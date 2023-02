Una dintre fostele gimnaste din ultima perioadă de glorie a acestui sport, în România, are o viziune aparte în ceea ce privește viitorul ei.

Diana Bulimar, fostă colegă de generație cu Larisa Iordache, alături de care a fost și la America Express, este într-o relație cu un tânăr, dar nu vrea să se mărite.

"Radu e un fost inginer reprofilat pe fotografie și videografie, iar acum face poze, video-uri, documentare la studioul lui. Ne-am cunoscut la un workshop de fotografie, în Deltă, dar era destul de rezervat față de mine, pentru că nu voia să cred că intră în vorbă cu mine doar pentru cine sunt, ca statut. El este un om foarte calm și liniștit, fix opusul meu, şi cred că de-asta ne și potrivim. E mai mare decât mine cu un an și suntem împreună de doi ani și jumătate. E primul iubit cu care am stat atât de mult și cu care am acceptat să mă mut. E un om care m-a ridicat foarte mult, care a văzut în mine mai mult decât gimnasta Diana Bulimar şi m-a încurajat să vorbesc în fața camerei, să le spun oamenilor ce am trăit în viața de sportivă, să fac exerciții în fața camerelor care să le placă oamenilor și să învețe și ei ceva de la mine, să mă dezvolt. Şi m-a încurajat să fac toate astea ca să vină cât mai mulți copii spre gimnastică, să se bucure de poveștile mele – cum e și cartea mea, de exemplu, despre viața mea și cum ar putea să ajungă și ei la performanță", a mărturisit ea pentro OK! Magazine.

Deși toate merg bine în viața ei, inclusiv profesional, Diana fiind antrenoare de copii, ea nu vrea să ajungă la altar: "Eu nu-mi doresc să fiu măritată, pentru că poate sunt mai egoistă. Dar da, am putea sta împreună toată viața, însă fără acel act"

