Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale și deja au fost date mai multe amenzi.

Buzoianu mai spune că soluția este să deblocăm monopolul din județe, să poată exista mai multe gropi de gunoi, pentru a exista o competiție reală.

”Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale, au fost date amenzi. De principiu, am ieșit public și am zis deja, problema cea mai mare pe care o văd, în momentul de față, cu privire la absolut toate gropile de gunoi, pentru că astăzi majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă legislația la nivelul la care ar trebui să fie respectată. Și atunci devine o discuție dacă putem să mergem înainte cu monopolul gropilor de gunoi la nivel județean”, a declarat, duminică, 31 august, Diana Buzoianu.

De asemenea, ministrul Mediului a afirmat că a fost o condiție la nivel european ca gropile de gunoi să fie gestionate la nivel județean. Buzoianu este de părere că ar trebui deblocat monopolul din județe astfel încât să poată exista mai multe gropi de gunoi și deci o concurență.

„Te țin într-un şah-mat aproape constant”

”Este o condiție pusă la nivel european, dar vom avea mai multe discuții. Această condiție care a fost pusă vine dintr-o dorință bună, onestă de a nu avea foarte multe gropi de gunoi în țară și de a limita, de a scădea în timp numărul de gropi de gunoi de la nivel național, însă ea în practică pusă ne aduce în situații aberante în care, de exemplu, gropi de gunoi care nu respectă anumite legislații, suntem puși în situația în care știu că au monopolul în anumite județe, știu că dacă se închide groapa de gunoi nu mai există alte căi sau există căi foarte departe de a duce gunoiul. Și pentru că există acest monopol, te țin într-un şah-mat aproape constant.

Soluția pentru asta este să deblocăm monopolul din județe, să poată exista mai multe gropi de gunoi și în acel moment va deveni și o competiție reală și vom putea avea și gropi de gunoi care să știe că, dacă nu respectă legislația, vor fi închise”, a precizat Diana Buzoianu.

