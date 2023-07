Tu cum gestionezi sindromul impostorului?

Subiectul impostorului este unul atât de discutat astăzi, chiar și “jucat” în mod autentic în anumite jocuri încât începem să ne obișnuim cu ideea, chiar să o consideram hilară uneori. Care e problema dacă ești impostor?

Pe mine m-a atras subiectul acesta mereu, eu fiind o persoana introvertită cea mai mare parte din viață, și nu știu cum as putea explica, dar nouă, introvertiților chiar ne e mai ușor sa fim impostori.

Țin minte că am făcut parte o scurtă perioadă de timp dintr-un lot național sportiv-un sport de iarnă, sanie bob, copil fiind. Si de departe mă simțeam cea mai nepregătită, și mai slabă dintre toți și nu-mi explicam cum de m-au ales sa fiu acolo. Asta gândeam eu despre mine la 12 ani, și bineînțeles, cu asemenea atitudine am câștigat un binemeritat loc 5 la campionatul național – mama sper că mai ai acea diploma 😊.

Apoi aceeași atitudine m-a făcut de multe ori la școală să cred că stau printre genii, și toți ceilalți învață mai rapid și fără multe ore extrașcolare, în timp ce eu, ca să obțin rezultate bune, ar trebui să renunț și la niște ore de somn.

Cu timpul, sindromul impostorului s-a manifestat în toate aspectele vieții mele, pană când a trebuit să-l confrunt, caci deja alterasem tot ce era de crezut despre mine.

Sindromul impostorului este în fapt manifestarea acută a unei lipse de încredere în sine, a fricii ca orice ai face nu vei reuși, că nu ești la fel de frumos sau de slab ca alții, că tu nu ești ca ceilalți care reușesc, că te afli într-un loc sau într-o zonă cu oameni care sunt peste calibrul tău, și în principiu locul tău nu e acolo printre ei.

Ei bine afla că locul tău e chiar acolo!

Locul nostru al tuturor e acolo unde doare si e incomod, te jenează sa privești poate la semafor pe cel din dreapta care așteaptă să se facă verde, te jenează să intri în anumite magazine știind că nu vei cumpăra, ci doar te vei uita. Cum crezi că se simt oamenii care vor sa slăbească niște kilograme, și ajung la sală prima oară? Îi doare? Eu cred ca da! Suferă? Categoric! Dar o fac! Și apoi totul în jur se schimbă pentru că ei se schimba.

Și mai cred că după ce ai impresia ca ți-a trecut acest sindrom și ești stăpân pe tine și pe viața ta, mai bate din când în când la ușă, și îți aruncă un test. El nu moare niciodată, îl tratezi, evoluezi, și apoi fix în ziua când ai un interviu pentru o poziție importanta, pe care ți-o doreai de mult, apare! Și îți șoptește povești vechi: dacă nu știu, dacă nu fac față, eu nu am experiență asa multă, cine sunt ceilalți candidați? Dacă “mă dau afară” pentru că nu sunt suficient de bun?

Aș spune că sindromul impostorului mai este și sinonim cu a-ți fi frică de gura lumii. Ce zic ceilalți dacă tu ești așa cum ești și ei sunt asa cum sunt.

Singurii oameni care nu se simt impostori sunt cei care chiar nu sunt 😊, și eu cunosc putini; dar pe ei toată lumea îi știe, îi vezi de departe, îi simți. Sunt primii care zâmbesc în încăperi în care abia au pășit, și primii care întind mana să se prezinte. Sunt aceia care pot spune într-o frază simpla cine sunt și cu ce se ocupă, și cei care se bucură de fiecare zi ca și cum ar fi în vacanță.

Am câteva metode pe care le folosesc, ca să îmi testez și antrenez frica de “gura lumii” și sunt metode active, pentru că din păcate doar meditațiile și afirmațiile nu schimbă vieți, numai acțiunea o face:

O zi întreagă de când am ieșit din casă și pana seara târziu am purtat cercei foarte diferiți între ei – eu am și uitat imediat ce mi i-am pus, dar nimeni nu a zis nimic toată ziua. Dacă au observat, probabil că da, însă nimănui nu i-a păsat;

Opresc întâmplator oameni necunoscuți pe stradă, și port o conversație de minim 2 minute, despre orice – ultima dată am abordat pe cineva și am întrebat cum e acest cartier, că mi-ar plăcea să locuiesc aici, am întrebat de magazine, școli, etc.

Altă dată, culegeam o plantă de pe lângă trotuar – nu de lângă casa mea, și m-a oprit o doamnă să mă întrebe ce fac. I-am răspuns cu zâmbetul pe buze ce fac și s-a oferit să mă ajute, timp în care am vorbit de parca eram prietene bune.

Când ție nu ți se pare nimic ridicol în ce faci, oamenii autentici te găsesc și ai drum comun cu ei.

Chiar mi-ar plăcea să aflu de la voi, cum reușiți să gestionați impostorul?

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

