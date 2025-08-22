Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău: „Camere de supraveghere pe minimum 30% din suprafața care trebuie păzită”

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 22 August 2025, ora 03:06
465 citiri
Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău: „Camere de supraveghere pe minimum 30% din suprafața care trebuie păzită”
Copaci tăiați FOTO Unsplash

Fenomenul tăierilor ilegale de arbori din România e un subiect aprins pe agenda publică, în ultimele decenii. Ca dimensiune concretă, investigaţiile mai multor organizații au estimat milioane de metri cubi de lemn tăiat din pădurile primare între 2021 şi 2024, iar verificările oficiale în fondul forestier de stat pentru primele trei trimestre ale lui 2024 au identificat zeci de mii de metri cubi tăiaţi ilegal, cu prejudicii estimate la milioane de lei.

Între 2021 și 2024, peste 4,7 milioane de metri cubi de lemn au fost extrași din aproape 140.000 de hectare de păduri primare și seculare din România. Aproape jumătate dintre aceste suprafețe se află în situri Natura 2000, potrivit unui raport semnat de EuroNatur, Agent Green și Environmental Investigation Agency (EIA).

Similar, analizele spaţiale şi datele de la Global Forest Watch semnalează un salt în pierderea de suprafaţă forestieră primară în 2024, ceea ce confirmă observaţiile din teren.

Amploarea tăierilor ilegale arată faptul că o parte sunt facilitate intern (angajaţi sau rețele cu acces la documente). În ultimii ani, tăierile ilegale de arbori din România au rămas o problemă sistemică, orientată în special spre pădurile bătrâne şi zonele protejate.

Diana Buzoianu: „HG-ul de reorganizare RomSilva vine și pune criterii de performanță inclusiv pentru șefii de ocoale”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum va aborda problema complicității dintre hoții de lemne și angajații statului care ar trebui să protejeze pădurile.

„Noi, în momentul de față, avem un raport cu analiză amplă pe tot ce înseamnă direcțiile silvice din toată țara. Acest raport s-a finalizat și cu recomandarea de a avea niște analize mai specifice la anumite direcții silvice care au ridicat mai multe semne de întrebare, care vor fi realizate, evident, și urmează, din punctul meu de vedere, cu adoptarea reorganizării RomSilva. Practic, HG-ul de reorganizare RomSilva vine și pune criterii de performanță inclusiv pentru șefii de ocoale, deci nu doar pentru directori, ci și pentru reprezentanții structurilor cele mai de la firul ierbii.

Aceste criterii, repet, vor fi aplicabile șefilor de ocoale, vor fi aplicabile și directorilor regiei, directorilor direcțiilor regionale. Noi ne vom asigura că aceste criterii vor fi urmărite în fiecare an să fie îndeplinite, ele ar trebui de la sine să aducă o transparență și o eficiență mult mai mare, inclusiv în lupta împotriva tăierilor ilegale, pentru că noi am trecut, de exemplu, inclusiv criterii de performanță nefinanciare. De pildă, trebuie să fie acoperită cu sistem CCTV (n.r. camere de supraveghere) minimum 30% din suprafața care trebuie să fie păzită, din fondul forestier. Asta va reduce amplu fenomenul tăierilor ilegale”, a explicat Diana Buzoianu.

Un român moare cu patru ani mai devreme din cauza poluării din țară. Ce măsuri se vor lua împotriva celor care ard deșeuri ilegal
Un român moare cu patru ani mai devreme din cauza poluării din țară. Ce măsuri se vor lua împotriva celor care ard deșeuri ilegal
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că românii pierd, în medie, patru ani din viaţă din cauza poluării aerului. Ea anunţă modificări legislative care vor permite identificarea mai...
Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern
Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern
Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpățânat și curajos”, Drulă susținând că, în opinia sa, prim-ministrul nu va renunța la...
#diana buzoianu ministrul mediului, #hoti de lemne, #Ocol Silvic , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
a1.ro
Ce factura a primit un roman dupa liberalizarea pretului la energia electrica. Ce a patit dupa noile reglementari
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău: „Camere de supraveghere pe minimum 30% din suprafața care trebuie păzită”
  2. Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern
  3. Coaliția "scârțâie", dar merge și așa. "Funcționează cel puțin în plan guvernamental", susține Bolojan. Ce dezvăluiri face despre Grindeanu
  4. Klaus Iohannis nu primește vila RA-APPS din Aviatorilor. Decizia luată de Guvernul Bolojan în privința imobilului
  5. Traian Băsescu a primit un apartament. Decizia Guvernului a fost secretizată, la cererea fostului președinte
  6. Deputatul AUR Dan Tanasă, noi declarații extremiste: “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
  7. AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
  8. Deputatul AUR Dan Tanasă, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini. Ce amendă riscă
  9. Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
  10. Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ