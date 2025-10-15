Ministra Mediului, pusă la punct de Andrei Caramitru în privința hidrocentralelor de pe Jiu. "Terminați cu aiureala!"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 21:30
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO Facebook/Diana Buzoianu

Analistul Andrei Caramitru a pus-o la punct miercuri seară, 15 octombrie, pe Diana Buzoianu, ministra Mediului, după ce aceasta s-a opus vehement legii cu hidrocentralele pe Jiu.

Caramitru ironizează "postările cutremurătoare" ale ministrei de pe rețelele de socializare care sună, spune el, de parcă "vine apocalipsa climatică din cauza asta, domne". El mai spune că respectivele postări "par scrise de ONG-urile de mediu austriece".

"Am văzut că dna. ministru de la mediu, Vlad Voiculescu și o parte din USR se opun isteric legii cu hidrocentralele pe Jiu. Am văzut postări cutremurătoare (vine apocalipsa climatică din cauza asta, domne). Par scrise de ONG-urile de mediu “austriece” specializate în a bloca tot pe acilea nu cumva să producem energie mai multă (e parte din războiul hibrid să fie clar).

Acuma nu îi critic pe USR că sunt cu rușii - nu sunt. Dar la faza asta sunt manipulați și sunt absurzi", a scris analistul pe rețeaua de socializare.

Apoi, Andrei Caramitru îi explică ministrei și susținătorilor săi de ce nu există nicio "apocalipsa climatică" dacă se dă drumul hidrocentralele de pe Jiu.

" - 1 - hidrocentralele alea sunt 90-98% deja făcute. Deci “distrugerea” mediului e deja făcută înțelegeți? Sunt acolo! Dacă le legi de rețea nu se întâmplă mare lucru, hai bre să fim un pic serioși. Se face un lac frumi cu pești în el, auăleu ce să zic!

- 2 - zic că debitul e mai mic decât estimat inițial - că producția deci va fi un pic mai mică decât planificat în anii 80, deci randamentul nu se justifică. Hai bre! Să fim serioși! Sunt deja făcute - sunt 98% gata - costul să le termini e nimica toată, se recuperează banii ăștia de dat acum în 2-3 ani. E un argument fals și stupid.

- 3 - energia hidro e cea mai curată posibilă nu poluează deloc. Si cea mai ieftină. Ce naiba! Cum să blochezi tocmai așa ceva? Pentru 3 egrete de baltă? Voi sunteți normali? Și avem nevoie să creștem masiv producția de energie știți și voi asta! Hello!".

În finalul postării sale, Andrei Caramitru îi roagă pe Diana Buzoianu și pe susținătorii săi să nu mai exagereze pentru că așa "au amplificat haur și cegeu da?".

"Terminați cu ong-ismele astea woke și cu green elgebete Greta whatever. VĂ ROG FRUMOS! Aiurelile astea au cauzat isterizarea pe partea ailaltă, au amplificat haur și cegeu da? Și sunt finanțate la greu de ruși! Nu mai vorbiți cu oengeurile alea că fac un rău imens. Nu mai ascultați mimetic de aberațiile care vin din alte zone din Europa unde aveți relații.

Gândiți logic și simplu. Nu e greu. Sunteți băieți și fete deștepți.

Terminați cu aiureala!", a scris Caramitru pe Facebook.

Construcţia centralelor din Defileul Jiului a început în 2004, cu doar un an înainte ca zona să devină arie protejată. Lucrările au fost tărăgănate ba de insolvenţa Hidroelectrica, ba de procese deschise de organizaţii de mediu.

În 2017, lucrările au fost blocate în instanţă. De atunci, şantierele au fost abandonate cu toate că hidrocentralele sunt într-o fază avansată de execuţie. Acest lucru înseamnă că peste 150 de milioane de euro riscă să ajungă ”pe apa Jiului”.

”Cea de la Dumitra e într-un stadiu fizic de 98%. Este atât de simplu. Aproape că apeşi butonul şi o pui în funcţiune”, spunea, în noiembrie 2022, Constantin Bobaru, primar Bumbeşti-Jiu.

