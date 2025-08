Există multe părți frumoase atunci când jobul tău implică să lucrezi cu oamenii, foarte multe, și unul dintre cele mai importante este schimbul de energie.

Știți diminețile acelea când vii la birou puțin mai obosit sau fără chef și într-o dispoziție mai puțin plăcută? Dar când cei din jurul tău trăiesc fix opusul senzațiilor tale, parcă imediat te antrenezi în același vibe și te aduni. Și râsul sau glumele la birou sunt pur și simplu ca o baterie cu încărcare rapidă; inclusiv discuțiile pe la colțuri în cercuri restrânse sunt un schimb important de cunoștințe, oricât am vrea să negăm.

Ce am văzut în schimb recent, și spun în ultimii trei ani, un trend de dezvoltare personală, dar în arii complet diferite, chiar opuse jobului de bază.

Săptămâna aceasta discutam cu un coleg, planuri de business la job, call to action și inovație, până când mă întreabă: “Auzi, care e side-hustle-ul tău?”

Vă doresc tuturor să pățiți asta la un moment dat, e un sentiment unic de eliberare 😊.

Eu, nefiind pregătită în acel moment cu o explicație foarte clară, i-am zis: uite articolele mele aici, și scriu și în blog, și uite, sunt în permanență înscrisă la diverse cursuri și acreditări. Probabil, pentru că nu eram pregătită să port brusc această conversație, i-am spus numai prostii, adică o mică parte din ce fac eu sau ce vreau eu de fapt să fac, în dorința de a mă proteja de critici.

Ads

Și am continuat discuția în zona aceasta.

Mai apoi, în liniștea mea, am rămas ușor tulburată de această întrebare. Am înțeles că mulți oameni au un side hustle, chiar dacă nu-l denumesc așa, și ca să clarific ce înseamnă side hustle: o pasiune pentru care depui efort constant cuantificat în timp alocat, resurse financiare și care poate deveni o sursă secundară de venit, dar făcută pe sufletul tău. Fără presiuni, fără deadline-uri, fără constrângeri, când poți, cum poți, unde poți, dar cu mare plăcere.

Și mi-a venit imediat ideea precum că cei mai mulți oameni cu care eu interacționez și pe care îi ador au un side hustle.

Am prieteni de la care am cumpărat servicii de design, picturi, decorațiuni, lumânări, gemuri și altele, cu mare plăcere în primul rând pentru că îi cunosc și pentru că știu că orice ar ieși din mâna lor e făcut cu inspirație divină.

Din perspectiva people manager-ului, pot privi oamenii care au astfel de pasiuni trecute în monetizare ca pe o modalitate de detensionare, oameni care au un nivel de creativitate crescut și cercuri de prieteni din afara jobului. Pe scurt, oameni care se pot gestiona pe ei înșiși, pot să ia decizii și să-și asume rezultate.

Ads

Așa că, săptămâna aceasta, am adăugat o nouă valoare în pachetul meu de existență: tribul meu are un side hustle!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads