Golul serii în Europa. Execuție fantastică a unui campion mondial VIDEO

Juventus a învins cu 3-0 în deplasare pe Nantes, toate cele trei goluri fiind marcate de Angel Di Maria, campion mondial cu Argentina.

Fotbalistul de 35 de ani a avut o execuție fabuloasă la una dintre reușite, trimițând un șut cu o traiectorie inedită, direct în vinclul porții francezilor.

Juventus merge mai departe, în Liga Europa, deși în tur făcuse egal, pe teren propriu, scor 1-1.

Di Maria a reușit primul hatt trick în tricoul lui Juventus.

Watch and admire... Angel Di Maria 🤩

The Argentinian gives Juventus the lead at the Stade de la Beaujoire with a beautiful goal!#UEL pic.twitter.com/K7RfH1mUtW