Ministra Mediului, ironizată de Sorin Grindeanu. "Doamna Buzoianu e ONG-istă. Crede în popândăii care opresc Răstolița și în cărăbușii care opresc autostrăzi"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a ironizat-o miercuri seară, 24 septembrie, pe Diana Buzoianu, ministra Mediului, legat de hidrocentrala de la Răstolița. Pe 10 septembrie, două ONG-uri de mediu au obținut, în instanță, o ordonanță președințială de oprire a lucrărilor de la barajul hidrocentralei de la Răstolița și amenajările conexe.

Ministra Mediului a afirmat atunci că România ar putea lua în calcul și alternative, precum construirea unui parc fotovoltaic, cu capacitate de producție similară, după care a revenit și a spus că este nevoie de analize suplimentare, care pot duce la evitarea unor situații precum cea de la Răstolița.

Ironizând nehotărârea Dianei Buzoianu, Sorin Grindeanu a spus la Antena 3 CNN că aceasta este o "ONG-istă", care "crede în popândăii care opresc Răstolița, în cărăbușii care opresc autostrăzi".

"Eu îi respect opinia doamnei ministru Buzoianu de la Mediu, dânsa e o ecologistă convinsă, crede în toate lucrurile de care spuneam noi mai devreme – în popândăii care opresc Răstolița, în cărăbușii care opresc autostrăzi, în urșii care sunt tot pe autostradă.

Îi respect lucrul ăsta, e un lucru corect. E o ONG-istă, un ministru care crede în aceste lucruri și le susține. Viziunea mea e cu totul alta – aceste lucruri nu o să le pun niciodată în fața prețului la energie, în fața construcțiilor și autostrăzilor.

Noi avem la bază un program de guvernare care spune că hidrocentralele trebuie să treacă rapid în proces de terminare și a înțeles acest lucru. Asta e o abordare corectă, neschimbându-și opiniile", a punctat liderul PSD.

Anul trecut, în luna noiembrie, ministrul de atunci al Energiei, Sebastian Burduja, spunea, într-o postare pe Facebook, că "statul român a investit aici (la Răstolița - n.r.) peste 1 miliard de lei în decursul deceniilor. Stadiul lucrărilor este peste 95%, așa cum am verificat azi în teren. Și nu mă las până nu le ducem la bun sfârșit".

El a explicat că Hidrocentrala de la Răstolița a început cu decretul 95/1989 și a fost blocată foarte mulți ani.

Defrișările din Parcul Național Călimani pentru hidrocentrala Răstolița, oprite de mai multe ori de Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj a admis cererea formulată de Asociația Declic și Bankwatch România - Filiala Cluj și a dispus suspendarea hotărârii de guvern care scotea din fondul forestier peste 30 de hectare de pădure aflate în Parcul Național Călimani, pentru realizarea hidrocentralei Răstolița.

Magistrații au suspendat joi, 24 iulie, Hotărârea de Guvern nr. 327/2025, care permitea scoaterea definitivă din fondul forestier a unui ecosistem situat în arii naturale protejate și situri Natura 2000, anunța atunci Comunitatea Declic.

Aceasta era deja a doua victorie în instanță împotriva proiectului, după ce, în iunie, instanța suspendase acordul de mediu care stătea la baza lucrărilor.

Pe 10 septembrie avea să vină și al treilea succes în instanță.

Tribunalul Cluj a decis că „admite cererea de emitere a ordonanței președințiale” și „dispune oprirea lucrărilor «rest de executat» la amenajarea hidroenergetică Răstolița”.

