Cum ne influențează arhetipurile și inconștientul colectiv și cum să le folosim pentru a ne îmbunătăți viața

Arhetipurile sunt imagini, simboluri și modele comportamentale care există în inconștientul colectiv al omenirii. Acestea sunt exprimate în mituri, legende și povestiri și sunt fundamentale pentru modul în care ne raportăm la lume și la noi înșine. În timp ce inconștientul personal este unic pentru fiecare individ, inconștientul colectiv este ceva ce împărtășim cu toții ca specie umană.

Astfel, potrivit cunoscutului psiholog Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), arhetipurile și inconștientul colectiv pot influența modul în care percepem lumea, cum gândim și cum acționăm în viața de zi cu zi.

„Arhetipurile sunt modele de gândire și comportament care se regăsesc în toate culturile și care ne influențează viața într-un mod profund. Copilul este primul arhetip care apare și poate determina comportamentul unei persoane pentru toată viața. Mama este un alt arhetip important, care determină modul în care o persoană își va manifesta afecțiunea și atitudinea față de ceilalți. Persona reprezintă modul în care ne prezentăm în fața lumii, iar umbra este partea noastră ascunsă, care include trăsături considerate negative sau nepotrivite social. Erosul se referă la energiile sexuale, iar anima și animus reprezintă aspectele feminine sau masculine ale personalității, care pot fi prezente la bărbați și, respectiv, femei. Arhetipul eroului se dezvoltă în adolescență și implică dorința de a cuceri lumea fără să gândești cu înțelepciune, iar arhetipul bătrânului înțelept apare în etapa de maturitate, atunci când o persoană începe să devină mentor sau ghid pentru alții. Toate aceste arhetipuri sunt prezente în viața noastră și ne influențează modul de a gândi și de a acționa în diverse situații, precum și relațiile noastre cu ceilalți”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.

Totodată, psihologul consideră că înțelegerea arhetipurilor și a inconștientului colectiv poate fi utilă în viața de zi cu zi, în special în dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a sinelui și a celor din jurul nostru.

Iată câteva sfaturi practice de la psihologul Laura Maria Cojocaru pe care le putem aplica în viața de zi cu zi pentru a ne îmbunătăți viața:

1. Explorează-ți propria psihologie. Pentru a înțelege mai bine arhetipurile și inconștientul colectiv, este important să-ți cunoști propriul psihic și să-ți analizezi propriile experiențe. Poți începe prin a-ți ține un jurnal și a-ți scrie gândurile și emoțiile pe care le ai într-o anumită perioadă de timp.

2. Fii atent la visele tale. Visele pot fi o sursă importantă de informații despre inconștientul tău personal și colectiv. Încearcă să-ți amintești visele tale și să le analizezi pentru a descoperi simbolurile și arhetipurile care apar.

3. Analizează miturile și legende. Studiul miturilor și al legendelor poate fi o modalitate utilă de a înțelege mai bine arhetipurile și inconștientul colectiv. Citește sau ascultă mituri și legende și încerca să identifici arhetipurile și simbolurile care apar.

4. Fii conștient de propriile proiecții. Uneori, putem proiecta propriile noastre probleme și emoții asupra celor din jurul nostru. Înțelegerea arhetipurilor și a inconștientului colectiv poate ajuta la recunoașterea acestor proiecții și la dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a altor oameni și a sinelui.

5. Încearcă să dezvolți empatie. Înțelegerea arhetipurilor și a inconștientului colectiv poate ajuta la dezvoltarea empatiei față de ceilalți oameni și a altor culturi. Când înțelegem că există anumite modele și simboluri comune care sunt prezente în toate culturile, putem să ne punem în locul altora și să încercăm să înțelegem mai bine perspectiva lor.

6. Analizează modul în care te raportezi la tine și la ceilalți. Înțelegerea arhetipurilor și a inconștientului colectiv poate ajuta la dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a relațiilor noastre cu ceilalți și a sinelui. Încearcă să analizezi modul în care te raportezi la tine și la ceilalți și încearcă să identifici arhetipurile care sunt prezente în aceste relații.

7. Îmbunătățește-ți comunicarea. Înțelegerea arhetipurilor și a inconștientului colectiv poate ajuta la dezvoltarea unei mai bune comunicări cu ceilalți oameni. Încearcă să folosești simboluri și metafore care sunt familiare pentru toată lumea și care pot fi ușor de înțeles.

8. Acceptă schimbarea. Înțelegerea arhetipurilor și a inconștientului colectiv poate ajuta la acceptarea schimbării și la dezvoltarea unei mai bune adaptabilități la aceasta. Arhetipurile și simbolurile pot ajuta la găsirea unor modalități noi și creative de a aborda problemele și de a face față schimbărilor.

Laura-Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI) si presedinte si fondator al Asociatiei "Generatia Iubire" este Psihoterapeut si Trainer in Programare Neuro-Lingvistica. A studiat natura mintii umane urmand 9 formari profesionale cu abordari diferite - psihoterapie integrativa, hipnoza clinica, relaxare si psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu si familie, psihologie clinica, neuro-programare lingvistica, terapii florale Bach, consultant Panorama Sociala, instructor international yoga, formator acreditat CNFPA. De peste 13 ani ghideaza oamenii atat in sedinte individuale cat si de grup si organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa-si acceseze si utilizeze la potential maxim resursele interioare.

