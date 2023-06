Cum (îți) răspunzi la întrebarea: "Cine ești?"

În ultimul an m-am găsit de multe ori provocată de întrebarea: "cine ești?" Fie că a fost vorba de seminarii, cursuri, retreaturi, și chiar când am făcut cunoștință cu oameni noi, am fost pusă în situația de a mă prezenta. De cele mai multe ori mi-a fost ușor, însă a existat un punct din care n-am mai fost niciodată la fel.

Eram în prima zi a unui curs care a durat trei zile, când desigur toți participanții au început prin a se prezenta. Eu am avut norocul să fiu printre primii zece, și spun asta deoarece dacă eram mai spre finalul listei, nu știu cum aș fi rezistat presiunii de a zice ceva impozant și totodată elegant despre mine, care să fie cât de cât din același film cu ceilalți participanți. Înainte mea au luat cuvântul oameni cu cariere, cu business-uri, cu obiective mărețe, iar eu, când mi-a venit rândul să mă prezint, de panica momentului că eu nu sunt la nivelul grupului, cred că nici măcar nu mi-am zis numele complet și probabil vocea mea tremurândă a reușit să finalizeze maxim o frază.

M-a pus mult pe gânduri acest moment, căci în zilele următoare mi s-a părut firesc să fiu printre acei oameni, și mi-am găsit cu lejeritate rolul și valoarea; și totuși, de ce m-am panicat?!

Am găsit în experiența mea momente când am fost promovată, când am luat un premiu important, când am fost introdusă unei echipe noi, și în toate acele momente mi-a fost lesne cumva să mă prezint, căci experiența și munca vorbesc de la sine. Dar dacă nu e vorba de planul profesional când te întreabă cineva tu cine ești?

Mi-a luat ceva timp să înțeleg și să accept, că indiferent cine suntem astăzi, suntem o consecință a unor alegeri anterioare, și înainte de orice suntem OAMENI. În afară de asta, orice imagine pe care ne-o proiectăm despre noi înșine, poate fi oricând schimbată. Putem reorganiza canvas-ul ideii de imagine despre noi înșine.

Este total adevărat că nu ești nici jobul tău, nici casa ta și nici mașina ta, dar tu ești cel care le-a imaginat și dorit la un moment dat și le-a obținut. Cu alte cuvinte, versiunea ta actuală, se bazează pe o versiune care a avut acele dorințe, dar odată îndeplinite, tu nu mai ești acea versiune, ai trecut deja la următoarea.

Repoziționarea aceasta te schimbă în primul rând în fața ta, și apoi abia și ceilalți vor înțelege ce le spui despre tine.

Ție ce îți aduce bucurie, care sunt pasiunile tale?

Unde și cum ai cel mai bun randament?

Care sunt valorile tale?

Care sunt acele lucruri pe care le faci, la care nu ai renunța în ruptul capului dacă ți-ar cere cineva?

Exercițiul lui "cine sunt", este ca și mersul la sală. Doar o dată nu e suficient, dacă faci pauze mari se pierd efectele, însă pe termen lung, oră cu oră totul se schimbă.

Folosește-l! Antrenează-te pentru momentele banale și speciale din viața ta: la ședința cu părinții unde inevitabil te prezinți, la ședința cu administratorul de bloc, în meeting-ul acela în care apari pentru prima dată, la un job interview, chiar și la un first date. Cine ești tu?

Vei observa imediat că aceste răspunsuri nu au scară socială, brand, cont bancar, în schimb aceste răspunsuri sunt moneda ta de schimb în univers. Asta este unicitatea ta, care te-a adus unde ești acum.

Dar să nu crezi că trebuie să rămâi așa! Oricând ai dreptul să te răzgândești, să ai alte pasiuni, să adaugi alte valori, care generează natural un alt randament și obiective. Lumea din jur va respecta acest lucru la tine.

Recunosc, și eu îmi voi schimba descrierea în câteva luni de zile, și vreau să fac acest exercițiu cât de des simt, pentru a fi mereu în contact cu mine.

Tu cum te-ai redescrie astăzi?

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

