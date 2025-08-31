Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 14:31
183 citiri
Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
Diana Buzoianu, ministra Mediului FOTO: Facebook/Diana Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale și deja au fost date mai multe amenzi.

Buzoianu mai spune că soluția este să deblocăm monopolul din județe, să poată exista mai multe gropi de gunoi, pentru a exista o competiție reală.

”Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale, au fost date amenzi. De principiu, am ieșit public și am zis deja, problema cea mai mare pe care o văd, în momentul de față, cu privire la absolut toate gropile de gunoi, pentru că astăzi majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă legislația la nivelul la care ar trebui să fie respectată. Și atunci devine o discuție dacă putem să mergem înainte cu monopolul gropilor de gunoi la nivel județean”, a declarat, duminică, 31 august, Diana Buzoianu.

De asemenea, ministrul Mediului a afirmat că a fost o condiție la nivel european ca gropile de gunoi să fie gestionate la nivel județean. Buzoianu este de părere că ar trebui deblocat monopolul din județe astfel încât să poată exista mai multe gropi de gunoi și deci o concurență.

„Te țin într-un şah-mat aproape constant”

”Este o condiție pusă la nivel european, dar vom avea mai multe discuții. Această condiție care a fost pusă vine dintr-o dorință bună, onestă de a nu avea foarte multe gropi de gunoi în țară și de a limita, de a scădea în timp numărul de gropi de gunoi de la nivel național, însă ea în practică pusă ne aduce în situații aberante în care, de exemplu, gropi de gunoi care nu respectă anumite legislații, suntem puși în situația în care știu că au monopolul în anumite județe, știu că dacă se închide groapa de gunoi nu mai există alte căi sau există căi foarte departe de a duce gunoiul. Și pentru că există acest monopol, te țin într-un şah-mat aproape constant.

Soluția pentru asta este să deblocăm monopolul din județe, să poată exista mai multe gropi de gunoi și în acel moment va deveni și o competiție reală și vom putea avea și gropi de gunoi care să știe că, dacă nu respectă legislația, vor fi închise”, a precizat Diana Buzoianu.

Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă
Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna iulie, prima lună de funcționare a Cabinetului pe care îl conduce, cu vârfuri de...
E oficial, Romsilva are un nou director. Cine este doctorul în Silvicultură ales după concursul anunțat pe Facebook
E oficial, Romsilva are un nou director. Cine este doctorul în Silvicultură ales după concursul anunțat pe Facebook
S-a încheiat procedura de selecție pentru funcția de director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Jean Vișan a fost ales de Consiliul de Administrație pentru acest...
#diana buzoianu ministrul mediului, #gropi gunoi mediu, #gropi gunoi Romania, #gropi gunoi Bucuresti , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Romania, ironizata si simpatizata in Balcani: "Vampiri. Ursi peste tot. Le place sa barfeasca la munca si ii numeam Securitatea"
a1.ro
Otilia Bilionera si sotul ei turc au facut nunta. Cum a aratat artista in rochie de mireasa. Aparitia ei diafana a uluit
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
  2. Ședință a Coaliției pe tema noului pachet de măsuri pentru administrația publică
  3. Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”
  4. Sondajul care agită Coaliția: Doi candidați pentru Primăria Capitalei se află la egalitate, fiecare cu 25% din intențiile de vot
  5. Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă
  6. Nicușor Dan este iar în Republica Moldova. Participă la un eveniment național alături de Maia Sandu și îl va omagia pe Mihai Eminescu VIDEO
  7. Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”
  8. Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
  9. Celulă de criză la Ministerul Economiei pentru cei aproape 700 de turiști români blocați în Grecia, Cipru și Spania. Radu Miruță: „Este o înșelătorie”
  10. Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”