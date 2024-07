Argumentele penibile ale șefului Protecției Copilului Vaslui despre scandalul minorelor: "Rămâne să mai răspundem în fața altor instituții de control"

Directorul DGASPC Vaslui, unde două minore dansau la bară în club și una de 13 ani a rămas însărcinată, evită orice explicație pentru situația gravă. Dragoș Cazacu, un apropiat al șefului CJ Dumitru Buzatu, prins în flagrant de DNA când lua mită, a explicat că răspunde doar în fața instituțiilor abilitate pentru situație, dar nici măcat nu le-a numit.

Singura reacție publică a lui Dragoș Cazacu, din funcția de director al DGASPC Vaslui, este că a informat „instituțiile abilitate” despre situație.

„Vreau să vă garantez că nu există abatere, nu există dispariție, nu există situație de risc care să nu fie anunțată organelor abilitate, care să nu aibă fișă de incident întocmită și raportată către autoritatea națională. Nu există dispariție din centru sau plecare voluntară să nu fie anunțată pentru organele competente pentru a se ocupa cu așa ceva. Nu... exact cum în toate centrele... așa cum a fost și cazul prezentat, nu în totalitate adevărat, dar lucrurile acestea se vor vedea pe parcurs pentru că am răspuns deja unor instituții ale statului și rămâne să mai răspundem în fața altor instituții de control. Am pus la dispoziție toate documentele solicitate și o să vă aducem în fața dumneavoastră raportul final”, a declarat Dragoș Cazacu în cea mai recentă ședință a Consiliului Județean Vaslui, citat de vremeanoua.ro.

Directorul DGASPC nu a avut vreun alt comentariu cu privire la minorele instituționalizate care au ajuns animatoare în club sau la situația gravă în care o fată de 13 ani a rămas însărcinată, fiind în grija instituției.

Dragoș Cazatu, apropiat al baronului PSD Dumitru Buzatu

Șeful DGASPC Vaslui îl însoțea pe fostul președinte al Consiliul Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, în ziua când acesta a fost prins de DNA în flagrant luând mită de 1,25 milioane de lei.

Buzatu și-a pierdut funcția după ce a fost arestat în septembrie 2023, dar Dragoș Cazacu și-a menținut loialitatea față de acesta, fiind prieten bun cu fiul lui, Tudor Buzatu.

„Cât timp a stat domnul președinte pe baltă eu am stat lângă sculele mele de pescuit, nu am participat la niciun fel de discuții dintre domnul președinte și domnul Savin. Nu am auzit nici discuția telefonică dintre domnul Buruiană și domnul Buzatu. E un moment foarte greu pentru prietenul meu, Tudor Buzatu, iar dacă este nevoie de un sprijin financiar, am să o fac. Îmi fac un împrumut și cu mare drag am să-l ajut. Aș face același lucru pentru toți prietenii care mi-ar cere asta”, a declarat atunci șeful DGASPC Vaslui.

