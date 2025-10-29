Diana Bart vorbește deschis despre relația cu Daniel Nuță și colaborarea ca părinți cu fostul soț: „Avem doi copii împreună”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:31
Diana Bart vorbește deschis despre relația cu Daniel Nuță și colaborarea ca părinți cu fostul soț: „Avem doi copii împreună”
Diana Bart are un nou partener FOTO: Instagram/ Diana Bart

Diana Bart a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre viața sa personală, confirmând oficial că a divorțat de soțul ei, Mihai Dumitrescu, în urmă cu peste șase luni. Anunțul vine după ce prezentatoarea Prima TV a fost surprinsă în ipostaze tandre cu actorul Daniel Nuță.

Vedeta emisiunii „Flash Monden”, Diana Bart, a fost văzută recent în centrul Capitalei alături de Daniel Nuță, în vârstă de 32 de ani. Paparazzii i-au surprins pe cei doi la o cafenea, stând pe o bancă și încheind întâlnirea cu un sărut pasional, imaginile stârnind imediat comentarii și speculații privind o posibilă relație.

Diana a clarificat însă situația: „Acum, că mă văd cu altcineva... era normal după aproape un an! Nu e vorba despre nici un amantlâc. Eu nu mai sunt căsătorită! Am dreptul să mă văd cu cine vreau!”

În vârstă de 44 de ani, Diana Bart a fost căsătorită opt ani cu omul de afaceri Mihai Dumitrescu, iar împreună au două fiice, Mayra și Amina.

„Sunt divorțată de mai bine de șase luni. Oricum, de mai mult timp suntem despărțiți până să divorțăm. Am o relație frumoasă de prietenie cu fostul meu soț pentru că avem doi copii împreună și tocmai de aceea am decis să nu dăm nimic ca să nu stricăm imaginea și să nu afectăm mersul firesc”, a declarat prezentatoarea pentru Click!.

Diana, cunoscută pentru discreția cu care își protejează viața privată, a atras atenția fanilor prin absența fotografiilor de cuplu în mediul online în ultimele luni, semn că relația cu Mihai se încheiase de fapt cu mult înainte de divorțul oficial.

