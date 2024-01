Un fost șef DGA, recent pensionat și căsătorit cu o ucraineancă, a intrat în AUR. A fost acuzat de violență domestică

Fostul șef al Poliției de Frontieră Timiș și al Direcției Generale Anticorupție Timiș, Cornel Iureș, recent pensionat și căsătorit cu o ucraineancă, a intrat în AUR, devenind purtătorul de cuvânt al AUR Timiș, arată adevarul.ro.

Potrivit sursei citate, Iureș a declarat că a ales să intre în AUR pentru că se regăsește în ideile promovate de acest partid.

„În calitatea mea de tânăr student în Academia de Poliție am jurat, printre altele, să îmi apăr țara cu prețul vieții. Mi-am slujit țara așa cum am știut și cum am putut, fără cei patru ani de Academie, vreo 26 de ani și un pic. Oamenii ăștia, actualii mei colegi, au un program pe care îl urmează, un slogan în care eu mă regăsesc. Dau exemplu cele patru substantive: libertate, credință, familie, națiune. În toate aceste elemente eu mă regăsesc”, a afirmat fostul ofițer DGA.

Înscrierea lui Cornel Iureș în AUR vine la scurt timp după ce, pe numele său, a fost solicitată emiterea unui ordin de protecție ca urmare a unor agresiuni față de soția sa ucraineancă, refugiată în România după începerea războiului.

Iureș susține că dosarul a fost închis după ce soția sa și-a retras plângere și nu crede că acest episod îi poate afecta cariera politică.

„Acel ordin de protecție s-a încheiat în urma deciziei judecătorului, în urma faptului că soția mea a cerut să se înceteze orice restricție față de mine pentru a se întoarce și a trăi alături de soțul ei legitim, noi fiind împreună și în momentul de față. Ce a fost sau ce nu a fost e o chestiune pe care o știu doar eu. Nu cred că prin această secvență din trecutul meu aș putea aduce un minus-valoare partidului al cărui membru am devenit”, a mai mai precizat Cornel Iureș.

În 2011, când au avut loc descinderile cu elicoptere la vămile din vestul țării, șef al Poliției de Frontieră Timiș era Cornel Iureș. Potrivit pressalert.ro, Iureș și adjunctul său au colaborat cu DNA în mega-ancheta din vămi.

La scurt timp de la descinderile cu elicoptere, Iureș a fost transferat de la Poliția de Frontieră la DGA, ajungând șef al DGA Timiș.

În 2013, Cornel Iureș a fost implicat într-un grav accident rutier. Șef al DGA de la vremea respectivă, el a ajuns la spital în stare gravă, dar a supraviețuit.