Ce inseamna dezvoltarea digitala: beneficii pentru afacerea ta

Dezvoltarea sau transformarea digitala este pur si simplu inevitabila in acest moment, iar, la nivel de companii, avantajati sunt cei care implementeaza acest proces cat mai repede. Desigur, pentru a beneficia de avantajele mai sus mentionate va fi nevoie de o investitie considerabila, atat de timp, cat si de bani.

Daca ce ai citit mai sus ti-a trezit interesul, afla mai multe despre dezvoltarea digitala, dar si ce poti castiga de pe urma ei.

Ce este dezvoltarea digitala

Pe scurt, dezvoltarea digitala este un proces prin care tehnologia este pusa in slujba oamenilor, a companiilor, dar chiar si a mediului inconjurator. Aceste tehnologii sunt adoptate incet, dar sigur, de catre persoane fizice, dar si de catre organizatii, iar impactul lor asupra societatii este unul foarte greu de ignorat. Concepte precum cloud computing, inteligenta artificiala, internetul lucrurilor si asa mai departe sunt prezente in domeniul transporturilor, energiei, telecomunicatiilor, serviciilor financiare, productiei industriale sau sanatatii.

Nici macar sectorul agro-alimentar nu poate fi privat de beneficiile pe care le aduce aceasta transformare. Pe deasupra, cu cat tehnologiile optimizeaza procesul de productie mai mult, cu atat se pot reduce deseurile si emisiile si se pot aduce noi produse si servicii pe piata. Pentru companii, dezvoltarea digitala este egala cu marirea avantajelor competitive.

Beneficiile dezvoltarii digitale pentru afacerea ta

Te intelegem, fix in acest moment nu ai intentia de a rezerva o mare parte din buget pentru a moderniza afacerea. Dar, in scurt timp, se prea poate sa observi ca businessul tau nu mai este conectat la ce se intampla in jurul sau. Si este posibil ca atunci sa fie prea tarziu. Daca ai nevoie de si mai multe argumente, le gasesti in randurile urmatoare:

Iti vei creste profiturile deoarece vei putea imbuntatati experienta consumatorilor si vei putea introduce noi servicii. Orice business de succes pune accentul pe felul in care-si trateaza clientii, iar cu ajutorul digitalizarii vei putea crea noi canale de comunicare cu ei. Va fi mult mai usor sa obtii feedback si sa-l implementezi. Pe baza invatamintelor trase din interactiunile cu clientii vei putea sa le oferi produse si servii croite speciale pentru ei;

Iti vei eficientiza procesele, de exemplu cu ajutorul aplicatiilor care pot revolutiona intreg lantul de aprovizionare, dar si modul in care lucrezi cu furnizorii. Vei avea mai mult control, dar si date relevante despre toate operatiunile din companie si vei putea lua decizii informate cu ajutorul informatiilor care iti sunt livrate in rapoarte in timp real. In timp, vei reduce atat costurile, cat si timpul petrecut pe operatiuni care acum vor fi automatizate;

Vei putea dezvolta o relatie mult mai stransa cu colaboratorii externi, fapt care-ti va permite sa diversifici portofoliul de servicii, dar si sa cresti calitatea lor. Acum nu mai trebuie sa lucrezi doar cu oameni din imediata vecinatate, ci poti colabora cu profesionisti de pe tot globul;

Cu ajutorul tehnologiei vei putea inclusiv sa-ti îmbunatatesti relatia cu angajatii. Cresterea capacitatilor lor digitale va duce si la cresterea reputatiei tale ca angajator, iar comunicarea din ce in ce mai simpla va creste gradul de productivitate in cadrul echipelor.

Nu in ultimul rand, trecerea la activitatile digitale va inseamna si mai multa grija pentru mediul inconjurator. Asta nu doar ca va da bine pentru afacerea ta, ci chiar vei face lumea de maine un loc mai bun.

