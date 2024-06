Zece dezvăluiri bombă despre viața lui Jackie Kennedy după moartea lui JFK. De la aventura cu cumnatul său, la bisexualitatea lui Aristotel Onasis

O nouă carte explozivă scrisă de Maureen Callahan, editorialistă la DailyMail.com, dezvăluie scandalurile care au afectat viața lui Jackie Kennedy după asasinarea fostului președinte american John Fitzgerald Kennedy, în 1963.

În exclusivitate, Daily Mail prezintă extrase din cartea "Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed", în care Callahan a dezvăluit secrete neștiute despre asasinarea lui JFK și despre apetitul sexual insațiabil al acestuia.

Callahan explorează și căsătoria lui Jackie cu cel de-al doilea soț al ei, Aristotel Onassis, miliardarul grec din industria navală, "un vulgar ca un gnom", după cum îl prezintă autoarea.

Daily Mail prezintă cele mai șocante zece dezvăluiri ale cărții, de la bisexualitatea secretă a lui Aristotel, la aventura de ani de zile a lui Jackie cu Bobby, fratele căsătorit al lui JFK, și la spitalizarea ei din cauza unei tulburări alimentare:

1. După asasinarea lui JFK, la 22 noiembrie 1963, Jackie și fratele soțului ei mort, Bobby, s-au apropiat din cauza "traumei lor comune" și au început o "relație de ani de zile", cei doi fiind văzuți "luând masa în New York, sărutându-se și îmbrățișându-se fără să se ferească".

Relația s-a încheiat când Bobby și-a depus candidatura la președinție, în 1968. Nu este clar dacă soția lui Bobby, Ethel, a aflat vreodată.

2. Cel de-al doilea soț al lui Jackie, Aristotel Onassis - cu care s-a căsătorit în 1968 - era bisexual și "recurgea la un șir de tineri plătiți, iar pe unii dintre ei îi bătea cu sălbăticie după sex", dezvăluie Callahan. „Onassis era privit de înalta societate ca un vulgar asemănător unui gnom”, scrie Callahan. „Aventura lui cu cântăreața de operă Maria Callas era binecunoscută”. Angajamentul lor a fost întâmpinat cu furie la nivel mondial. „Vaticanul nu l-a acceptat“, scrie Callahan, „Jackie Kennedy – eroina de odinioară a Americii – era acum privită ca fiind nimic altceva decât o prostituată care s-a vândut pe piața globală”.

3. Fosta Primă Doamnă a negociat 170 de clauze în contractul de căsătorie cu Onassis, inclusiv reguli privind frecvența cu care urma să facă sex cu el. Onassis i-a plătit lui Jackie 3 milioane de dolari înainte de căsătorie și 1 milion de dolari pentru fiecare dintre copiii ei. Jackie avea 39 de ani când și-a anunțat logodna cu Onassis, iar el 62. El a construit cea mai mare flotă privată de transport maritim din lume, făcându-l unul dintre cei mai bogați bărbați din lume.

4. De-a lungul celor șase ani de căsnicie, Onassis a tratat-o adesea pe Jackie "ca pe o prostituată", chemând-o la un moment dat din New York în Grecia "pentru a-i reaminti ce era ea cu adevărat".

Onassis era un exhibiționist căruia „îi plăcea să facă sex cu Jackie în locuri în care oamenii îi puteau vedea“, inclusiv în avioane și pe iaht, scrie Callahan. La început, căsnicia lor părea destul de fericită, cuplul împărțindu-și timpul între New York, insula privată grecească a lui Onassis și iahtul acestuia.

Dar în următorii doi ani, relația lor s-a acrit. „Onassis a devenit deschis disprețuitor față de soția sa; Jackie a fost o achiziție sclipitoare cândva, care își pierduse strălucirea. A început să o insulte în fața oaspeților lor“, scrie Callahan. Onassis a murit în martie 1975, Jackie devenind una dintre cele mai bogate femei din lume.

5. Asasinarea lui JFK în 1963 a lăsat-o pe Jackie cu "leziuni nervoase permanente" și cu "dureri atroce și pulsatorii în gât", după care nu și-a mai revenit niciodată.

6. În 1971, Jackie a început să meargă la psihiatrul Marianne Kris, care a diagnosticat-o cu sindromul de stres post-traumatic - cauzat atât de trauma asasinării lui JFK, cât și de "infidelitățile constante" ale acestuia.

7. După ce National Enquirer a publicat pe prima pagină o fotografie cu Jackie cu „burtă“ și a titrat: "Este sau nu însărcinată?", ea "a urmat o dietă de înfometare drastică", mâncând atât de puțin încât "a slăbit 24 de kilograme în nouă zile" și "a ajuns în spital", dezvăluie Callahan.

8. Când fiul lui Onassis, Alexander, în vârstă de 24 de ani, a murit într-un accident de avion, în 1973, acesta a dat vina pe Jackie, considerând-o "întruchiparea vie a blestemului Kennedy". Odată, a lovit-o pe Jackie și i-a învinețit un ochi“.

9. Ori de câte ori Jackie se temea că Onassis o înșela cu cântăreața de operă Maria Callas, ea "începea să cheltuie în cele mai scumpe colțuri ale lumii“, dezvăluie Callahan.

10. Jackie a cerut ca personalul să îi spele și să îi calce lenjeria de pat - 12 perechi de cearceafuri italiene roz brodate manual - "în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază, după ce dormea ".

