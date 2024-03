„Soția mea a pierdut un inel de diamante”, incredibila poveste din spatele acestui anunț disperat postat pe Facebook

O femeie din Italia, disperată că și-a pierdut inelul cu diamante, în valoare de câteva mii de euro, într-un magazin din Roma, a cerut ajutorul oamenilor de bine din comunitatea online. Femeia a fost convinsă că apelul ei va rămâne fără răspuns, doar că lucrurile n-au stat întocmai.

Cartierul Trieste, unde femeia a făcut cumpărături, este situat într-o zonă semi-centrală a capitalei italiene și este cunoscut pentru eleganța și rafinamentul clădirilor care aparțin, în mare parte, familiilor din fosta aristocrație.

„Soția mea a pierdut un inel de diamante, dacă cineva l-a găsit, vă rog să mă contactați”

Danilo, soțul femeii, a lansat un apel pe grupul de Facebook al cartierului Trieste prin care cerea, dacă cineva dintre utilizatori ar fi găsit întâmplător inelul pe care soția sa l-a pierdut, să-i scrie în privat, potrivit " target="_blank" rel="nofollow">fanpage.it.

Nu era vorba despre un simplu inel, ci despre o „verighetă cu diamante Damiani”, asemănătoare celor vândute pe site-ul web al brandului, de la 2-3000 de euro în sus.

Era vorba despre o verighetă din aur alb complet acoperită de diamante. Danilo a precizat însă în postare că „dincolo de valoarea economică, are o profundă valoare afectivă”.

Inelul cu diamante a fost pierdut la ieșirea dintr-un supermarket de pe Corso Trieste

Soția sa, după cum scrie pe Facebook, a pierdut inelul în jurul orei 19, miercuri, 28 februarie, la ieșirea din supermarketul Conad de pe Corso Trieste, în apropiere de Piazza Annibaliano.

Abia ajunsă acasă, cu sacoșele de cumpărături, femeia și-a dat seama că nu mai avea inelul și a presupus că i-a alunecat de pe deget fie în supermarket, fie pe drum.

După ce l-a căutat și prin casă, gândindu-se că poate a uitat să-l pună înainte de a ieși, soțul ei a decis scrie pe grupul respectiv, cu speranță și cu o mare încredere în semenii săi.

„Dacă cineva l-a găsit și ni-l înapoiază vom fi recunoscători”, a mai transmis bărbatul în postarea sa. Nu a specificat, însă, dacă era prevăzută o recompensă în bani.

În orele care au urmat publicării postării, au sosit doar câteva zeci de reacții, apoi câteva comentarii. Barbara a scris: „Sper pentru voi să-l găsiți, dar nu sunt vremuri pentru așa ceva. Eu am pierdut o brățară Tiffany cu gravură, dar, din păcate, nimic”.

Apoi nu s-a mai întâmplat nimic, până când, în seara de 29 februarie, a doua zi după ce a fost făcută postarea, Danilo a scris:

„A fost frumos să descoperim că mai există încă oameni onești. Mulțumiri din suflet persoanei care a găsit inelul și astăzi l-a returnat soției mele. Îi vom fi mereu recunoscători!”

Un fapt cu adevărat incredibil. Și a mai adăugat: „Mulțumiri și fondatorului grupului care a făcut ca utilizarea rețelelor sociale să fie utilă comunității!”

Inelul a fost găsit și înapoiat proprietarei de Linda Tabacchini, care a transmis: „Nu am făcut nimic extraordinar și nu vreau nicio recompensă.

„L-am găsit pe stradă, la intersecția dintre Via Spalato și Corso Trieste. Am înțeles uitându-mă la inel că era un obiect de mare valoare sentimentală, m-am gândit imediat ce simţea femeia care îl pierduse. Mă bucur că am făcut-o fericită.”, a mai adăugat femeia.

