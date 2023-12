Visul unui campion mondial. Unde vrea să-și încheia cariera Angel Di Maria

Revenit la Benfica în această vară, la 13 ani după ce a părăsit clubul din Lisabona pentru Real Madrid, internaţionalul argentinian Angel di Maria ar putea avea un ultim club înainte de a se retrage.

Potrivit unor informaţii apărute miercuri în Record, extrema în vârstă de 35 de ani ar dori să se întoarcă la Rosario Central, primul club din cariera sa, la sfârşitul sezonului.

Legat de Benfica până în luna iunie a anului viitor, "El Fideo" nu ar urma să-şi prelungească acordul pentru încă un an, ci să se întoarcă acolo unde a început totul pentru el. Potrivit jurnalistului argentinian Fernando Carrafiello, cel mai bun marcator din toate timpurile al lui PSG a ajuns deja la un acord cu fostul său club pentru un contract pe un an.

🚨 16 years after leaving, Ángel Di María will return to his boy-hood club Rosario Central. 🇦🇷💙💛🤩

He will join next summer, when his Benfica contract ends.

(Source: @DSportsRadio) pic.twitter.com/DFjHfKnMN2