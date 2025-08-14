Descoperire senzațională a medicilor de la cel mai bun spital din lume. Diabetul de tip 1 vindecat cu ajutorul cancerului

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 22:30
Descoperire senzațională a medicilor de la cel mai bun spital din lume. Diabetul de tip 1 vindecat cu ajutorul cancerului
Descoperirile științifice într-o singură boală nu aduc întotdeauna lumină asupra tratării altor boli. South China Morning Post descrie, însă, o "călătorie" surprinzătoare a unei echipe de cercetare de la Clinica Mayo din Rochester, statul american Minnesota. Aceasta a descoperit că se poate folosi cancerul în tratarea diabetului de tip 1.

După ce au identificat o moleculă de zahăr pe care celulele canceroase o folosesc pe suprafețele lor pentru a se ascunde de sistemul imunitar, cercetătorii au descoperit că aceeași moleculă ar putea ajuta în cele din urmă la tratamentul diabetului de tip 1, cunoscut odinioară sub numele de diabet juvenil.

Diabetul de tip 1 este o afecțiune autoimună cronică în care sistemul imunitar atacă în mod eronat celulele beta pancreatice care produc insulină.

Boala este cauzată de factori genetici și de altă natură și afectează aproximativ 1,3 milioane de persoane în Statele Unite. În 2021, se estima că 8,4 milioane de persoane din întreaga lume trăiau cu ea.

În studiile lor, cercetătorii de la Clinica Mayo au analizat un mecanism canceros și l-au inversat complet.

Celulele canceroase folosesc diferite metode pentru a evita răspunsul imun, inclusiv acoperirea cu o moleculă de zahăr cunoscută sub numele de acid sialic.

Cercetătorii au descoperit, într-un model preclinic de diabet zaharat de tip 1, că este posibil să se îmbrace celulele beta cu aceeași moleculă de zahăr, permițând sistemului imunitar să tolereze celulele.

„Descoperirile noastre arată că este posibil să se modifice celulele beta care nu declanșează un răspuns imun”, spune cercetătoarea în imunologie Virginia Shapiro, investigator principal al studiului publicat în Journal of Clinical Investigation.

Acum câțiva ani, echipa lui Shapiro a arătat că o enzimă cunoscută sub numele de ST8Sia6, care crește acidul sialic pe suprafața celulelor tumorale, ajută celulele tumorale să pară că nu sunt entități străine care să fie vizate de sistemul imunitar.

„Expresia acestei enzime practic acoperă cu zahăr celulele canceroase și poate ajuta la protejarea unei celule anormale de un răspuns imun normal”, spune Shapiro.

„Ne-am întrebat dacă aceeași enzimă ar putea proteja și o celulă normală de un răspuns imun anormal.”

Echipa a stabilit mai întâi o dovadă a conceptului într-un model de diabet indus artificial.

În studiul actual, echipa a analizat modele preclinice cunoscute pentru dezvoltarea spontană a diabetului de tip 1, aproximând cel mai mult procesul care are loc la pacienți. Cercetătorii au modificat celule beta în modele pentru a produce enzima ST8Sia6.

În modelele preclinice, echipa a descoperit că celulele modificate au fost eficiente în proporție de 90% în prevenirea dezvoltării diabetului de tip 1. Celulele beta care sunt de obicei distruse de sistemul imunitar în diabetul de tip 1 au fost păstrate.

Este important de menționat că cercetătorii au descoperit, de asemenea, că răspunsul imun la celulele modificate pare a fi foarte specific, spune Justin Choe, primul autor al publicației respective.

„Deși celulele beta au fost cruțate, sistemul imunitar a rămas intact”, spune Choe.

Cercetătorii au putut vedea celule B și T active și dovezi ale unui răspuns autoimun împotriva unui alt proces al bolii.

„Am descoperit că enzima a generat în mod specific toleranță împotriva respingerii autoimune a celulei beta, oferind protecție locală și destul de specifică împotriva diabetului de tip 1.”

În prezent, nu există niciun leac pentru diabetul de tip 1, iar tratamentul implică utilizarea insulinei sintetice pentru a regla glicemia sau, pentru unii oameni, un transplant de celule insulare pancreatice, care includ atât de necesarele celule beta.

Deoarece transplantul implică imunosupresia întregului sistem imunitar, Shapiro își propune să exploreze utilizarea celulelor beta modificate genetic în celule insulare transplantabile, cu scopul de a îmbunătăți în cele din urmă terapia pentru pacienți.

„Un obiectiv ar fi acela de a oferi celule transplantabile fără a fi nevoie de imunosupresie”, spune Shapiro. „Deși suntem încă în stadii incipiente, acest studiu ar putea fi un pas către îmbunătățirea îngrijirii.”

Cercetarea a fost finanțată prin granturi de la Institutele Naționale de Sănătate din SUA.

