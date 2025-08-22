Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău: „Camere de supraveghere pe minimum 30% din suprafața care trebuie păzită”

Fenomenul tăierilor ilegale de arbori din România e un subiect aprins pe agenda publică, în ultimele decenii. Ca dimensiune concretă, investigaţiile mai multor organizații au estimat milioane de metri cubi de lemn tăiat din pădurile primare între 2021 şi 2024, iar verificările oficiale în fondul forestier de stat pentru primele trei trimestre ale lui 2024 au identificat zeci de mii de metri cubi tăiaţi ilegal, cu prejudicii estimate la milioane de lei.

Între 2021 și 2024, peste 4,7 milioane de metri cubi de lemn au fost extrași din aproape 140.000 de hectare de păduri primare și seculare din România. Aproape jumătate dintre aceste suprafețe se află în situri Natura 2000, potrivit unui raport semnat de EuroNatur, Agent Green și Environmental Investigation Agency (EIA).

Similar, analizele spaţiale şi datele de la Global Forest Watch semnalează un salt în pierderea de suprafaţă forestieră primară în 2024, ceea ce confirmă observaţiile din teren.

Amploarea tăierilor ilegale arată faptul că o parte sunt facilitate intern (angajaţi sau rețele cu acces la documente). În ultimii ani, tăierile ilegale de arbori din România au rămas o problemă sistemică, orientată în special spre pădurile bătrâne şi zonele protejate.

Diana Buzoianu: „HG-ul de reorganizare RomSilva vine și pune criterii de performanță inclusiv pentru șefii de ocoale”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum va aborda problema complicității dintre hoții de lemne și angajații statului care ar trebui să protejeze pădurile.

„Noi, în momentul de față, avem un raport cu analiză amplă pe tot ce înseamnă direcțiile silvice din toată țara. Acest raport s-a finalizat și cu recomandarea de a avea niște analize mai specifice la anumite direcții silvice care au ridicat mai multe semne de întrebare, care vor fi realizate, evident, și urmează, din punctul meu de vedere, cu adoptarea reorganizării RomSilva. Practic, HG-ul de reorganizare RomSilva vine și pune criterii de performanță inclusiv pentru șefii de ocoale, deci nu doar pentru directori, ci și pentru reprezentanții structurilor cele mai de la firul ierbii.

Aceste criterii, repet, vor fi aplicabile șefilor de ocoale, vor fi aplicabile și directorilor regiei, directorilor direcțiilor regionale. Noi ne vom asigura că aceste criterii vor fi urmărite în fiecare an să fie îndeplinite, ele ar trebui de la sine să aducă o transparență și o eficiență mult mai mare, inclusiv în lupta împotriva tăierilor ilegale, pentru că noi am trecut, de exemplu, inclusiv criterii de performanță nefinanciare. De pildă, trebuie să fie acoperită cu sistem CCTV (n.r. camere de supraveghere) minimum 30% din suprafața care trebuie să fie păzită, din fondul forestier. Asta va reduce amplu fenomenul tăierilor ilegale”, a explicat Diana Buzoianu.

