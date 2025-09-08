Care este cel mai bun moment pentru a lua micul dejun dacă ai diabet, potrivit specialiștilor

Micul dejun este una dintre cele mai speciale mese ale zilei, pentru că se consumă după o pauză lungă de la ultima masă — de aici și numele de „break-fast” (a întrerupe postul). Dacă ai diabet, probabil te întrebi: la ce oră ar trebui să mănânci? Imediat după trezire? După cafea? Să mai aștepți puțin?

Răspunsul real este că nevoile fiecăruia sunt unice. Gestionarea diabetului implică personalizare, pentru că o mulțime de factori — nivelul glicemiei înainte de masă, hormonii, medicația și programul zilnic — influențează alegerea ta. Pe scurt: ceea ce funcționează pentru tine poate să nu funcționeze pentru altcineva.

Pentru a aprofunda subiectul, specialiști în educație și îngrijire a diabetului (CDCES), care trăiesc la rândul lor cu această afecțiune, au vorbit despre momentul optim al micului dejun, compoziția mesei și factorii care influențează alegerea lor.

Când să iei prima masă a zilei

În diabet, cel mai important este să îți pui sănătatea pe primul loc — nu există un moment „corect” sau „greșit” pentru micul dejun. Esențial este să găsești rutina care funcționează pentru tine.

„Nu recomand o oră anume pentru micul dejun, pentru că momentul ideal este foarte individual și diferă de la persoană la persoană”, spune Mary Lechner, specialist certificat care trăiește cu diabet de tip 1 de peste 25 de ani. „Personal, mănânc în funcție de cât de foame îmi este și de nivelul glicemiei. Nu mă forțez să iau micul dejun dacă nu îmi este foame”, explică ea.

Lauren Plunkett, asistentă medicală autorizată și specialist certificat în educația pentru diabet, care are tot diabet de tip 1, este de acord că nu se pot face recomandări generale, pentru că nivelul glicemiei este influențat de mulți factori. „Glicemia poate fi deosebit de reactivă dimineața, din cauza unor procese fiziologice. Este influențată constant de hormoni, alimentație, stres și exerciții fizice, iar aceste influențe diferă de la o persoană la alta și sunt adesea imprevizibile”, explică ea.

Pentru a ține cont de acești factori, verifică-ți glicemia des. „Una dintre cele mai bune strategii este să îți verifici glicemia înainte de a mânca și la două ore după masă, pentru a vedea dacă planul tău de mic dejun funcționează”, spune Toby Smithson. Dacă observi că glicemia depășește obiectivul propus, poate fi nevoie să îți ajustezi masa, să faci mai multă mișcare sau să îți revizuiești tratamentul. De exemplu, o plimbare după masă poate ajuta foarte mult la menținerea glicemiei în limitele normale.

De ce contează micul dejun pentru glicemie

Ceea ce mănânci dimineața are un impact major asupra sănătății tale. Micul dejun susține metabolismul, oferă energie de durată și furnizează nutrienți esențiali. În plus, poate proteja împotriva inflamațiilor cronice și a riscurilor asociate acestora.

„Există mai multe adevăruri în spatele expresiei «începe ziua cu un mic dejun»”, spune Toby Smithson, nutriționist dietetician licențiat, care gestionează diabetul de peste 50 de ani. „Consumul micului dejun poate ajuta la controlul glicemiei, prevenind creșterile bruște de glucoză de peste zi. În plus, carbohidrații sunt distribuiți mai bine pe parcursul zilei, avem ocazia să ne luăm nutrienții necesari (este greu să obții tot ce ai nevoie din doar două mese) și ne menține sătui până la prânz”, explică ea.

Cum să construiești un mic dejun echilibrat

Micul dejun nu trebuie să însemne neapărat suc, ouă, bacon sau cereale cu lapte, spune Plunkett. „Fasolea, legumele, fructele și verdețurile pot fi integrate, iar consumul regulat de alimente vegetale integrale contribuie la sensibilitatea pe termen lung la insulină”, explică ea. Aceste alimente au un conținut scăzut de grăsimi saturate și sunt bogate în fibre — benefice pentru sațietate, sănătatea digestivă și reglarea glicemiei.

Smithson recomandă metoda farfuriei pentru diabet (Diabetes Plate Method) a Asociației Americane pentru Diabet: jumătate din farfurie cu legume fără amidon, un sfert proteine slabe și un sfert carbohidrați de calitate. „Un mic dejun sănătos se bazează pe combinarea unei surse de proteine slabe cu o sursă de carbohidrați de calitate, pentru a menține glicemia stabilă”, spune ea.

De exemplu, Smithson consumă adesea fulgi de ovăz integrali, bogați în fibre, combinați cu pudră de proteine, alături de o lipie umplută cu ardei și ceapă. Ea își adaptează mesele în funcție de glicemie și de nivelul de activitate fizică.

Este important să știi ce alimente funcționează pentru tine — și la fel de important să știi ce alimente nu îți fac bine. Lechner observă, de pildă, că atunci când mănâncă cereale cu lapte glicemia îi crește mult mai rapid și senzația de sațietate nu durează, comparativ cu atunci când mănâncă pâine prăjită cu unt de arahide.

Concluzia experților

Dacă ai diabet, cel mai bun moment pentru a lua micul dejun depinde de mai mulți factori: nivelul glicemiei, pofta de mâncare, planurile de exerciții și chiar starea ta de spirit. Specialiștii care trăiesc cu diabet confirmă că nu există o regulă universală.

Totuși, alimentele bogate în fibre și proteine sunt cheia pentru menținerea glicemiei și a sațietății, alături de fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe și leguminoase.

Pentru recomandări personalizate, cel mai bine este să apelezi la un dietetician acreditat sau la un specialist în educația și îngrijirea diabetului, scrie eatingwell.com.

