În zona de ambalare și depozitare a produsului finit, cerințele HACCP sunt orientate spre protejarea produsului gata de consum împotriva contaminării microbiologice de ultim moment. Liniile de ambalare, benzile de transport și echipamentele de sigilare sau umplere se dezinfectează cu frecvența stabilită prin planul de igienizare și în funcție de riscul de contaminare, cu produse TP4 destinate utilizării pe suprafețele respective. Produsele pe bază de alcool pot fi utilizate atunci când utilizarea lor este prevăzută în documentația oficială, fără a presupune automat că evaporarea elimină necesitatea clătirii sau că nu există reziduuri. Astfel, se urmărește ca ambalajele și containerele să nu fie contaminate prin contactul cu suprafețe insuficient igienizate.

Zonele de igienă a personalului (Filtre sanitare, vestiare, grupuri sanitare)

În zonele destinate igienei personalului, cum sunt filtrele sanitare, vestiarele și grupurile sanitare, HACCP impune asigurarea facilităților necesare igienei personale și prevenirea contaminării alimentelor prin personal. Filtrele sanitare sunt dotate cu echipamente de spălare și uscare igienică a mâinilor, iar acolo unde este prevăzută dezinfecția mâinilor se utilizează produse TP1. Spațiile anexe, vestiarele, cizmele și echipamentele de protecție sunt curățate și dezinfectate cu produse adecvate utilizării și materialelor respective, de regulă TP2 pentru suprafețele fără contact cu alimentele, cu o frecvență stabilită prin planul de igienizare.

Ads

Zone auxiliare și anexe (Depozite de deșeuri, zone de spălare navete/ustensile)

În zonele auxiliare și anexe, ce includ spațiile de spălare a navetelor și depozitele de deșeuri, planul HACCP prevede igienizarea adecvată și suficient de frecventă a recipientelor și a suprafețelor pentru a preveni dezvoltarea focarelor microbiene, atragerea dăunătorilor și generarea mirosurilor neplăcute. Recipientele de colectare a resturilor alimentare și zonele de spălare a ustensilelor reutilizabile se curăță și se tratează cu produse adecvate destinației: TP2 pentru recipientele de deșeuri și suprafețele fără contact cu alimentele, respectiv TP4 pentru ustensilele și echipamentele asociate alimentelor. Produsele pe bază de clor activ pot fi utilizate numai dacă sunt avizate/autorizate pentru utilizarea respectivă și sunt aplicate conform instrucțiunilor. Se asigură separarea fizică și sanitară față de fluxul alimentar principal.

Cum se alege produsul TP4 pentru industria alimentară?

Ads

Produsul TP4 se alege după șase criterii principale, verificate în avizul/autorizația CNPB și în fișa tehnică:

existența avizului/autorizației emise de CNPB pentru Tipul de Produs 04 (TP4), verificabil în Registrul Național al Produselor Biocide; rapoartele de testare a eficacității conform standardelor EN aplicabile utilizării TP4 și spectrului de activitate revendicat. Pentru suprafețele dure, cerințele de bază includ EN 1276 (activitate bactericidă în suspensie), EN 13697 (activitate bactericidă pe suprafețe neporoase), EN 1650 (activitate levuricidă în suspensie) și EN 13697 (activitate levuricidă pe suprafețe neporoase). Testele suplimentare sunt opționale și depind de activitatea revendicată: EN 14348 (micobactericid), EN 14476 (virucid în suspensie), EN 13610 (bacteriofagi), EN 1650 și EN 13697 (spori fungici), respectiv EN 13704 (spori bacterieni); concentrația de lucru, timpul de contact și temperatura stabilite în condițiile de testare relevante, inclusiv în condiții de murdărire/încărcare organică, acolo unde standardul și utilizarea o impun; cerințele privind clătirea: necesitatea clătirii finale cu apă potabilă se stabilește conform instrucțiunilor de utilizare aprobate pentru fiecare produs și pentru fiecare utilizare; compatibilitatea chimică a produsului cu materialele din unitate (inox, plastic, cauciuc, aluminiu) și adaptabilitatea la metoda de aplicare (pulverizare, spumare, imersie, CIP - Cleaning in Place); fișa cu date de securitate (FDS) redactată în limba română, conform Regulamentului (UE) 2020/878.

Standardele EN 1276 și EN 1650 reprezintă teste de faza 2, etapa 1 (în suspensie), iar EN 13697 este un test de faza 2, etapa 2 (pe suprafețe neporoase, fără acțiune mecanică). EN 13704 este un test de faza 2, etapa 1, pentru activitatea sporicidă. Alegerea testelor necesare depinde de tipul utilizării TP4 și de spectrul de activitate revendicat. Ghidul BPR diferențiază cerințele de testare în funcție de utilizarea produsului, indicând testele de bază și pe cele opționale. La rândul său, EN 14885:2022 (Tabelul 12) prezintă metodele de testare relevante pentru revendicările de eficacitate în domeniul alimentar, industrial, casnic și instituțional. Prin urmare, un rezultat obținut printr-un singur test nu demonstrează automat toate activitățile antimicrobiene revendicate și nici eficacitatea produsului pentru toate tipurile de utilizare dintr-o unitate de producție.

Întrebări frecvente

Ce tipuri de dezinfectanți se folosesc în industria alimentară?

În industria alimentară se utilizează produse biocide de Tip de Produs 4 (TP4) pentru dezinfecția echipamentelor, recipientelor, ustensilelor, suprafețelor și conductelor asociate producției, transportului, depozitării sau consumului de alimente și furaje. În funcție de aplicație, pot fi utilizate produse pe bază de alcooli pentru anumite suprafețe, produse pe bază de acid peracetic sau clor activ pentru anumite echipamente și instalații CIP, precum și produse cu acțiune detergent-dezinfectant pentru suprafețe și pavimente. Fiecare produs trebuie să fie destinat utilizării respective, conform documentelor legale și instrucțiunilor de utilizare. Produsele sunt incluse în programul de igienizare al unității, parte a programelor preliminare (PRP) care susțin sistemul HACCP.

Cum se previne contaminarea alimentelor în timpul operațiunilor de curățare și dezinfecție?

Prevenirea contaminării alimentelor presupune curățarea și, atunci când este necesar, dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor care intră în contact cu alimentele. Dezinfectantul se aplică după etapa de curățare, cu respectarea concentrației de lucru și a timpului de contact indicate în instrucțiunile produsului. Clătirea finală cu apă potabilă se efectuează atunci când este prevăzută de instrucțiunile de utilizare. Pentru igiena mâinilor personalului se folosesc produse destinate dezinfecției mâinilor, încadrate ca TP1, atunci când dezinfecția este necesară. Detergenții și dezinfectanții se depozitează separat de zonele în care sunt manipulate alimentele, conform Regulamentului (CE) nr. 852/2004, Anexa II, Capitolul I, punctul 10.

Ce reglementări și standarde se aplică dezinfectanților utilizați în industria alimentară?

Dezinfectanții utilizați în industria alimentară trebuie să respecte cadrul legal aplicabil produselor biocide, în special Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și HG nr. 617/2014. În România, produsul trebuie să dețină documentele legale corespunzătoare regimului aplicabil și să fie utilizat numai pentru domeniul și scopurile acoperite de acestea.

Eficacitatea antimicrobiană se evaluează prin metode de testare standardizate EN, selectate în funcție de utilizarea produsului și de activitatea revendicată. Printre acestea se numără EN 1276 și EN 1650 pentru testele în suspensie, EN 13697 pentru testarea pe suprafețe neporoase și EN 13704 pentru activitatea sporicidă în suspensie. Nu toate aceste standarde sunt obligatorii pentru fiecare produs TP4. Alegerea metodelor de testare depinde de utilizarea declarată și de spectrul de activitate revendicat, conform cadrului EN 14885 și ghidului BPR.

Care sunt etapele unei proceduri de curățare și dezinfecție într-o fabrică alimentară?

O procedură uzuală de curățare și dezinfecție într-o unitate de producție alimentară include îndepărtarea resturilor, curățarea cu detergent și aplicarea dezinfectantului după eliminarea murdăriei. În funcție de echipament, produs și instrucțiunile de utilizare, succesiunea poate cuprinde:

Îndepărtarea mecanică a resturilor organice; Curățarea sau spălarea cu detergent pentru eliminarea grăsimilor și a murdăriei; Clătirea intermediară, dacă este prevăzută în procedură; Aplicarea dezinfectantului TP4, cu respectarea concentrației de lucru și a timpului de contact; Clătirea finală cu apă potabilă, dacă este solicitată de instrucțiunile produsului, și uscarea, după caz.

Ads