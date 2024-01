Rezoluții pentru noul an: un mit sau o amăgire?

Eu sunt omul obiectivelor, și câteodată când spun că vreau să iau o pauză, din toată pacea și liniștea, tot mă lovește un val de inspirație, de revin la planuri mari și obiective de urmat. Și cumva asta m-a situat dintotdeauna în preajma oamenilor agitați, care mereu au ceva de făcut, și cărora le e greu să găsească timp în calendar să iasă la cafea în tihnă. Mă identific și eu cu această zonă, dar parcă tot eram curioasă, cum trăiesc ceilalți oameni, care nu sunt la fel de organizați și setați pe planificări și stabilire de etape.

Acum doi ani, cred că nici nu m-ar fi interesat cei din urmă din simplul motiv că unde îți ții focusată atenția, acolo investești, în schimb acum, de dragul varietății în viața profesională, am vrut să aflu și cum e să nu ai planuri. Așa se face că mi-am propus și am ajuns în cercuri unde oamenii au veleități artistice, creativitatea e la cote ridicate, și simpla idee de a avea un program fix le-ar da peste cap complet fluxul de creație, și până la urmă fluxul banilor, de ce nu. Nu mai zic de aspectul vestimentar, care de asemenea în anumite domenii nu are nicio relevanță, în timp ce eu timp de 15 ani am păstrat o “etichetă”, sau de faptul că la masa de prânz porția de paste merge cu un pahar de vin alb, pentru că “din plăcere vin idei mai bune și mai repede”.

Cu toți anii de antrenament spre a fi o persoană deschisă și lipsită de judecată, m-a surprins un sentiment de nedumerire legat de responsabilități: este oare responsabil să fii așa, și dacă da cum reușești să menții echilibrul între atâta relaxare și capacitatea de a avea un trai bun. Iar dacă nu e responsabil să fii așa, cum și după cât timp schimbi, și te faci așa responsabil ca mine 😊... Mass Media a promovat intens în ultimul an câștigarea independenței financiare prin a multiplica sursele de venit, cu tot felul de metode care aparent nu implică mari resurse sau cunoștințe în domeniu și exemplele pozitive există pretutindeni. Exemple negative... mult mai puține.

Fiind la început de an, și eu, ca mulți dintre voi mi-am propus niște schimbări, să adopt niște obiceiuri noi, să renunț la un anumit tip de confort și să îmi cresc nivelul de libertate. Doar că spre deosebire de alți ani, metodele vechi nu păreau să mi se mai potrivească.

Când am cunoscut oameni noi, cu percepții diferite de ale mele, și “fără program” am depășit cu ușurință senzația de disconfort. Nu pentru că m-am adaptat eu, ci pentru că ei erau foarte detașați de curiozitățile mele. Obiectivele lor, deși erau mari, se finalizau cu “nu știu cum o să fac, dar o să ajung acolo”. Întrebam îți dorești asta până la finalul anului? Și răspunsul pe care îl primeam era “Îmi doresc asta până o să primesc, poate luna viitoare, poate la anul”.

Ce era diferit între mine și ei? Metoda! Așa că rezoluțiile mele pentru acest an s-au schimbat în dorințe de schimbare, ca și proces, dar fără dată de expirare, am zis să încerc și eu un an din viața mea, să trăiesc astăzi, ca și cum mâine o să vreau altceva.

Pe plan profesional, joburile nu mai pot fi percepute ca fiind stabile, chiar dacă ai același job de 5 ani de zile, și îl vei mai avea timp de încă 3 ani, o zi de muncă din viața ta nu va semăna deloc acum cu o zi din decembrie 2024. Când îți propui o schimbare sau o promovare primul lucru care te provoacă este “ce știi tu să faci din ce ți se va cere să faci?” Poți să faci un plan în sensul acesta? Da și nu. Pentru că și acolo, schimbarea și adaptarea va fi cheia reușitei. Deci poți planifica un parcurs profesional?...

Revenind la oamenii despre care eu credeam că nu au planuri și program, m-am înșelat amarnic. Și ei au tot 24 de ore pe zi, ca toți ceilalți, însă aleg să fie în permanență adaptați la schimbare și la mediu. Sunt atâtea cazuri, când oamenii, în urma unei concedieri, își doresc să schimbe domeniul să schimbe funcția să aibă un altfel de mediu. Dar după ce iau contact cu acea realitate, observă că nu sunt pregătiți mental pentru asemenea schimbare, și nu au setul de abilități necesare ca să treacă măcar peste perioada critică de trei luni.

Oamenii cu agendă și planificare în general sunt mult mai predispuși la atașare față de o situație sau metodă sau apartenență la un grup. Oamenii care nu văd tot parcursul dar țin în vizor obiectivul, și sunt dispuși să ajusteze drumul oricâte ori e nevoie, sunt aceia care răzbat în orice situație.

Acum, când suntem în etapa rezoluțiilor de an, vă invit să vă doriți și să vă propuneți ce vi se potrivește, nu ceea ce au alții sau ceea ce e “cărare bătătorită” deja. Doriți-vă să fiți o versiune mai bună și în drum spre acea nouă persoană să adaptați viteza de mers, compania alături de care vă aflați și inclusiv obiectivul.

Se spune că supraviețuiește nu specia cea mai puternică ci specia cea mai adaptabilă.

Vă doresc tuturor un an plin de inspirație și adaptabilitate la cote maxime!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

