Regiunea București-Ilfov salvează economia în statisticile naționale. Diferențele drastice dintre provincie și Capitală, cu un PIB de 103 miliarde de euro

Regiunea București-Ilfov este de departe cea mai dezvoltată din România, cu un PIB pe cap de locuitor (exprimat în puterea de cumpărare standard) de 190% din media europeană, depășind regiuni care includ capitale europene precum Atena, Madrid, Roma, Viena, Berlin sau Budapesta, potrivit Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov. Contrastul absolut remarcabil, cel puțin pe hârtie, vine însă pe fondul unor dezechilibre teritoriale persistente, care în loc să se estompeze, în ultimele decenii, s-au acutizat în relație cu alte regiuni ale țării, în special în Est și Sud, care au rămas cu mult în urma mediei europene.

Clasată a șasea între cele 240 de regiuni ale Uniunii Europene după nivelul PIB/locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, București-Ilfov depășește regiuni consacrate din Occident precum Ile-de-France, Lombardia sau Viena. Explicația pentru contrastul dintre cum arată cifrele și cum se resimte realitatea de zi cu zi ține, practic, de modul în care sunt centralizați în Capitală marii contribuabili, în definitiv o concentrare intensă de servicii cu valoare adăugată mare. La toate acestea se adaugă un fenomen de migrație internă spre Capitală, dar și prezența în masă a sediilor juridice ale celor mai importante companii din țară.

România funcționează, statistic și economic, cu două viteze

Regiunea Capitalei, singura preponderent urbană în înțelesul clasificării europene, adică cu peste 80% din populație în centre urbane, generează singură 25% din PIB-ul național și atrage aproape toate investițiile majore. La polul opus, regiunile rurale, în care trăiește peste jumătate din populația activă a țării, contribuie cu doar 37% la formarea PIB-ului, potrivit Raportului privind starea teritoriului, publicat recent de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru anul 2024. Discrepanța devine cu atât mai dură cu cât, în interiorul acestor regiuni, în județele Vaslui, Botoșani, Călărași sau Giurgiu, PIB-ul ajustat per capita nu atinge nici măcar 35% din media Uniunii Europene.

Potrivit unor date analizate de Profit.ro pe baza metodologiei Eurostat, anul acesta, totodată, această ruptură dintre Capitală și provincie este și structurală, ținând cont că 31% din populația activă din regiunile rurale lucrează în agricultură, de trei ori mai mult decât media UE. Iar agricultura este considerată la noi, din păcate, un sector cu o valoare adăugată de doar 6.700 de euro per lucrător în 2024, față de 37.300 de euro în medie la nivel național sau cei 50.600 de euro în sectorul serviciilor, potrivit datelor INS sintetizate în Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2025 și proiecția acesteia pe anii 2026-2028 realizat de Guvern în luna ianuarie 2025.

Dar, cu toate că Bucureștiul în sine și zona județului Ilfov spulberă comparativ provincia la nivel de PIB per capita, calitatea în sine a vieții, realitatea percepută în cotidian de către locuitorii ilfoveni și bucureșteni nu este comparabilă cu cea pe care o cunosc locuitorii regiunilor cu care este comparată Capitala în statisticile europene. Potrivit analizei Profit.ro de la finalul lunii martie, „pentru a ajunge la bogăția pe care o asociem cu țările occidentale, e nevoie de generații de acumulare accentuată”, iar ceea ce vedem în București e începutul unei astfel de acumulări, impulsionate în mare parte de sectorul IT&C, care generează valori adăugate de peste 212.000 de euro per lucrător, aproape dublu față de media europeană.

Mai trebuie menționat, în acest context, și că performanța economică aparent supradimensionată a regiunii București-Ilfov este fluxul constant de navetiști din județele limitrofe. Mii de persoane lucrează în Capitală, dar locuiesc în Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu sau Teleorman și aduc astfel plus-valoare la PIB-ul Bucureștiului fără a figura în statisticile demografice. Conform metodologiei Eurostat, activitatea economică se alocă acolo unde se desfășoară efectiv producția, nu unde se află domiciliul angajaților sau sediul juridic al companiei, iar dacă un angajat din Călărași muncește în București, munca sa este contabilizată ca valoare adăugată în regiunea Capitalei.

Tocmai pentru a face aceste separări mai clare, Institutul Național de Statistică (INS) utilizează așa-numitele „chei de distribuție” pentru fiecare ramură economică. Spre exemplu, în agricultură, producția e alocată pe baza recoltelor, în transporturi, se folosește cifra de afaceri, în industrie, salariile brute, iar în energie, volumul distribuit, totul pentru a putea fi studiată realitatea activității economice, dincolo de logica sediilor sau a marilor contribuabili.

Polarizări regionale, care sunt cele mai sărace zone din România

Paradoxul este, din păcate, că, așa cum se arată în cel de-al optulea Raport de Coeziune Economică, Socială și Teritorială al Comisiei Europene, regiunea București-Ilfov este menționată alături de Dublin, Praga sau Bruxelles ca parte a nucleului dur al regiunilor metropolitane cu creștere accelerată în Estul UE, dar România, în ansamblu, rămâne una dintre țările cu cea mai ridicată polarizare internă. Capitala, cu toată forța sa simbolică și economică, nu poate, practic, acoperi singură golurile de dezvoltare ale unei țări care are, încă, 12 județe sub 50% din media UE a PIB-ului per capita. Potrivit datelor de la Ministerul Dezvoltării din iulie, județe precum Cluj, Timiș, Gorj, Constanța, Brașov și Prahova înregistrează valori ale PIB-ului per capita de peste 15.000 euro/locuitor, conform datelor aferente anului 2022, însă sudul și estul țării, în speță Vaslui și Giurgiu, înregistrează valori ale PIB-ului per capita sub 7.000 euro.

„Între ultimele două rapoarte se constată o serie de creșteri ale valorilor indicatorului, cele mai surprinzătoare fiind în județele Gorj, Prahova și Caraș-Severin. Așa cum era de așteptat, se observă o corelație clară între distribuția PIB-ului per capita și rata de ocupare a populației. În județele cu PIB mai ridicat, și rata de ocupare este mai mare – mai multe locuri de muncă generează o economie locală activă”, notează raportul Ministerului Dezvoltării.

Iar în ceea ce privește investițiile străine directe (ISD), care cuprind participațiile la capital ce revin investitorilor nerezidenți care dețin cel puțin 10% din capitalul social subscris al unor întreprinderi rezidente, profitul reinvestit de către aceștia, precum și instrumentele de natură datoriei (împrumuturi, credite comerciale și avansuri, alte creanțe/angajamente externe) dintre investitori sau grupul din care aceștia fac parte și întreprinderile în care au investit, zona București-Ilfov este urmată de Timiș, Brașov, Sibiu.

Privind cifrele, problema decalajului din statistici trebuie rezolvată în primul rând prin coeziune, printr-o strategie colaborativă între instituțiile centrale și cele din teritoriu pentru a gândi politici de redistribuție, infrastructură reală și bine conectată și o formă susținută de respect pentru potențialul regional.

