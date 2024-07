Retragerea unei legende: a decis să își ia adio de la naționala Argentinei

Angel Di Maria a disputat duminică ultimul său meci în tricoul selecţionatei Argentinei, pe care a ajutat-o să câştige Copa America 2024, turneu în finala căruia deţinătoarea trofeului s-a impus cu scorul de 1-0 după prelungiri în faţa Columbiei, la Miami (Florida).

"Am visat să mă retrag astfel, am foarte multe sentimente frumoase. Sunt veşnic recunoscător acestei generaţii care m-a făcut să realizez ceea ce căutam atât de mult. Ce poate fi mai bun decât să termini aşa? Nu este uşor să ajungi într-o finală şi să o câştigi. Ştiu, pentru că am mai trăit asta şi cu altă ocazie. Acum, aşa trebuia să se întâmple", a spus Di Maria după victoria echipei sale.

Extrema argentiniană a publicat ulterior pe contul său de Instagram imagini cu familia sa, în jurul trofeului, şi cu legenda: "Dublu câştigător al Copa America! Ce frumos să fii argentinian. Vamos Argentina!".

Angel Di Maria (36 ani) a marcat 31 de goluri în 145 de meciuri disputate în selecţionata Argentinei, alături de care a câştigat Copa America în 2021 şi 2024, precum şi Cupa Mondială 2022, în Qatar.

