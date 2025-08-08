Diana Buzoianu: „Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgenţă. Legislaţia obligă la numiri controversate”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va propune modificarea legii companiilor de stat pentru introducerea unor criterii de integritate care să permită depunctarea sau eliminarea candidaţilor inculpaţi ori trimişi în judecată, dar şi posibilitatea reluării procedurii de selecţie atunci când nu există concurenţă reală.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, 8 august, de Ministerul Mediului, concursul şi numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenţia publică probleme grave ale cadrului legal actual, care permit accesul în funcţii de conducere al unor persoane cu trecut controversat sau fără o competiţie reală pentru posturile respective.

„Invitaţie la abuz”

”Avem o lege care, practic, te obligă să pui în funcţie unicul candidat înscris, dacă se îndeplinesc nişte condiţii minime. Avem o procedură care permite ca persoane care au fost trimise în judecată să treacă linia de start fără nicio barieră legală. Şi avem un sistem prin care membrii Consiliului îşi pot stabili singuri indemnizaţia, în timp ce ministrul semnează, doar avizează. Dacă asta nu e o invitaţie la abuz, atunci nu ştiu ce e”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit sursei citate, aceste deficienţe au efecte directe şi vizibile:

”-Persoane inculpate în dosare penale pot trece de procedura de selecţie fără niciun obstacol legal, deoarece nu există criterii de integritate care să scadă punctajele în cadrul selecţiei;

- În anumite cazuri, pentru un post din Consiliul de Administraţie se înscrie un singur candidat şi, deşi e o încălcare vădită a ideii de competiţie, ministrul e obligat de lege să numească unicul candidat, fără posibilitatea anulării concursului pentru acel post şi reluarea concursului;

- Deşi la început de mandat indemnizaţiile sunt setate de ministru, mai apoi indemnizaţiile sunt ulterior stabilite de comitetul de remunerare format chiar din membrii Consiliului de Administraţie, ceea ce înseamnă că aceştia îşi pot decide singuri remuneraţia, ministrul având doar rolul de a aviza noua indemnizaţie;

- Reprezentanţii ministerului în Consiliile de Administraţie nu pot vota conform unui mandat explicit al ministrului, ceea ce face imposibilă intervenţia autorităţii tutelare în deciziile cu impact major asupra companiei. Ei, conform legii, se consultă cu reprezentanţii ministerului, dar nu au mandat scris obligatoriu de urmat, deşi formal, pe hârtie, reprezintă ministerul”.

Printre modificările pe care Ministerul Mediului le va propune, în cadrul Grupului de lucru interministerial pentru reforma companiilor de stat, se numără introducerea unor criterii de integritate care să permită depunctarea sau eliminarea candidaţilor inculpaţi ori trimişi în judecată, posibilitatea reluării procedurii de selecţie atunci când nu există concurenţă reală, pentru a evita desemnarea automată a singurului candidat înscris, stabilirea nivelului indemnizaţiei exclusiv prin contractul de mandat, de către conducătorul autorităţii tutelare, nu de către comitetul de remunerare format din oamenii care primesc această indemnizaţie, acordarea unui mandat concret din partea ministrului pentru reprezentanţii ministerului în Consiliile de Administraţie, astfel încât autoritatea tutelară să poată exercita un control real.

”Este nevoie urgentă de o reformă a guvernanţei companiilor de stat. Cazul Romsilva arată limpede că legislaţia actuală nu protejează interesul public şi obligă chiar la numiri controversate. Voi argumenta nevoia reală pentru ca aceste modificări să fie adoptate cât mai rapid în grupul de lucru care a fost format pe tema reformei CA-urilor”, a adăugat Buzoianu.

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat, miercuri, semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Contractele prevăd obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea, dar şi sancţiuni, inclusiv revocarea din funcţie fără oferirea de compensaţii băneşti. În plus, cuantumul indemnizaţiilor a fost redus la 12.500, de la 5.000 de lei brut. Potrivit site-ului Romsilva, cei patru sunt Speranţa Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chisăliţă Ion şi Cozmanciuc Corneliu Mugurel. G4Media relatează că doi dintre ei au fost achitaţi pentru fapte de corupţie.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, după ce s-au solicitat detalii despre membrii CA numiţi, iar site-ul Romsilva conţine doar numele membrilor nu şi date despre aceştia, linkurile fiind inactive, Diana Buzoianu a oferit noi detalii.

”Este un concurs lansat şi finalizat 90% înainte să ajung eu la minister - în mod cert trecut mult de etapa în care am fi putut anunţa public să se mai înscrie oameni cu experienţă în competiţie. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puţini oameni înscrişi. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experienţă şi dorinţă de reformă nu au considerat că au şanse reale să fie selectaţi, aşa că pur şi simplu nu s-au înscris.

Nu mai vorbim de faptul că nu există criterii de performanţă, menţionate în documentele din concurs, care să fie direct legate de reorganizarea Romsilva”, a scris Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, AMEPIP a dat aviz că toate etapele au fost realizate conform legii şi concursul e corect, neputând fi anulat.

Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) vine cu clarificări privind procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Agenţia precizează că procesul de selecţie a fost organizat de către Autoritatea Publică Tutelară (APT) – în speţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit AMEPIP, din Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) au făcut parte doi membri desemnaţi de către conducătorul Ministerului Mediului, doi membri desemnaţi de către preşedintele AMEPIP şi un expert independent. La nivelul Comisiei, au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, prevăzute pentru Consiliul de Administraţie al Romsilva, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii. AMEPIP mai spune că, în cuprinsul corespondenţei oficiale cu Ministerul Mediului, AMEPIP a transmis rezultatele verificării procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva RA şi a specificat faptul că propunerea înaintată de CSN cuprinde în lista scurtă cinci candidaţi pentru două posturi, din care unul nu are statutul de independent, condiţie prevăzută la art. 5 alin (4) din OUG nr. 109/2011. Totodată a fost menţionat faptul că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Romsilva RA, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor.

