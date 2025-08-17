Un nou val de dezinformare. Suveraniștii au văzut lucrările de la Vidraru și anunță că francezii ne fură aurul. Marian Godină: "Numai Dumnezeu știe cât aur monoatomic s-a format acolo"

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 18:10
1759 citiri
Dezinformările au umplut rețelele sociale FOTO captură TikTok

Un nou val de dezinformare circulă pe rețelele sociale în legătură cu Barajul Vidraru. Autoritățile spun că golirea lacului este parte din lucrările de evaluare și modernizare, contrazicând zvonurile false despre aur sau demolarea barajului.

Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aurul de la fundul lacului, este cea mai nouă campanie de fake-news care se răstogolește pe rețele sociale, despre lucrările care au loc la Barajul Vidraru. În online se desfășoară o adevărată campanie de dezinformare împotriva Franței.

Unii au scris că francezii evacuează apa ca să pună mâna pe aurul care se află pe fundul lacului. Într-un alt clip, realizat tot cu ajutorul inteligenței artificiale, se arată că barajul Vidraru a fost demolat, arată Digi24.ro.

Marian Godină a ironizat și el campania de dezinformare.

“Probabil că ați aflat deja că a ânceput golirea barajului de la Vidrarul, una dintre cele mai mari capodopere inginerești ale lumii, făcut din cauza geniului inginerilor comuniști români.

Pentru ignoranți e doar o știre, dar pentru cei care nu putem crede orice ni se servește e mai mult de atât. Noi nu putem înghiți pe nemestecate că se golește un baraj doar pentru mentenanță de parcă nu se face mentenanță și cu baraju plin oci. Asta e praf în ochi.

O să vă explic aici pe larg cum stă treburile cu rugămintea ca apoi să da-ți share să vadă toată lumea ADEVĂRU!

În primul rând, baraju Vidrarul este singurul baraj din lume în formă de șarpe cu bot alungit și coadă boțită, cea ce face ca în adâncuri să se creze un vid. De la ce credeți că vine numele Vidraru? De la vid. Ee, acum e acum! Aurul banal, ăla ieftin, denumit oficial stereoatomic se formează doar în prezența oxigenului, iar aurul cu adevărat rar, denumit monoatomic, se formează decât ân lipsa oxigenului, adică decât în vid. Acum cred că e destul de clar de ce se dorește să se ajungă la vidul din adâncul barajului. Numai Dumnezeu știe cât aur monoatomic s-a format acolo în atâția amar de ani de când nimeni nu a ajuns acolo.

Deci ăsta e primul interes.

Apoi e apa. Apă care suntem mințiți că-i dă drumu' ân aval, când deja sunt zeci de postări cu trenuri cu zeci de vagoane cisternă care pleacă dinspre Argeș spre Paris cu destinația la franceji.

Ce trăiește ân apă? Aud? Exact, pește! Vă dați seama cât pește e acolo? Trebuie să fii îngrămădit să crezi că peștele se va duce la vale prin găurile alea de evacuare, păi nici nu ar încăpea. Acolo sunt pești de somn care pot mânca ursu', circulă poze pe internet cu somni uriași de până la 200 de kile bucata, dar nimeni nu vrea să vedeți asta. Un astfel de somn se poate vinde pe piața neagră cu până la 10 mii de euro pe bucată, iar în baraj sunt mii de exemplare!

La un scurt calcul, sunt câteva miliarde de euro care vor ieși din țară, iar noi nu numai că nu vom âncasa nimic, dar pe perioada reparației vor fi și pene de corent, așa că e de așteptat să plătim mai mult pe corent.

Uite așa ne vindem țara.

Distribuiți masiv să le arătăm că ne pasă!” a scris Godină.

#dezinformare, #suveranisti, #barajul vidraru, #aur , #retele sociale
