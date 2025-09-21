Rețea uriașă de dezinformare în Republica Moldova, finanțată de Rusia, scoasă la iveală de un jurnalist BBC sub acoperire. Ce arată investigația, înainte de alegerile cruciale

O rețea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanțată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un mecanism sofisticat de dezinformare menit să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.

Investigația arată cum persoane recrutate în rețea au primit bani pentru a produce și distribui pe rețele sociale conținut pro-rus și anti-guvernamental, menționat explicit ca atacuri la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-UE fondată de președinta Maia Sandu.

Recrutare și plată prin bancă rusească sancționată

Recruții au fost aduși într-un grup coordonat pe aplicația Telegram și au participat la seminare online secrete cu titluri sugestive precum ”Cum să treci din bucătărie direct în politica națională”.

Acolo au fost testați, instruiți și evaluați pentru a deveni ”operativi”.

Coordonatoarea grupului, identificată ca Alina Juc, originară din Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă, le-a spus recruților că vor fi plătiți 3.000 de lei moldovenești pe lună (circa 170 de dolari).

Ads

Sumele urmau să fie transferate prin Promsvyazbank, bancă de stat rusească sancționată internațional, care deservește și Ministerul rus al Apărării.

Mesaje fabricate cu AI și sondaje ilegale

Participanții erau instruiți să creeze videoclipuri pentru TikTok și Facebook, folosind inclusiv instrumente precum ChatGPT. Conținutul trebuia să fie satiric și aparent organic, pentru a atrage mai ușor atenția publicului.

Ulterior, li s-a cerut să posteze acuzații false, între care: că guvernul de la Chișinău plănuiește să falsifice rezultatul alegerilor; că aderarea Moldovei la UE ar presupune ”obligatoriu” adoptarea valorilor LGBTQ+; că președinta Maia Sandu ar fi implicată în trafic de copii.

Pe lângă propaganda online, recruților li s-au oferit bani pentru a realiza sondaje neoficiale în capitală, menite să arate sprijin pentru opoziția pro-rusă. Intervievarea oamenilor trebuia făcută subtil, iar simpatizanții opoziției erau înregistrați pe ascuns. Informațiile ar fi urmat să fie folosite drept ”probe” pentru a contesta validitatea scrutinului dacă PAS câștigă.

Ads

Legături cu Ilan Șor și ONG-ul Eurasia

Investigația BBC a identificat conexiuni directe între această rețea și oligarhul fugar Ilan Șor, refugiat la Moscova și sancționat de SUA, Marea Britanie și UE pentru corupție și influență malignă orchestrată de Kremlin.

De asemenea, există legături cu organizația Eurasia, un ONG care, potrivit autorităților occidentale, a fost implicat anul trecut în mituirea alegătorilor moldoveni pentru a vota împotriva aderării la UE. În 2024, Evrazia a fost sancționată de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Fotografii ale Alinei Juc au fost găsite pe site-ul Eurasia, iar unul dintre grupurile Telegram infiltrate purta chiar numele ”Eurasia Leaders”.

Dimensiunea rețelei și impactul în social media

BBC a identificat cel puțin 90 de conturi de TikTok, unele prezentându-se ca surse de știri independente. Acestea au publicat mii de videoclipuri care au generat 23 de milioane de vizualizări și 860.000 de aprecieri doar din ianuarie 2025.

Ads

Un partener extern, Digital Forensic Research Lab (DFRLab), a confirmat existența unei rețele și mai extinse, cu peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de aprecieri pe TikTok în aceeași perioadă, cifre impresionante pentru o țară de doar 2,4 milioane de locuitori.

Reacții oficiale și tăcere de la Moscova

Șeful Poliției Naționale din Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru BBC: ”Dacă în 2024 campania lui Ilan Șor s-a bazat pe bani, anul acesta miza este dezinformarea”.

BBC a solicitat un punct de vedere de la Ilan Șor, de la Evrazia și de la Alina Juc, însă niciunul nu a răspuns. Ambasada Rusiei în Marea Britanie a negat implicarea și a acuzat la rândul său Uniunea Europeană că ar încerca să influențeze alegerile din Moldova.

Miza geopolitică a scrutinului

Deși este o țară mică, Moldova are o importanță strategică majoră, fiind plasată între Ucraina și România, stat membru al Uniunii Europene. Alegerile din 28 septembrie sunt considerate decisive pentru orientarea geopolitică a țării – fie spre integrarea europeană, fie spre o apropiere mai mare de Moscova.

Ads