Storm-1679, arma nevăzută a Rusiei. Publicațiile occidentale, imitate de o rețea de propagandă pentru a răspândi fake news-uri

O rețea pro-rusă de propagandă profită de evenimente mediatice importante pentru a difuza dezinformare, imitând instituții și publicații cunoscute, arată investigații ale trackerului de dezinformare NewsGuard și ale centrului de analiză Microsoft Threat Analysis Center. Operațiunile, identificate de Microsoft sub denumirea Storm-1679 cel puțin din 2022, vizează perioadele de maximă atenție publică — alegeri, competiții sportive sau dezbateri geopolitice— pentru a lansa valuri de conținut falsificat care par să provină de la BBC, ABC, POLITICO, Netflix sau canale de divertisment precum E! News.

Potrivit NewsGuard, gruparea a publicat „content en masse pro-Kremlin” sub forma unor clipuri video care imită materialele jurnalistice autentice. McKenzie Sadeghi, editor pe tema AI și influenței externe la NewsGuard, explică că strategia se bazează pe volum: dacă măcar unul-două materiale false devin virale pe an, toate celelalte devin relevante. Microsoft atribuie grupării o tehnică distinctă dezvoltată în 2024, și anume combinarea imaginilor video cu voci generate prin inteligență artificială, care imită tonul și timbrul unor celebrități sau experți, potrivit Politico.

Câteva exemple recente ilustrează metoda. Înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, a apărut o falsă serie documentară cu sigla Netflix și cu o voce sintetizată atribuită actorului Tom Cruise. În decembrie 2024, același mecanism a fost folosit pentru a crea clipuri în care apar „jurnaliști, profesori și reprezentanți ai forțelor de ordine” convinși prin artificii audio-vizuale, menite să semene neîncredere față de state membre NATO și față de Ucraina. Anul acesta, operațiunile au vizat scrutinul SNAP din Germania și viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, iar înaintea întâlnirii anunțate între Donald Trump și Vladimir Putin campania a încercat să răspândească narațiuni false legate de războiul din Ucraina.

Ads

Un caz concret, din februarie, a arătat cât de repede manipularea poate prinde tracțiune. Un clip fals atribuit E! News susținea că Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) ar fi plătit celebrități pentru vizite în Ucraina după invazia din 2022. Materialul, ce reproducea sigla și formatul E! News, a fost demontat ulterior, dar nu înainte de a fi redistribuit de personalități cu milioane de urmăritori, cum ar fi Donald Trump Jr. și Elon Musk. E! News a confirmat ulterior, pentru Reuters, că materialul nu a fost autentic.

În fața acestor tehnici, verificatorii semnalează că înaintarea instrumentelor AI face din ce în ce mai dificilă diferențierea dintre adevărat și fals. „Ei aruncă pur și simplu spaghetti pe perete să vadă ce rămâne”, spune Ivana Stradner, cercetătoare pe Rusia la Foundation for Defense of Democracies. McKenzie Sadeghi subliniază importanța contextului: „momentul și ciclul de știri” determină când gruparea lansează valuri de falsuri.

Ads

Receptivitatea publicului rămâne o problemă: majoritatea clipurilor false sunt dezmințite rapid, dar când unul reușește să devină viral riscul proliferării dezinformării crește. Organizațiile vizate au reacționat: BBC a informat că este conștientă de imitările Storm-1679 și îndeamnă publicul să verifice dacă materialele care pretind a fi BBC apar pe platformele oficiale ale instituției. AFP notează că, în multe cazuri, instituții precum ABC News, E! News sau Netflix nu au oferit imediat comentarii publice.

Expansiunea acestor operațiuni survine într-un moment în care capacitatea administrativă americană de a riposta a fost redusă. La începutul anului, secretarul american de stat Marco Rubio a desființat o structură cheie din Departamentul de Stat dedicată combaterii dezinformării externe, criticând cheltuielile acesteia, iar agenția CISA din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă și-a redus activitatea privind dezinformarea electorală internă. Pentru analiști ca Stradner, aceste decizii scad reziliența în fața operațiunilor de influență: „decizia Washingtonului de a reduce eforturile de contrainformații este un vis împlinit pentru Putin,” a afirmat ea.

Ads