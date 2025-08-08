Era interesant când dl. Sebastian Burduja, acum 2 ani, ne povestea ce investiții majore va face în sectorul energetic, ce viitor luminos – la propriu, nu la figurat – o să avem, că o să devenim exportatori de energie pentru toți vecinii noștri.

Au trecut 35 de ani. Proiectul Tarnița, început înainte de 1989, intrat în linie dreaptă în timpul guvernării liberale după 2019, păstorit de marii miniștri ai Energiei – dl. Virgil Popescu, primul admirator al Green Deal-ului european, și dl. Sebastian Burduja –, după 5 ani de prospecții, studii de fezabilitate, de mediu și altele pe care nu le știm, are acum un rezultat improbabil. Șansele ca acest proiect să fie realizat sunt tot mai îndepărtate.

Salba de hidrocentrale prin pompaj, prevăzută pe tot lanțul Carpaților, o inițiativă excelentă, se arată ca o fata morgana în deșertul energetic local, dominat de interese meschine, prețuri nesimțite și justificări demne de sitcom-uri. Iar realitatea ne copleșește pe noi, consumatorii, fără nicio șansă să avem o existență decentă.

Nu poți spune că 45–50 kWh/lună este un consum normal pentru o familie care spală rufele, are un frigider, unul sau două televizoare, își deschide uși sau porți electrice, are cuptor electric, își face viața plăcută cu un aparat de cafea, cu un storcător de fructe și mai are și o încălzire proprie care recirculă apa cu pompe electrice. Și, pe deasupra, să te lauzi că 50% din populație nu utilizează mai mult de 50 kWh/lună… De-aia crește prețul, că „este suportabil”.

Cine a făcut acele calcule din momentul plafonării, din 2021, ori era în afara situației reale, ori se ducea acasă numai în vizită, mânca la restaurant, apela la servicii casnice plătite, se spăla la spa-ul unde face gimnastică… și tot nu-i ieșea ce au stabilit deontologii.

După 4 ani de conducere liberală, cu piața de energie reglementată cum o știm, de pe timpul dlui premier Cîțu, vedem că cel mai valoros asset pentru echilibrarea SEN (Sistemul Energetic Național) – această centrală prin pompaj, proiectată de specialiștii hidroenergeticieni dinainte de 1989 – nu este pusă în funcțiune, cu justificări hilare, una dintre ele fiind că, prin anii 2010–2016, pierderea pe ciclul de pompaj ar fi fost de 25 euro/MWh.

Nu comentez istoria descrisă în media, unde am aflat ce s-a întâmplat. Mi se pare greu de înțeles cum, nu unul, ci doi miniștri, timp de 4 ani, nu au găsit nici specialiști hidroenergeticieni, nici fonduri, nici soluții de execuție, fără a fi nevoie de licitații, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, de mediu, când avem dovada expertizei constructorilor hidroenergeticieni pe viu, în centralele care funcționează și astăzi de zeci de ani.

Chiar or fi ieșit toți la pensie? Nu cred. Nu sunt magistrați.

Salut decizia dlui premier Ilie Bolojan de a-l lua ca și consilier pentru probleme energetice pe dl. Sebastian Burduja. Poate dl. Burduja, în impetuozitatea sa tinerească, avea nevoie de un sfătuitor care să-l împingă și spre rezultate, nu numai spre declarații mirobolante de viitor.

Poate că, acum, cu sprijinul premierului și cu poziția sa de consilier al acestuia, va putea mișca lucrurile în direcția punerii în funcțiune a centralei Tarnița-Lăpușești. Sunt convins că va găsi în ministrul actual al Energiei, dl. Bogdan Ivan, un partener puternic și determinat, iar împreună ar putea închide acest calvar care durează de peste 30 de ani.

Nu s-au desființat institutele de studii hidrotehnice sau centrele de cercetări hidro de pe lângă facultățile de profil. Puneți oamenii de acolo la treabă, că știu ce fac, și sigur o să fie bine. Finanțarea de 1 miliard de euro nu cred că este o problemă pentru Hidroelectrica, chiar din resurse proprii (profitul pe 2024 a fost de cca 4,12 miliarde de lei), ca să nu mai vorbim de liniile de finanțare pentru asemenea proiecte, la care, pe lângă bănci, există o serie de fonduri de investiții interesate de domeniu.

Flexibilitatea este ceea ce are nevoie acum acest sistem închistat în proceduri, în caiete de sarcini elaborate mai ceva ca o disertație existențială, în studii de fezabilitate, de prefezabilitate și altele asemenea. Cu oamenii specializați pe care îi mai avem și cu decizii îndrăznețe, problema acestei resurse de energie verde – producție și stocare – poate deveni realitate.

Nu vreau să creadă cineva că fabulez, citind știri din presă și reproșând inepții șefilor de ministere sau instituții. Am avut, în timpul activității mele, onoarea să particip efectiv la punerea în funcțiune a unui obiectiv industrial important, realizat în proporție de 100% prin proiectare și industrie românească, în Egipt, pentru care statul român a încasat, pentru prima dată, pentru o uzină de reparații material rulant, la termenul contractual, 165 milioane de dolari.

Nu doresc să intru în detalii despre lipsurile care ne-au creat probleme în realizarea obiectivului – sunt sigur că mulți dintre semenii mei au trăit asta. Dar am realizat ce ne-am propus, am fost apreciați în lume, au venit reprezentanți ai căilor ferate din Canada și ne-au felicitat pentru ceea ce au văzut acolo. Nu credeau că România este la un asemenea nivel tehnologic. După cum nu știau că avem metrou, construit cu surse proprii.

Și acum, după 35 de ani, când evoluția tehnică a căpătat dimensiuni greu de imaginat acum 30–40 de ani, să vii să-mi spui că, pentru un obiectiv vital existenței națiunii noastre, nu găsim oameni și resurse ca să-l terminăm… mie îmi este greu să înțeleg.

Timpul, din păcate, nu stă pe loc. Trece, și odată cu el trecem și noi prin viață. Important este ce rămâne după ce am trecut prin viață, nu ce am adunat sau consumat. Dar pentru asta trebuie ambiție, determinare și susținere financiară.

Și mai este o condiție: să vrei să faci chiar și imposibilul pentru a-ți atinge țintele, care acum nu mai sunt atât de sus, cu suportul tehnicii actuale. Numai ambiție să fie – pe lângă expertiză, bineînțeles.

Tarnița-Lăpușești poate fi o țintă pentru care ambițiile, chiar imposibile la prima vedere, ar putea schimba cursul finalizării investiției. Cel care va face asta, sigur va rămâne în istorie. Ceilalți… vor căuta scuze sau defecte ale procedurilor stufoase, epuizându-se mai repede decât flacăra unui chibrit aprins, în negura istoriei.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

