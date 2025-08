De la diagnostic la acceptare: ghid pentru părinții copiilor cu sindrom Down

Hai să jucăm un exercițiu de imaginație. Te afli într-un cabinet medical, ții la piept copilul proaspăt născut, iar doctorul discută cu tine. Pe un ton grav, îți spune două cuvinte: “sindromul Down”. Iar ție îți vâjâie mintea, simți cum te cuprinde confuzia, iar această sintagmă pare goală, pentru că tu nu știi de unde să o apuci. Nu știi prea bine nici ce înseamnă și nici de ce ți se spune ție.

Nimeni nu e pregătit pentru acel moment.

Și uite cum se schimbă tot ce știai despre viitor. În primele zile, lumea pare că se prăbușește. Îți cauți vina, te întrebi dacă vei fi un părinte suficient de bun, dacă copilul tău va fi fericit. Și, de cele mai multe ori, te simți singur. Dar nu ești.

În experiența de a lucra cu persoane cu sindrom Down, al doilea segment principal cu care lucrăm sunt părinții. Adesea am văzut la ei etapele atât de firești: panica, vina, negarea. Așa că acest articol este scris pentru tine, părintele de copil cu sindrom Down. Este pentru tine și vine cu mențiunea că da, drumul este diferit. Dar e plin de sens, de iubire și de frumusețe. Iar acceptarea este o parte a acestui drum, însă vine în timp și cu multă răbdare. Vine prin pași mici, făcuți alături de oamenii potriviți alături.

Primul contact cu diagnosticul

Cum se pune diagnosticul?

Ei bine, există două mari posibilități:

1. Diagnosticul prenatal

Cu alte cuvinte, este posibil ca sindromul Down să fie suspectat în timpul sarcinii, pe baza unor teste:

a. Teste de screening – efectuate de obicei în primul sau al doilea trimestru, indică doar un risc crescut (nu un diagnostic cert). Exemple: test combinat (translucența nucală + markeri serici) sau teste ADN fetal non-invazive (NIPT) – foarte precise, dar tot de tip screening.

b. Teste de diagnostic – oferă confirmare clară, dar sunt invazive. Aici putem enumera amniocenteza sau biopsia de vilozități coriale.

2. Diagnosticul postnatal

Dacă sindromul Down nu este detectat în sarcină, poate fi suspectat imediat după naștere, pe baza unor trăsături fizice caracteristice (tonus muscular scăzut, trăsături faciale specifice, pliuri suplimentare la nivelul mâinilor), iar apoi este confirmat printr-un test genetic (cariogramă), care identifică prezența cromozomului 21 suplimentar.

Dacă tot suntem pe subiect, ce este, de fapt, sindromul Down?

Sindromul Down este o afecțiune genetică cauzată de prezența unui cromozom 21 suplimentar. Există trei forme: Trisomia 21 standard (cea mai frecventă – > 90% din cazuri), Translocația (cromozomul 21 suplimentar este atașat de alt cromozom) și Mozaicismul (doar o parte din celule au cromozomul suplimentar). Sindromul afectează dezvoltarea cognitivă și fizică a copilului, însă nu îl definește ca personalitate. Fiecare persoană cu sindrom Down este unică, cu propriile abilități, emoții și, desigur, cu propriul potențial.

După ce am trecut de etapa confirmării diagnosticului, un pas la fel de important pentru părinte îl constituie modul în care i se comunică vestea. Studiile și experiența directă a părinților arată că felul în care li se comunică diagnosticul influențează profund felul în care ei încep procesul de acceptare. Empatia și lipsa prejudecăților constituie cheia spre o acceptare cât mai rapidă, dar și spre un proces cât mai lin pentru dezvoltarea copilului.

Etapele emoționale ale acceptării

După orice veste puternică, urmează, desigur, niște etape emoționale prin care părintele trece. Există o serie de pași pentru care nimeni nu trebuie judecat, pentru că informația trebuie procesată pentru ca mai apoi să se lucreze cu ea. Așa cum ni se comunică și în cărțile de psihologie sau în cele de dezvoltare personală, există: negarea, furia, negocierea, tristețea și acceptarea. Fiecare părinte poate ajunge în momentul în care să se întrebe de ce i se întâmplă lui, ce va face de acum încolo, cum va gestiona totul, dacă este pe măsura misiunii care i-a fost dată. Există momente firești în care își va spune că propriul copil nu este așa, că nu are atâtea limitări, că poate mult mai mult sau chiar că nu are nimic. Cum spuneam, nimeni nu trebuie judecat, pentru că aceste etape se manifestă diferit la fiecare și, mai mult decât atât, își schimbă ordinea în funcție de context.

Sprijinul imediat contează enorm

Ce este esențial de reținut este că, în procesul de acceptare, este nevoie de oamenii potriviți alături. Este nevoie de specialiști empatici care să indice calea și să se implice în dezvoltare, este nevoie de părinți care să se susțină reciproc, este nevoie de o rețea de suport, pentru a vedea că există deja un drum bătătorit.

Astfel, unul dintre cei mai importanți pași este căutarea unor ONG-uri de specialitate. În astfel de organizații, terapiile sunt special adaptate, iar comunitatea este compusă din copii/tineri/adulți cu sindrom Down. Astfel, va exista sentimentul de incluziune, dar și liniștirea părinților, pentru că vor putea comunica cu oameni care trec printr-o poveste similară.

De altfel, trebuie menționat că informarea este și ea extrem de importantă, pentru că nu totul se traduce în alb și negru. Frica poate exista la orice pas, însă în momentul în care se acumulează informații, se înțeleg lucruri, ei bine, drumul devine mult mai lin. Mai ales că trăim într-o perioadă în care s-au făcut destul de multe cercetări și, cel mai important, există multe exemple de tineri cu sindrom Down care s-au autodepășit permanent. Dar să nu uităm că este nevoie de răbdare și că fiecare tânăr are abilități diferite.

Tot la partea de informare trebuie adăugat și faptul că informațiile trebuie filtrate. Există multe mituri sau perspective negative și nu trebuie ținut cont de fiecare în parte. Așa cum am tot spus, fiecare tânăr are drumul său, precum și propriile abilități. Așa că ele trebuie descoperite și fructificate pe mai departe.

La fel de important de menționat este și că este necesară o intervenție timpurie, de care generațiile viitoare se pot bucura. În trecut, pe lângă faptul că nu existau suficiente informații, nu erau nici destui specialiști dispuși să se ocupe de astfel de cazuri, dar nici organizații de profil în toată țara. Acum trăim o perioadă specială în care drumurile se deschid, iar de acest lucru trebuie profitat fără doar și poate.

Reformularea așteptărilor

Da, este foarte adevărat, viața nu va mai fi la fel. Poate nu ne mai putem aștepta la un parcurs obișnuit și firesc. Poate va trebui adaptat planul școlar, poate se va alege învățământul special, poate că jobul va fi part-time și repetitiv sau poate nu va exista deloc. Poate că se va iubi, dar se va iubi diferit. Nimeni nu știe cum va arăta planul. Însă, dacă stăm să ne gândim, oricum fiecare individ își face planul diferit de cei din jurul lui. Nu există o regulă, nu există un “corect”. Așa că de ce ar fi cazul tocmai aici să găsim firescul?

Tot ce trebuie știut este că viața va fi diferită, complet diferită, însă va avea frumusețea ei la fiecare pas. Va conține multă iubire, multă empatie și o perspectivă complet altfel.

Acceptarea este punctul la care își dorește să ajungă orice părinte, însă trebuie menționat că ea nu înseamnă resemnare, ci curajul de a merge mai departe, însă într-un mod informat. Acceptarea înseamnă, mai mult decât orice, descoperirea unicității copilului dincolo de diagnostic. Acceptarea înseamnă susținerea propriului copil indiferent de cât de mult împlinește sau nu așteptările părinților. Înseamnă a-l iubi pur și simplu pentru ceea ce este el.

Perspective de la alți părinți

În drumul meu am cunoscut multe povești, de la multe familii. Și sunt convinsă că vor mai urma multe altele. Unele au fost extrem de grele, altele extrem de frumoase, parcă desprinse din poveștile cu magie. Dar tot ce pot spune este că am văzut că se poate. Că fiecare și-a găsit, într-un fel sau altul, drumul. Că nu a fost ușor, însă prin diverse metode, au ieșit din partea întunecată și s-au mutat la loc în lumină. Au găsit speranța și, mai mult decât atât, au găsit liniștea și comunitatea potrivită pentru copiii lor. Pentru că da, oricine are nevoie de alții ca el.

Așa că sunt aici să spun că aceste povești există și că am auzit de multe ori: “Am crezut că nu vom reuși, însă mă uit la copilul meu și văd cea mai specială persoană din lume. Văd iubirea pură, văd reușita, văd evoluția”. Sau, partea mea preferată: “Copilul meu m-a învățat ce înseamnă iubirea, m-a învățat să văd lumea cu alți ochi”.

Cu alte cuvinte, acceptarea e un proces, nu o destinație. Trebuie înțeles că fiecare familie are propriul ritm și propriul drum. Așa că ajută enorm să cunoști alte persoane în situații similare, pentru a vedea cum și-au gestionat propria poveste. Până la urmă, inspirația poate veni de pe orice drum.

În plus, nu uita că împărtășirea poveștii tale poate deveni sprijin pentru alții. Nu știi cum un cuvânt de-al tău îl poate atinge pe celălalt.

Și, de ce nu, în final, hai să lăsăm aici și un checklist pentru părinți, pentru prima lună după diagnostic:

Să ceară informații clare, scrise, despre sindromul Down

Să contacteze o organizație de sprijin

Să nu se izoleze

Să respire. Să ceară ajutor. Să se odihnească.

Pentru că oricât de clișeic ar suna, dacă nu ai grijă întâi de tine, nu ai cum să îi îngrijești nici pe cei din jurul tău.

Larisa Bucur este co-fondator al Asociatiei Down Plus Bucuresti (2014) si specialist in lucrul cu persoane cu dizabilitati intelectuale si, in mod special, cu sindrom Down. De asemenea, Larisa are experienta pe segmentul de Comunicare & PR, mai ales in ceea ce priveste zona de organizatii cu domeniu de activitate sociala.

