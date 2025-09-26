Hidrocentrala Pașcani a primit acordul de mediu. Ministra Mediului explică întârzierea: ”Iau decizii pe informații obiective, nu în funcție de propagandă” VIDEO

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat emiterea acordului de mediu pentru lucrările de la hidrocentrala Pașcani vineri, 26 septembrie. Ea a explicat că blocajul pentru care AUR a depus o moțiune simplă împotriva sa a reprezentat, de fapt, aplicarea legii, fiind necesare câteva modificări la studiul de impact. Ministra spune că este necesară o analiză atentă și obiectivă și pentru celelalte trei hidrocentrale începute înainte de 1989.

Diana Buzoianu a explicat că, în urmă cu zece zile, a venit analiza de la Apele Române care stabilea că lucrările pentru hidrocentrala Pașcani au rol principal de lucrări împotriva inundațiilor și lucrări care vor asigura apa necesară pentru comunități din zonă. Ea a precizat că joi a semnat punerea în transparență a acordului de mediu.

„Eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieșit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranță pentru români. Urletele populiștilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înșiși în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spațiul public zilele acestea. Pe fond: da, pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulți extremiști populiști. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informații obiective, nu în funcție de propaganda din social media a unuia sau altuia”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a subliniat că Ministerul Mediului are rol de analiză critică pe documentele primite.

„Eu consider că Ministerul Mediului nu poate fi doar notar, ci are și un rol de analiză critică asupra documentelor primite. A analiza critic, de exemplu, dacă proiecte care se bazează pe debite medii din ultimii 30 de ani vor avea real capacitatea de producție care e scrisă pe hârtie, în contextul scăderii debitelor din ultimii ani de zile, este doar o întrebare de logică elementară pe care ar trebui să o avem cu toții când ne uităm pe cifre”, a declarat ministra Mediului.

Analize obiective pentru celelalte 3 hidrocentrale

„Așadar, lucrările de la hidrocentrala Pașcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza Apele Române și după un rând de 3 modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuțiilor tehnice. Blocajul invocat de unii sau alții a reprezentat, în fapt, aplicarea legii”, a transmis Diana Buzoianu.

Ea a precizat că și pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză obiectivă.

„Cred că și pentru celelalte 3 hidrocentrale (pentru care chiar marți a avut loc o discuție tehnică între Hidroelectrica și Apele Române, deci procesul legal parcurge pașii necesari) este nevoie de o analiză atentă și obiectivă. Mai ales că vorbim, în unele cazuri, de proteste ale locuitorilor din zonă care spun că se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări. Românii își pot primi toate răspunsurile fix acum: în etapa legală de analiză a studiilor de impact”, a precizat ministra Mediului.

