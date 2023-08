M-am găsit deseori în ultima perioadă în poziția de a avea nevoie de ajutor, pentru că am fost pusă în situații noi pe care nu știam cum să le gestionez, sau să conduc procese prin care eu nu trecusem niciodată încă.

Rețeta succesului este să te înconjori de oameni capabili și competenți spre care să te îndrepți atunci când ai nevoie de ghidare, ajutor, suport sau cum vrei să-l mai numești.

Nu numai că noi oamenii suntem ființe care trăiesc mai bine în comunități decât în solitudine, dar totul e mai ușor atunci când declari deschis care îți sunt limitele, până unde te descurci singur și de la ce pas încolo ai nevoie de ghidare.

Am înțeles că a cere ajutor îți salvează minute, ore și chiar zile de încercări eșuate de a duce ceva la bun sfârșit, și am scăpat de frica sau rușinea de a cere ajutor gândindu-mă că altcineva o să pună la îndoială competențele mele.

De fapt, cred că un om competent nu are frici și spune clar când nu știe să facă ceva anume, și chiar dacă preia o "rețetă" a unui proces, după ce o înțelege o poate adapta pe nevoile sale.

Din păcate, astăzi, frica de a fi judecat în modul acesta, ce cred ceilalți când tu declari că nu știi să faci un anumit lucru, este destul de mare și te și împinge spre o limită periculoasă a ego-ului care îți și spune "știu eu mai bine", "o să mă descurc cumva" și "nu am nevoie de ajutor".

Într-un mediu ideal, steril, chiar cred că ar funcționa, numai că în lumea modernă noi toți depindem unii de alții. Chiar și cel mai aparent neînsemnat job, are impact imens în calitatea desfășurării altor roluri din companie. Spre exemplu, persoanele care fac curățenie și aprovizionează aparatul de cafea. În primul rând, dacă nu ar fi curățenie treptat calitatea igienei în birou ar scădea, care la rândul ei ar stârni tot felul de reacții adverse și alergii în corpul nostru și mai departe am fi nevoiți să mergem la medic, poate chiar să intrăm sub tratament, să avem concediu medical și astfel sarcinile pe care altfel le-am fi realizat în fluxul normal fără presiune de timp, se amână și se cascadează.

Poate cineva să aprecieze impactul pe care îl are jobul "doamnei de la curățenie"?– eu nu cred. Dar el există! La fel cum există impact în orice facem noi în viața de zi cu zi.

Când dai de greu, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți găsești echilibrul și din spațiul acela sigur să te poți hotărâ care este pasul următor. Problema vine din faptul că de multe ori nu îți poți găsi singur echilibrul și ajungem la subiectul nostru, acela de a cere ajutorul.

Chiar mă uit deseori la supermarket când unele femei se chinuie cu sacoșele de cumpărături să deschidă uși, să ridice baxul de apă, și alte lucruri minore, din obișnuință. Eu chiar cred că oamenii sunt construiți să se ajute între ei și să se sprijine, chiar avem și decența să păstrăm un spațiu personal, motiv pentru care rareori se oferă cineva să te ajute fără să ceri.

Cum ar fi dacă ai cere ajutorul? Și acesta e ca un mușchi care trebuie antrenat, educația noastră formală ne împinge mai ușor spre individualism, să nu depindem de altcineva, și ca să poți cere ajutorul ai nevoie într-adevăr de un nivel de conștiință mai mare.

Apreciez mult deschiderea oamenilor care cer ajutorul, îmi imaginez cât de greu poate le-a fost unora și prin ce procese de supra-gândire au trecut până au decis să expună cu ce se confruntă. În același timp, încurajez și eu la rândul meu, că atunci când observați că cineva se chinuie într-un anumit aspect, dacă puteți, cu blândețe să fiți intervenția divină pentru acel om.

Fiecare dintre noi avem experiențe diferite, și pentru unii astăzi, a cere ajutor echivalează cu o formă de eșec, pentru alții a cere ajutor e o formă de a face progrese rapide.

Mai știți cum avem la serviciu acel coleg care cunoaște pe toată lumea, și pare că nu muncește, toată ziua e la cafele și e în același timp bine văzut? Ei bine de aceea! El a învățat să se folosească de puterea grupului, de a cere ajutor și astfel își câștigă timp.

Nici una dintre extreme nu e de dorit, însă fiecare dintre noi are cu siguranță aspecte de îmbunătățit când vine vorba să cerem ajutor.

"Talentul câștigă jocuri, dar munca în echipă și inteligența câștigă campionate." Michael Jordan

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

