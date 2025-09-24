Diana Buzoianu este convinsă că moțiunea depusă de AUR nu va trece, pentru că parlamentarii PSD nu o vor vota. Ce spune despre demisie

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a clarificat că pentru hidrocentrala de la Pașcani acordul de mediu urmează să fie emis în aceste zile, după analiza recentă realizată de Apele Române, care evidențiază rolul lucrărilor în reducerea riscurilor la inundații și asigurarea apei pentru comunități. În ceea ce privește celelalte trei hidrocentrale, procedurile legale continuă, urmând să fie analizate în comitetul interministerial înainte de emiterea deciziilor finale.

Moțiunea de cenzură depusă de AUR, care se votează miercuri, 24 septembrie, este motivată prin faptul că ministrul blochează aceste hidrocentrale.

"Eu vreau să vorbesc despre fapte, nu neapărat pe păreri sau pe supărări, pentru că o parte din faptele prezentate nu sunt neapărat corecte în ceea ce s-a discutat. Eu am fost ieri în ședința de poliție și am spus foarte clar exact ce am spus de altfel și în plen, acum trei zile, luni, că pentru Pașcani există, de câteva zile am primit, adică de pe 16 în această lună, am primit analiza făcută de Apele Române și chiar în plen, luni, am declarat public că din urma acestei analize reiese că lucrările respective au un rol mai degrabă de reducere a riscurilor la inundații și de asigurare a apei pentru comunitățile din zonă, motiv pentru care chiar în plen, luni, am spus că urmează să fie publicat în aceste zile acordul de mediu.

Pentru celelalte trei hidrocentrale suntem în etapele legale, în sensul în care chiar zilele acestea au fost făcute schimburi de adrese cu ultimele observații de la Apele Române către Hidroelectrica, iar pentru ariile protejate, de care s-a discutat într-adevăr ieri, sunt două situații diferite. Pe de-o parte avem zonele de protecție strictă care sunt jalon în PNRR, pentru care am primit, într-adevăr, adrese, s-au primit de către consultant adrese către primării, dar tocmai în ideea de a scoate din acele zone de protecție strictă intravilanul, adică noi întrebam autoritățile publice dacă se suprapun zonele de protecție strictă cu intravilanul, pentru că nu trebuie să se suprapună și pentru că trebuie să fie scoase din intravilan, iar pentru partea de ariile protejate, cealaltă parte, nu zonele de protecție strictă, avem o decizie de la Comisia Europeană, care ne spune că dacă nu vom aproba o parte din ariile protejate pe care le discutăm de șase ani de zile, trebuie să fie blocate undeva la câteva miliarde de euro din fonduri europene pentru autostrăzi și alte proiecte de infrastructură", a spus Buzoianu.

Întrebată dacă își va da demisia, ministra a spus că este convinsă că moțiunea nu va trece.

