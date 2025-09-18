Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță, anunță ministra Mediului. „Infractorii nu mai trebuie să scape!”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că în şedinţa de Guvern a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren.

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Guvernul României a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale.

”Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităţilor! Astăzi a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren. Românii pierd deja ani din viaţă din cauza unor şmecheri care se îmbogăţesc, otrăvindu-ne pe noi toţi. Schimbăm asta!”, a subliniat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor şi pădurilor.

Potrivit unui comunicat oficial al ministerului, acest act normativ reglementează utilizarea dotărilor şi echipamentelor achiziţionate de Garda Naţională de Mediu în proiectul „Echipamente de monitorizare şi control pentru Garda Naţională de Mediu”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu termen de implementare 31.12.2025, prin efectuarea a minim 400 de controale cu dotările noi achiziţionate.

Ads

În acest sens, acţiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naţionale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă.

”Dotarea comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu cu echipamente digitale pentru activităţile de monitorizare şi control al gestionării deşeurilor este prevăzută în cadrul Jalonului 56 din PNRR. Operaţionalizarea echipamentelor pentru comisariatele Gărzii de Mediu pentru activităţi de monitorizare şi control al gestionării deşeurilor va conduce la creşterea gradului de trasabilitate a deşeurilor, o vizibilitate a deşeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deşeuri şi, implicit, la reducerea cantităţilor de deşeuri transportate ilegal”, arată Ministerul Mediului.

Ads

În cadrul proiectului amintit, au fost achiziţionate: 1 sistem integrat TIC, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicaţii radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video purtate pe corp. Proiectul face parte din Investiţia I.3. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale de monitorizare publică şi control pentru gestionarea deşeurilor şi prevenirea poluării, Subinvestiţia I3.a Echipamente de monitorizare şi control pentru Garda Naţională de Mediu Componenta 3: Managementul deşeurilor.

”Adoptarea acestei OUG subliniază necesitatea urgentă pentru crearea unui cadru legislativ cât mai coerent şi armonizat cu cerinţele OCDE, prin adoptarea unor măsuri legislative, în regim de urgenţă, pentru a completa legislaţia primară aplicabilă în domeniul deşeurilor şi pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu, în sensul asigurării conformităţii cu recomandările OCDE”, mai arată comunicatul.

Ads