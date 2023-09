Vedeta TV din România, care a fost la un pas de operație fără a fi nevoie: "I-am zis vreo două doctorului!"

Diana Bart, frumoasa prezentatoare de la Prima TV, a trecut printr-o experiență nefericită care îi putea complica viața.

Ea a ajuns în cârje, deoarece a călcat strâmb, iar ulterior a fost trimisă la operație de un medic, care inițial îi spusese că nu are nimic.

„Sunt în cârje pentru că am vrut să atrag azi atenția cu niște accesorii noi. Glumesc! Nu am ajuns așa de la tocuri, de la platforme, nici măcar la schi. Pur și simplu eram pe niște teniși… Mai trist e că eram cu cea mică în brațe, noroc că n-am scăpat-o! Pur și simplu, am călcat într-o parte și l-am rupt, ca să fie bună treaba!

Trebuie să stau două luni cu cârjele astea. M-am dus, după ce mi-am rupt piciorul, nu mă durea foarte tare, dar am simțit în os ceva. Și m-am dus la un doctor ortoped, bineînțeles. I-am zis: `Domnule doctor, dați-mi și mie ceva`. Mi-a zis că am o entorsă și să mă duc acasă. I-am zis: `Dați-mi și mie o radiografie că simt că am ceva în os` și mi-a zis nu că nu are rost să mă radieze aiurea.

L-am rugat frumos, la insistențele mele, apoi mi-a zis că mă bagă în operație. Și zic:`Ce? Păi mai devreme mă trimiteați acasă că nu era nimic`. I-am zis vreo două acelui doctor și m-am mai dus la vreo doi doctori și nu e cazul de vreo operație. E vorba de malleolus, care e un os foarte subțire și n-are cum să mă opereze, dar am recuperare. S-a întâmplat acum două săptămâni și mai am de stat o lună și jumătate.

Merg așa la muncă, ba mai mult, chiar încep filmările pentru o emisiune live, și e musai să fiu acolo. Știi cum e? Până te obișnuiești e greu! Mi-a fost foarte greu în primele două zile în care chiar a trebuit să stau cu piciorul în sus. Era super-frustrant că eu nu pot să fac nimic. Nici măcar pentru copii să le fac mâncare, dar am început să mă obișnuiesc cu orteza și să merg.

Pot totuși să pun piciorul în pământ, dar e greu. Mi-am dat seama cât de greu e celor care chiar au această problemă permanent”, a mărturisit Diana Bart, pentru Fanatik.ro.