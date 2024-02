Scenă dramatică în UFC cu frumoasa luptătoare care a fugit de România. ”Prințesa războinică”, zdrobită în ring VIDEO

Diana Belbiță (27 de ani), frumoasa luptătoare care a ales să reprezinte Canada în dauna României, a fost învinsă prin submisie de Molly McCann (33 de ani) în gala UFC Fight Night 235.

Supranumită ”Prințesa războinică”, Diana Belbiță a fost zdrobită de McCann, care a încheiat meciul cu o secundă înainte de finalul primei reprize.

A fost cea de-a 5-a înfrângere în UFC pentru Diana Belbiță, care a obținut doar două victorii. Ea a concurat și în MMA, unde are 15 victorii și 9 înfrângeri.

Luptătoarea a explicat în trecut motivul pentru care a refuzat să mai reprezinte România, alegând în schimb Canada.

„Nu țara e problema, ci oamenii care nu fac decât să denigreze. În primul rând, e cu totul și cu totul alt nivel aici. În plus, aici am fost acceptată foarte bine. În România, ca fată, toți se uită un pic ciudat la mine. Aici nu s-a întâmplat așa ceva. Socializăm altfel și toată lumea e egală, toți ne simțim la același nivel. Aș putea compara Canada cu un oraș în care am stat, Oradea. De ce? Pentru că e liniște, lumea e liniștită”, a afirmat Belbiță.

🚨Molly McCANN gets it done by submission and taps out Belbita early!🚨 #UFCVegas85 pic.twitter.com/bbu99gzxFO — NoSmokeMMA (@NoSmokeMMA) February 3, 2024