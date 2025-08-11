Apele Române trebuie să se mute urgent din imobilul pentru care se plătesc 54.000 de euro lunar, insistă ministra Mediului. "Acea chirie este o sfidare"

Apele Române trebuie să se mute urgent din imobilul pentru care se plătesc 54.000 de euro lunar FOTO transilvania365.ro

Faptul că Administrația Națională Apele Române stă într-un sediu închiriat cu 54.000 de euro pe lună a deranjat-o la culme pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta spune că o astfel de chirie reprezintă „de fapt o imagine a unei risipe mai largi în această autoritate,” dar și „o sfidare”. Buzoianu susține acum că instituția trebuie să își găsească, în termen de două luni, un nou sediu, pentru că atunci expiră și contractul uriaș de închiriere.

Ministra a declarat luni, 11 august, la Digi24, că reprezentanții ANAR vor fi chemați la minister săptămâna aceasta pentru a-i grăbi să găsească un nou sediu.

„Le-am dat adresă să găsească cât mai rapid (n.r. un nou sediu). Dacă nu vor reveni cu o propunere, săptămâna aceasta va trebui să îi chem inclusiv la minister pentru a avea o discuție și pentru a-i grăbi în a găsi un sediu.

Este evident că acest sediu nu este un sediu care poate să fie justificat. Nu au nevoie de un astfel de sediu în mijlocul Bucureștiului, ultracentral, care, sigur, probabil că este un sediu foarte frumos, dar este un sediu care nu poate să fie justificat.

Ne uităm zilele acestea pe bugete, la rectificări și primim niște sume, rectificări din partea inclusiv ANAR, care ne spune că are nevoie de bani pentru asta, pentru asta, pentru cealaltă. Când tu dai 54.000 de euro pe lună pentru sedii, e bizar să zici că nu ai bani pentru lucruri esențiale de care cu adevărat ai nevoie,” a spus Buzoianu.

„Păi trebuie mai întâi să găsească o ofertă, dar eu sunt convinsă că pot găsi. Eu le-am dat adresă de urgență. Până la finalizarea contractului care mai are, cred, două luni. Contractul acesta care a fost prelungit mai are două luni. Mi se pare un termen rezonabil să găsească în acest termen și contractul și să semneze un nou sediu,” a mai declarat Buzoianu.

Ea a spus, de asemenea, că această cifră, de 54.000 de euro pe lună, "nu este justificată în niciun fel".

„Mi-au scris foarte mulți dezvoltatori imobiliari și foarte multe persoane care caută astfel de sedii, inclusiv firme private care au astfel de chirii, și mi-au spus că această cifră este colosală pentru orice standard și că nu este justificată în niciun fel.

Deci, problema este că este de fapt o imagine a unei risipe mai largi în această autoritate. Pentru că tu, repet, în momentul în care ai pierdut 350 de milioane de euro pentru că nu ai fost capabil să accesezi fonduri europene, dar ai 54.000 de euro să dai în fiecare lună, să-i arunci pe fereastră, pentru a sta tu într-un sediu frumos, ultracentral, e un pic o sfidare,” a conchis Diana Buzoianu.

