Acuzații grave la adresa unui gigant imobiliar din România: „Au fugit cu banii!". Reacția dezvoltatorului

Nordis este un dezvoltator imobiliar din România care a devenit în ultimii ani foarte vizibil, atât prin intermediul campaniilor de publicitate, dar și a scandalurilor. Cea mai recentă controversă este legată de clienții gigantului imobiliar care ar fi fost păcăliți să scoată bani frumoși din buzunar, fără a primi ceva la schimb.

Avocatul unui client care susține că a fost păcălit a raportat acest caz pentru Ziare.com:

„Clientul a făcut promisiune de vânzare cu Nordis, să își ia un apartament. A plătit avans și nu s-a mai construit nimic. Am făcut proces și, după proces, am câștigat și am început executarea silită pentru a ne recupera banii dați avans și cheltuielile de judecată. Acum, surpriză: nu avem ce recupera, pentru ca nu au bani în conturi. Au fugit cu banii. Și, altă surpriză: stăm la rând, pentru că mai sunt alte executări inițiate de alte zeci de persoane țepuite care nu își pot recupera pagubele. În total, sunt puse în executare 2,5 milioane de euro”, a transmis sursa Ziare.com.

Clienții care ar fi fost păcăliți nu pot face declarații în nume propriu în spațiul public. Ei acuză o clauză abuzivă din contract, care nu le dă voie să vorbească despre situația nefericită prin care au trecut.

„În promisiune (de vânzare-cumpărare) le-au pus o clauză de confidențialitate persoanelor, a cărei nerespectare atrage daune de zeci de mii de euro. Clauza se referă la faptul de a nu divulga nici ei direct, nici indirect chestiuni legate de executarea sau neexecutarea contractului. Practic: ”nu aveți voie să spuneți ca v-am dat țeapă, pentru că vă cerem daune dacă spuneți acest lucru”.

Ads

În același timp, Nordis se promovează pe net ca un dezvoltator de încredere, a deschis recent un hotel. Deci continuă să dea țepe oamenilor”, a mai precizat sursa citată.

Acum, cei care susțin că sunt păgubiți pregătesc noi acțiuni în instanță.

„Urmează să văd dacă au bunuri imobile pe numele lor. Dar cred că nu au. Cred ca au divizat, reorganizat sau desființat societatea pe care au încheiat aceste promisiuni, acum lucrăm pe altă societate, dar sub același brand comercial.

Dacă nu au nici bunuri imobile, sunt insolvabili civil și clientul rămâne cu paguba. Totuși, dacă vom identifica mașinațiuni și o reorganizare frauduloasă a societății, facem plângere penală pentru înșelăciune, delapidare și orice infracțiune vom descoperi”, a mai precizat sursa menționată.

Ads

Reacția Nordis, dezvoltatorul imobiliar acuzat de practici ilegale și imorale

Nordis a oferit prima reacție pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com:

„Așa cum probabil știți, Nordis dezvoltă în acest moment unele dintre cele mai ambițioase proiecte din piața imobiliară, cu un concept unic de hotel și rezidențial.

Proiectele la care fac referire însumează peste 300.000 mp, din care am construit deja peste 100.000 mp.

De altfel, suntem chiar în această lună în fața unei premiere naționale, prin deschiderea oficială, la 1 mai 2024, a celui mai mare și ambițios proiect din industria hotelieră din România, din ultimii 30 de ani și anume Hotelul Nordis Mamaia.

Considerat a fi cel mai mare proiect de leisure din sud estul Europei, conform companiei independente de evaluare hotelieră, Horwath HTL, hotelul a primit primii turiști cu ocazia deschiderii sezonului și s-a bucurat de aprecieri maxime pentru ceea ce oferă: camere cu design exclusivist, 5 piscine interioare, restaurant, cafenea, bar, galerie comercială cu branduri premium.

Ads

Astăzi, în Hotelul Nordis Mamaia, sunt peste 100 de angajați care își desfășoară activitatea sub conducerea unui profesionist în domeniul hotelier și ne așteptăm la un sezon de maxim succes pentru această investiție.

În același timp, lucrăm la celelalte proiecte ale noastre, aflate în diverse etape de construire și aș vrea să precizez că până în acest moment avem peste 700 de clienți proprietari de drept, care au semnat contracte de vânzare – cumpărare.

Proiectele noastre se remarcă prin foarte multe lucruri deosebite, dar mai ales prin dimensiune, atenție la detalii și facilități. Sunt proiecte a căror punere în practică necesită timp și sute de echipe interne și externe, compuse din mii de oameni.

Deși ultimii ani au fost presărați și de multe provocări, tratăm serios fiecare proiect și client în parte. Asta face ca în acest moment Nordis Group are peste 2000 de clienți în proiectele sale. Deși este regretabil, asta nu înseamnă că nu pot exista și clienți nemulțumiți, care pot manifesta diferite puncte de vedere. Tratăm serios fiecare situație în parte și îi invităm la sediul nostru pe cei care consideră că au o nemulțumire și au ales să o adreseze dumneavoastră, pentru a afla și a identifica o rezolvare a situației. Va multumesc!”, a transmis Alexandru Mihai, managing partner la Nordis Group.

Lista birourilor de executori judecătorești care au de recuperat prejudicii care ar fi fost cauzate de Nordis (FOTO)

Ads