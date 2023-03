Un tânăr din DGASPC Timiș a murit după ce instituția care îl ”ocrotea” l-a abandonat pe străzi

.com

Un tânăr de 21 de ani, Frigl Remus Denis, a fost înmormântat în Lugoj, județul Timiș, după ce a murit suspect de meningită pe 21 martie 2023. Din sursele contactate de redacția Ropaganism tânărul ar fi murit ca urmare a unor probleme cu adicția la droguri, ceea ce i-ar fi cauzat meningita fatală. Această informație a fost transmisă prin intermediul unui apel telefonic anonim la numărul de telefon pentru sesizări al Asociației The New Pagan Dawn.

Frigl Remus Denis și fratele său, Frigl Romulus, provin din sistemul de protecție a copilului din județul Timiș și erau instituționalizați la Complexul de Tip Familial "Gavojdie" din județul Timiș, având grad de încadrare în handicap GRAV și ACCENTUAT. În perioada 2022/2023, Frigl Remus Denis a fost dezinstituționalizat și împreună cu fratele său a locuit într-un apartament protejat din Lugoj, cu costuri suportate de DGASPC Timiș. După dezinstituționalizare, Frigl Remus Denis a murit în data de 21 martie 2023 suspect de meningită la Spital.

La funeralii, organizate în data de 23 martie 2023, au participat angajați din partea instituției ce l-a dezinstituționalizat, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Fratele său, care și el avea grad de încadrare în handicap ACCENTUAT, suferă de depresie și există un risc de sinucidere ca urmare a morții fratelui său.

Având în vedere aceste informații, Asociația The New Pagan Dawn, dar și alte organizații s-au sesizat și au transmis sesizări către instituțiile abilitate, în speță Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Primăria Lugoj prin compartimentul de asistență socială, Avocatul Poporului, dar și Poliția Timiș.

Contactați de noi, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Lugoj prin director executiv Angelica Uscat ne-a comunicat că acest tânăr nu trebuia externat din sistem, iar fratele său nu trebuia lăsat în grija acestuia, fiind în aceeași situație cu fratele său. Mai mult aceasta s-a arătat șocată de caz și a comunicat că la rândul ei Direcția instituției ce o conduce va sesiza Poliția pentru a ancheta cazul.

Această tragedie evidențiază din nou problemele sistemului de protecție a copilului din România și necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea sa. Este necesară o atenție sporită pentru copiii și tinerii proveniți din medii defavorizate și pentru cei cu dizabilități, precum și pentru procesul de dezinstituționalizare. Este important ca instituțiile implicate să ofere suport și îngrijire adecvată, astfel încât acești tineri să aibă șanse reale la o viață independentă și fericită.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

