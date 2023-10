Așa cum faci un lucru așa le faci pe toate

Mi se pare că toamna, ca și anotimp, ne oferă răgazul și liniștea de a ne reevalua prioritățile și de a număra victoriile de peste an. Zic toamna, pentru că ziua se diminuează constant, temperaturile ne încurajează să intrăm mai repede în casă, perioadele de concedii sunt mult mai concentrate în jurul vacanțelor școlare, și cumva avem un ritm ceva mai previzibil.

M-am întâlnit recent cu vechi amici cu care am dezbătut că își doresc schimbări, dar nu știu de unde să înceapă sau cum să facă să aibă așteptări realiste cu privire la rezultatul pe care îl vizualizează. În același timp, mi-am amintit că fix cu aceiași oameni discutam despre același lucru în urmă cu luni de zile, și erau la fel de dezorientați și plini de întrebări. Și deci, de ce nu au făcut nimic în tot acest timp?

Atunci când îmi propun să schimb ceva în viața mea, mă uit la acei oameni care cel puțin din exterior par să-și fi găsit calea, sau să fi făcut deja ceea ce eu abia încep. Și studiez metoda, omul, văd dacă avem valori comune apoi îmi stabilesc propriul parcurs, inspirată fiind de o poveste.

Tot făcând acest exercițiu, am ajuns să observ că durata de când acești oameni se decid să facă un lucru și până se acționează este foarte mică, oricât de important ar fi obiectivul, dacă le vine ideea fac primul pas imediat, dau un telefon, scriu un e-mail, cer o recomandare, orice. Ei nu amână, nu petrec mult timp în bucla supra-analizei și dacă într-adevăr necesită o analiză amănunțită o lasă pe seama unui specialist.

Ei bine, despre oamenii care amână să facă lucruri... încă nu există literatură... 😊

Procrastinarea sau amânarea constantă a lucrurilor pe care ești conștient că trebuie să le faci te stoarce la propriu de energie. Chiar dacă nu ești conștient de asta, în timp ce nu acționezi, deși știi că ar trebui să o faci, mintea oricum stă într-o zonă de vină și alertă și devine consumatoare de energie în mod pasiv.

Gândurile care lucrează în subconștient, în exemplul dat, se mai numesc și cozi energetice, și oricine vrea să testeze poate să o facă. Amână o săptămână orice ar fi de făcut, de la a amâna să bei apă, până la a amâna să achiți facturi, sau să te prezinți la întâlniri. Vezi cum te simți după aceea. Te simți epuizat, obosit și copleșit de toate lucrurile pe care în cele din urmă tot va trebui să le faci.

În schimb, atunci când decizi să acționezi, se schimbă la fel de drastic dinamica vieții tale. Dacă dimineața alegi să faci prima dată fix lucrurile care "îți stau pe cap", și faci programarea la medic pe care ai amânat-o sau achiți factura pe care o lăsai pe ultimul moment, dintr-o dată intervine principiul relativității și îți redai ore întregi din zi. Ai mai mult timp să faci apoi ce vrei tu, nu neapărat ce trebuie, și îți crește stima de sine.

Am început astăzi cu citatul: "Așa cum faci un lucru, așa le faci pe toate", pentru că așa e. Niciodată un sportiv de performanță nu amână, sau nu mi-o imaginez pe Beyonce că amână repetițiile pentru că oricum știe deja ce are de făcut și vocea ei e antrenată. Dar da, nu e treabă ușoară și nu e pentru toată lumea.

Asumarea acțiunii este pentru aceia care știu să-și folosească puterea personală și care în general în viață găsesc oportunități și nu așteaptă ca ele să îi găsească stând pe loc.

Îți propun așa: dimineața la cafea, fă o listă pe telefon cu lucruri pe care le-ai amânat, și dacă e ceva ce poți face la acea oră atunci acționează pe loc. Dacă ai de lăsat haine la curățătorie, lasă-le în drum spre serviciu, pleci cu 10 minute mai devreme, dar îți salvezi timp din weekend. Și dacă știi că nici așa nu e suficient, cere unui prieten să te ajute, să faceți în același timp lista de to-do a zilei și să vă țineți antrenați pe parcursul zilei în a face, și nu a amâna.

Dacă amâni să acționezi în lucruri mici, analizează puțin dacă nu cumva faci așa și cu lucruri mari. De obicei, nu există diferențe între mic și mare, și amânarea este un stil de viață.

Partea plină a paharului este că pe măsură ce faci pași mici, se văd aproape instant schimbări pozitive în viață.

Partea plină cu aer a paharului (și pe care poți alege să o umpli cu altceva) este că numai de tine depinde cum vrei să fie: dai energie pe acțiune, sau dai energie pe pasivitate?

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

