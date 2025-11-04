Mișcarea „suveranistă”, principala sursă de dezinformare din România, arată un nou raport. Combină naționalismul, populismul și teoriile conspirației

Miscarea suveranistă din România este principalul canal de promovare al Rusiei FOTO: Hepta

Dezinformarea din România s-a transformat într-un ecosistem bine organizat, în care narațiunile anti-UE, conspirațiile și propaganda pro-Kremlin circulă prin rețele locale de influenceri, politicieni și platforme media alternative.

Un nou raport publicat de Disinfo.eu arată că România se confruntă cu un val tot mai amplu de dezinformare, dominat de narațiuni anti-UE, conspirații pro-Kremlin și mesaje populiste promovate de mișcarea „suveranistă”. Potrivit documentului, semnat de cercetătorul Ciprian Cucu (Universitatea de Vest din Timișoara), propaganda rusă a devenit mai vizibilă în spațiul online, în special pe platforma TikTok, iar influența acesteia s-a făcut simțită inclusiv în alegerile prezidențiale din 2024–2025.

Rusia își promovează nestingherită mesajele

Raportul arată că mișcarea suveranistă – care combină naționalismul, populismul și teoriile conspirației – a devenit o forță politică importantă, partidele care se revendică de la această ideologie obținând circa 35% din locurile din Parlament. În acest context, Rusia a reușit să-și promoveze mesajele prin intermediul unor politicieni, influenceri și publicații alternative, fără a avea o prezență media directă în România.

Documentul subliniază că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 de către Curtea Constituțională, din cauza implicării rusești în campania candidatului Călin Georgescu, a fost urmată de o explozie de teorii conspiraționiste care au vorbit despre o „lovitură de stat” orchestrată de SUA, UE și Franța. Aceste narațiuni au fost amplificate de figuri publice precum Diana Șoșoacă și Cozmin Gușă și de numeroase conturi false pe rețelele sociale.

Pe lângă teme politice, raportul evidențiază și persistența unor campanii de dezinformare legate de COVID-19, narațiuni anti-LGBTQ și mesaje care prezintă Uniunea Europeană drept un „nou imperiu sovietic” ce ar „coloniza România”. Alte teme dominante sunt cele legate de presupusa trimitere a românilor pe frontul din Ucraina și portretizarea Ucrainei ca „dușman al României”.

Lipsa educației media

Nivelul scăzut al educației media reprezintă un factor agravant. România se află pe penultimul loc în UE la alfabetizare media. Cu toate acestea, raportul remarcă existența unui sector independent de presă activ, deși subfinanțat, precum și eforturile ONG-urilor și ale platformelor de fact-checking (Factual, Veridica, InfoRadar, Romania Check) în combaterea dezinformării.

Autorii notează că autoritățile române nu au reușit până acum să implementeze eficient măsuri de combatere a fenomenului. Deși există o strategie națională pentru comunicare strategică și contracararea dezinformării, aplicarea ei este limitată, iar unele inițiative guvernamentale au fost criticate pentru lipsă de transparență și tendințe de cenzură.

