Frica de eșec sau frica de succes?

Am promis într-un articol precedent, când vorbeam despre a accepta sfaturi, că există două subiecte de cercetare pentru mine: frica de eșec, respectiv frica de succes, pe care le consider rădăcina unei vieți de calitate.

Nu o să mă satur vreodată de acest subiect, dar pentru astăzi am ales să le conturez prin diferențe.

Aș începe cu frica de eșec, pe care eu o privesc ca pe o modelare primită încă de la vârste timpurii, când din teama de a nu te răni fizic, părinții încep să-ți spună ce nu ai voie să faci, căci o să te arzi, o să cazi și o să te lovești. Rămâne imprimat undeva că nici nu are sens să te aventurezi, mai bine nu începi, stai în siguranță, la locul tău, căci acolo nu ți se întâmplă nimic rău.

Tot privind pe axa timpului, abia pe la liceu începem să punem masiv la îndoială ce ni s-a spus atunci despre zona de siguranță și rupem bariera după barieră ca să gustăm din licoarea libertății. Și cum până nu încerci, nu știi, bineînțeles apar primele eșecuri memorabile pentru o bună perioadă după aceea.

Frica de succes, pe de altă parte, nu e ajutată de vreo forță exterioară ci, după câteva momente de testări și răzvrătiri intense, când iei primele decizii pentru tine și vezi că nu ți s-a întâmplat nimic peste care să nu mai poți trece, începi cu pași siguri să experimentezi.

Te poți afla în frica de succes numai când acționezi, spre deosebire de frica de eșec care este mai degrabă o stare pasivă. Tot în frica de succes, în timp ce întreprinzi lucruri, îți permiți să ai vise mărețe, planuri, să speri că tu vei fi cumva cum nu mai există altul pe planetă aceasta și la un moment dat te lovește gândul "și dacă n-o să fiu?!".

Ads

Frica de succes lovește numai din interior, din dialogul pe care îl porți tu cu tine, și după ce te duce în glorie pe calea rapidă către cele mai înalte aspirații, te trântește la pământ spunându-ți "dar nu e prea mult?!".

Din observațiile mele și exercițiile la care mă supun frecvent, o variantă eficientă de tratare a fricii de eșec este să-ți schimbi mediul și anturajul. Ai nevoie în acest caz să fii înconjurat de oameni care au încredere în ei înșiși, în produsul lor, au încredere în norocul lor, și în calea lor, indiferent cum e ea, ai nevoie de oameni care se folosesc de unicitatea lor. Dacă familia sau jobul nu te inspiră ca tu să devii cea mai bună versiune a ta, poate inconștient, dar de acolo ai o predispoziție către eșec și nu e doar la nivel de frică.

Frica de succes, pe de altă parte, așa cum nu are o manifestare venită din exterior, nici tratarea ei nu se rezolvă prin forțe străine, ci cu intens efort intern. Am mai notat acest aspect și în alte articole sub diferite alte forme: îți crește starea de bine și calitatea vieții atunci când îți numeri reușitele și creierul rulează automat pe modul "oportunități" în loc de amenințări. Astfel, aplicând mici schimbări cum ar fi atenția la vocabular sau focusul pe a avea dialog intern de calitate, orice lucru minor se transformă în reușită personală și eliberezi hormoni precum oxitocina, pentru că te simți valoros. Atunci totul este un succes în viața ta, și tu știi deja că se simte bine, deci nu mai e o amenințare să faci pași noi sau diferiți față de ceea ce au încercat alții înaintea ta.

Ads

Indiferent în care dintre cele două situații simți că te afli, viața nu e liniară și te va așeza din când în când la rând pentru o nouă experiență de aprofundare, de fiecare dată însă, la alt nivel.

Nu strică totuși să ne autoevaluăm din când în când și să tragem singuri linia pentru niște schimbări.

"Dacă nu îți place ceva, schimbă-l. Dacă nu îl poți schimba, schimbă-ți atitudinea." - Maya Angelou

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.