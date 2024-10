Veste bună pentru o anumită categorie de bugetari. Pot primi în plus la salariu chiar și 1.000 de lei pe lună

Vești bune pentru asistenţii şi lucrătorii sociali. În urma unei aprobări a Consiliului General al Capitalei această categorie de angajați în sistemul de stat vor primi între 250 de lei și 1.000 de lei în plus la salariu, lunar.

În urma ședinței de luni, 30 septembrie, a Consiliului General al Capitalei a fost aprobată în unanimitate o decizia prin care asistenții și lucrătorii sociali de la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor beneficia de stimulente financiare cuprinse între 250 și 1.000 de lei pe lună, potrivit gandul.ro.

Valoarea acestor stimulente financiare va fi diferită în funcție de vechimea fiecărui angajat al DGASMB.

Astfel, asistenții sociali cu o vechime mai mică de un 1 an vor primit 300 de lei, cei cu o vechime între 1 an și 3 ani vor primi 500 de lei, angajații cu o vechime între 3 ani și 5 ani vor primi 800 de lei, iar cei cu o vechime de peste 5 ani vor primi în plus la salariu 1.000 de lei.

Cât despre suma pe care o va primi un lucrător social/tehnician asistență socială, valoarea stimulentului financiar începe de la 250 de lei pentru angajații cu o vechime mai mică de 1 an, 400 de lei, pentru cei care au între 1 și 3 ani vechime, 600 de lei pentru cei care au între 3 și 5 ani și 800 de lei vor primi cei care au mai mult de 5 ani vechime.

Conform unui raport, angajații din sistemul de asistență socială se află printre cei expuși factorilor de risc, care în ultimii ani au devenit tot mai diverși în urma pandemiei COVID-19 și a războiului din Ucraina.

„Lucrătorii din linia întâi din domeniul asistenţei sociale au fost obligaţi să identifice, din mers, cele mai adecvate măsuri care să răspundă nevoilor persoanelor aflate în risc de marginalizare socială. Acest cumul de factori a condus la o deteriorare alarmantă a stării de sănătate a lucrătorilor din sistemul de asistenţă socială, fapt ce s-a concretizat în creşterea numărului de zile de concediu medical, ca urmare a degradării progresive cauzate de bolile cronice şi a demisiilor. La toate acestea se adaugă procentul deloc de neglijat al persoanelor care se pensionează”, reiese dintr-un document.

Autoritățile își propun să sprijine asistența socială, mai ales pe angajații aflați în prima linie care acordă suport persoanelor aflate în dificultate, care se deplasează personal la casele familiilor din comunitățile marginalizate și care asigură ajutor persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau copiilor.

„Circa 60% dintre asistenții noștri sociali pleacă după 2 ani din cauza salariilor mici. Cei mai buni pleacă în Anglia și restul în privat, în domenii care nu au legătură cu asistența socială. La Direcție mai avem 20 de asistenți sociali, ar trebui să avem 120, au plecat masiv în ultimii ani. Prin natura activității, personalul din sistemul de asistență socială este expus factorilor de risc, factori de risc care, în ultimii 4 ani, s-au diversificat că urmare a pandemiei Covid-19 și a conflictului armat din Ucraina.

Acest cumul de factori a condus la o deteriorare alarmantă a stării de sănătate a lucrătorilor din sistemul de asistență socială, fapt ce s-a concretizat în creșterea numărului de zile de concediu medical, că urmare a degradării progresive cauzate de bolile cronice și a demisiilor”, a transmis Cosmina Simiean, șefa Direcției Generale de Asistență Socială București.

De asemenea, salarizarea asistenților sociali, stabilită prin Legea 153/2017, se află „mult sub nivelul personalului cu studii medii din administraţia publică locală”, mai reiese din document.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) are 37 de posturi de asistent social și 10 posturi de lucrător social, printre care 21 sunt vacante.

