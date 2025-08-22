Deșertificarea și criza climatică, probleme mari „ascunse” de discuțiile despre finanțele țării. Ministrul Mediului avertizează

În condițiile „grelei moșteniri”, primite de la fosta coaliție PSD-PNL-UDMR, Guvernul condus de șeful liberalilor, Ilie Bolojan, s-a preocupat în mod activ de criza bugetară, încă de la instalare, discursul public fiind dominat de măsurile de austeritate.

Cu toate acestea, una dintre crizele despre care Guvernul nu vorbește suficient este cea climatică, în condițiile în care avem tot mai multe inundații, solul din sudul țării (mai ales în Oltenia și Dobrogea) se transformă încet-încet într-un deșert, și depășim temperaturi record în fiecare vară.

Pentru a discuta și despre aceste aspecte, lăsate parțial pe plan secundar și de Ministerul Mediului, prins într-o perioadă de restructurări și comasări a instituțiilor, ministra Diana Buzoianu (USR) a oferit un interviu pentru Ziare.com.

Diana Buzoianu se află la al doilea mandat de parlamentar. În primul mandat a fost membră în Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, iar în al doilea a fost președinta Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, până în iunie 2025, când a fost numită în fruntea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Interviul integral

Î: Bună ziua, doamna ministru! Mulțumim că ați acceptat invitația Ziare.com. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură în cadrul Guvernul Bolojan este abordată tema crizei climatice și care sunt principalii pași de acțiune?

DB: „Bună ziua! Eu cred că în domnul Bolojan și în acest guvern avem oameni care înțeleg foarte clar miza pentru un mediu sănătos, iar miza pentru un mediu sănătos include, ca element vital, adaptarea la schimbările climatice. Noi putem face partea noastră în reducerea emisiilor cu efect de seră, dar realitatea este că schimbările climatice sunt deja aici și ne afectează. Avem zona de sud a României într-un proces de deșertificare, avem multiple cazuri de inundații care, de la an la an, distrug comunități, și este clar pentru toată lumea că efectele acestea trebuie gestionate prin măsuri de adaptare la schimbările climatice. Până în momentul de față, discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Guvernului îmi arată că oamenii înțeleg această miză.

Sigur, este o perioadă dificilă, pentru că adaptarea la schimbările climatice este un proces amplu și foarte costisitor. Nu dispunem de miliardele necesare pentru a adopta și implementa cât mai rapid toate măsurile. Tocmai de aceea am reacționat atât de dur în legătură cu pierderea banilor din PNRR. De exemplu, la Apele Române, am pierdut cele 350 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, iar o astfel de oportunitate istorică nu știu cât de repede se va mai repeta. România nu va putea, foarte rapid, să aducă din nou la masă 350 de milioane de euro pentru infrastructură de apărare în fața inundațiilor. Deci Guvernul înțelege miza și suntem în căutare de resurse pentru a gestiona și adapta țara la schimbările climatice.”

Î: De ce Guvernul nu vorbește, totuși, mai des despre criza climatică? Nu-mi amintesc un moment în care, din postura de premier, Ilie Bolojan să fi menționat explicit „schimbările climatice”.

DB: „Aceasta este o întrebare pentru domnul Ilie Bolojan; eu răspund doar în numele meu. Nici nu știu dacă este adevărat, adică, poate domnul Ilie Bolojan chiar a vorbit, dar nu știu eu acest aspect. Ce vă pot spune eu este că, pentru prima dată la Minister avem un consilier specializat pe schimbări climatice, cu mandat clar de a adopta norme de punere în aplicare a legislației existente, tocmai pentru a ne adapta mai bine la schimbările climatice.”

Î: Considerați atunci că Executivul comunică suficient de deschis despre pericolele care ne așteaptă în viitor, în contextul schimbărilor climatice?

DB: „Eu, personal, comunic constant despre pericolele schimbărilor climatice.”

Î: În zona de sud a României, după cum ați spus și dvs., schimbările climatice afectează serios relieful, vedem asta în Dobrogea, în Oltenia, aflate în proces de deșertificare. Ce soluții vedeți?

DB: „În primul rând, trebuie un program național de împăduriri. Programul demarat prin PNRR, deși a început mai dificil, a prins o anumită viteză spre final. Ministerul Mediului nu a reușit să acceseze toți banii pentru că inițial era prevăzută plantarea a 56.000 de hectare; în acest moment Comisia ne-a aprobat 18.000 de hectare din acești 56.000. Noi dorim să continuăm cu un plan național de împăduriri anul viitor, gestionat inclusiv prin AFM, pentru a contracara procesul de deșertificare din sudul României.”

Î: În momentul de față, în România, aproximativ 3% din păduri se află sub strictă protecție. Obiectivul european este de a ajunge la 10%. În ce orizont de timp se va întâmpla acest lucru și cât de prioritar este obiectivul pe agenda dumneavoastră?

DB: „Da, 10% este o recomandare de la nivel european. Noi, însă, trebuie să protejăm pădurile nu strict în funcție de un procent, ci în funcție de ariile care sunt cele mai importante pentru biodiversitatea din România. Astăzi, la Ministerul Mediului se derulează proiectul pentru zone de protecție strictă, finanțat prin PNRR.

Banii există, analiza este în curs, iar pe masă vor veni propuneri pentru peste 2 milioane de hectare care să fie incluse în zona de protecție strictă. Trebuie să analizăm foarte bine, pentru că introducerea peste noapte a celor 2 milioane de hectare poate destabiliza comunitățile locale. Scopul nu este să avem milioane de hectare puse doar pe hârtie în protecție strictă; scopul este să protejăm cu adevărat ariile care merită să rămână neatinse pentru generațiile viitoare.”

Î: Cu ce ar putea fi destabilizate comunitățile de adăugarea celor 2 milioane de hectare, de care spuneți?

DB: „În primul rând, problema pe care am identificat-o la Minister este că, în legislație, nu există o definiție suficient de clară a ceea ce înseamnă „zonă de protecție strictă”. Din cauză că nu avem această definiție clară, nu știm exact ce măsuri, ce limitări și ce restricții s-ar aplica în respectivele zone. Lucrăm în paralel pentru a îndeplini jalonul din PNRR, care prevede că, până la finalul anului, trebuie să aprobăm zonele de protecție strictă. Putem să aprobăm o parte dintre ele, dar degeaba le aprobăm dacă nu avem și o reglementare clară care să stabilească măsurile exacte și limitările aplicabile.

Prin urmare, lucrăm în paralel la reglementare, la definirea clară a zonelor de protecție strictă, la limitele impuse de acest statut, însă abia apoi vom veni cu aprobarea efectivă a zonelor, fiecare având fișe cu măsurile propuse pentru conservare și protecția biodiversității.”

Î: Și cum vă veți asigura că plantările se fac cu puieți nativi și nu cu specii invazive, cu randament mai ridicat, dar cu efecte nocive pentru ecosisteme?

DB: „Plantările se fac în baza planului de amenajament silvic. Planul de amenajament prevede inclusiv păstrarea sau refacerea tipurilor de arbori care existau în acel loc. În codul silvic există reguli stricte: dacă ai tăiat anumite specii, ai obligația să replantezi aceleași tipuri de arbori. Problema este însă mult mai complexă, pentru că, din cauza schimbărilor climatice, în multe zone speciile care au crescut zeci de ani nu mai fac față noilor condiții climatice. Avem deja zeci de mii de hectare în pericol de uscare, iar pe scenariile specialiștilor vorbim despre sute de mii de hectare afectate în următorii ani.

Asta înseamnă că nu e suficient să spunem „plantăm aceleași specii”, pentru că, în viitor, clima s-ar putea să nu le mai susțină. În prezent nu avem o procedură rapidă și clară care să permită adaptarea speciilor la schimbările climatice. De aceea am inclus în echipă un consilier onorific pe schimbări climatice și lucrăm la acte normative secundare care să pună în aplicare prevederile noului cod silvic și să reglementeze adaptarea măsurilor silvice la schimbările climatice. E o temă mai puțin mediatizată, dar care, dacă nu e abordată la timp, va afecta sute de mii de hectare.”

Î: Ne puteți spune și numele consilierului pe care l-ați menționat mai devreme?

DB: „Da, am anunțat-o public; face parte din echipă și mă bucur că avem astfel de experți. Doamna Laura Bouriaud a realizat studii în colaborare cu universități și este recunoscută la nivel internațional pe această temă. Este o zonă de nișă, dar dacă nu o abordăm la Ministerul Mediului și la autoritățile de silvicultură, ne vom trezi, în 10 ani, cu foarte multe păduri afectate.”

Î: Și, pentru a ne asigura că acei copaci nu sunt înlocuiți cu specii invazive, ce plan aveți mai exact?

DB: „Normele vor trebui să se bazeze pe studii care să indice care sunt speciile potrivite pentru fiecare zonă. Nu dorim plantări cu specii invazive; dorim specii care să fie adaptate climei din zonele respective, iar asta se stabilește prin studii științifice. Amenajamentele silvice se întocmesc pe baza acestor studii; dacă, în urma planului de amenajament, rezultă că trebuie plantată o anumită specie într-o anumită zonă, iar cineva plantează ilegal o altă specie, aici intervine Garda Forestieră. Prin controale trebuie să depisteze neregulile, să aplice amenzi, iar în cazuri de infracțiuni să sesizeze Parchetul.”

Cotroale și pentru șefii de ocoale silvice

Î: Că tot am ajuns la controale, aveți în plan verificări mai ample și pentru angajații fondurilor forestiere, nu doar pentru directori?

DB: „Noi, în momentul de față, avem un raport cu analiză amplă pe tot ce înseamnă direcțiile silvice din toată țara. Acest raport s-a finalizat și cu recomandarea de a avea niște analize mai specifice la anumite direcții silvice care au ridicat mai multe semne de întrebare, care vor fi realizate, evident, și urmează, din punctul meu de vedere, cu adoptarea reorganizării Romsilva. Practic, HG-ul de reorganizare Romsilva vine și pune criterii de performanță inclusiv pentru șefii de ocoale, deci nu doar pentru directori, ci și pentru reprezentanții structurilor cele mai de la firul ierbii.

Aceste criterii, repet, vor fi aplicabile șefilor de ocoale, vor fi aplicabile și directorilor regiei, directorilor direcțiilor regionale. Noi ne vom asigura că aceste criterii vor fi urmărite în fiecare an să fie îndeplinite, ele ar trebui de la sine să aducă o transparență și o eficiență mult mai mare, inclusiv în lupta împotriva tăierilor ilegale, pentru că noi am trecut, de exemplu, inclusiv criterii de performanță nefinanciare. De pildă, trebuie să fie acoperită cu sistem CCTV (n. r. camere de supraveghere) minimum 30% din suprafața care trebuie să fie păzită, din fondul forestier. Asta va reduce amplu fenomenul tăierilor ilegale.”

Î: Mulți cetățeni semnalează că nu știu unde ar trebui să facă sesizările, situația pare puțin neclară între Garda de Mediu și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în contextul comasărilor.

DB: „Garda Națională de Mediu nu a fuzionat cu nicio autoritate. Agenția pentru Mediu a fuzionat cu structura Ariilor Protejate; acum este o nouă instituție, adică ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate. Au fuzionat două autorități de reglementare. Autoritatea de control, Garda Națională de Mediu, nu a fuzionat cu nimeni. Garda de Mediu este separată. Sesizările se depun la Garda Națională de Mediu, pentru că ea este autoritatea de control.”

Î: O problemă persistentă a Ministerului Mediului, valabilă și înainte de mandatul dumneavoastră, e legată de transparența slabă și de comunicarea publică învechită. Avem pagini, ghiduri sau date oficiale care nu sunt actualizate în unele domenii. Cetățenilor le e greu să găsească informații referitoare la agențiile de mediu și instituții. Transparența decizională la nivel local este, iarăși, foarte variabilă. Cum aveți în plan să rezolvați problemele acestea?

DB: „Am pornit cu ambiții foarte mari: să transparentizăm cât mai mult activitatea autorităților din subordine și activitatea Ministerului. Pentru asta este nevoie, printre altele, de un amplu proces de digitalizare pe care doresc să-l inițiez și să-l continui la Ministerul Mediului. Suntem, în acest moment, în discuții pentru un posibil proiect de digitalizare a activității ministerului.

Ca exemplu concret, zilele acestea au loc interviurile pentru directorii generali interimari din cadrul Romsilva. Aceste interviuri sunt, pentru prima dată în istoria Romsilva din ultimii 35 de ani, înregistrate și vor fi publicate ulterior online. Asta arată dorința de a nu mai lua decizii „în birouri închise”, ci într-un mod deschis, genul de transparență pe care vreau să-l aduc în relația cu cetățenii.

Pe partea de acces la informații, am trimis deja solicitări către ANMAP pentru a publica toate autorizațiile de mediu, tocmai pentru a crește transparența. Există și un proiect de lege pe care l-am inițiat când eram președinte al Comisiei de Mediu, care creează un centralizator național pentru toate autorizațiile de mediu; acest registru ar permite oricui să caute după operator economic sau după județ și să găsească imediat informația. Sper ca, în sesiunea parlamentară următoare, acest proiect, care era în raport în comisie, să fie adoptat astfel încât să putem demara implementarea lui în executiv.

Registrul va fi gestionat de ANMAP, dar sunt convinsă că toate instituțiile din subordinea ANMAP își doresc o modalitate mai eficientă de publicare a autorizațiilor. Ca să înțelegeți situația actuală: sunt unele structuri din teritoriu care publică toate autorizațiile, iar altele care le păstrează în sisteme interne și nu le fac publice; mai devreme sau mai târziu, fiecare instituție trebuie să le pună la dispoziția celui care întreabă. Noi vrem să inițiem un mecanism unitar prin care, în momentul emiterii unei autorizații de mediu, aceasta să fie vizibilă automat într-un centralizator național.

Repet, procesul legislativ pentru această inițiativă este aproape finalizat și, imediat ce legea va fi adoptată, ANMAP va fi responsabilă să o și pună în practică.”

Ce aduce transparentizarea interviurilor pentru directorii Romsilva

Î: Legat de transparentizarea interviurilor pentru directorii Romsilva, cum ne putem asigura că nu ajung în funcție candidați incompetenți doar pentru că acestea se publică online? Transparența din comisiile parlamentare nu a împiedicat, de multe ori, numirea unor miniștri foarte slab pregătiți, de pildă.

R: „Transparența nu garantează rezultate perfecte în toate cazurile, dar creează o presiune publică care, în majoritatea situațiilor când e pusă în practică, conduce la decizii mai eficiente, corecte și juste pentru instituțiile din România. O garanție de 100% nu există niciodată, însă transparența rămâne un instrument esențial care sprijină luarea de decizii corecte.”

Î: Întrebarea era mai degrabă: pe lângă publicarea acestora, de care în mod clar este nevoie, ce alte măsuri ar duce la garanții mai mari că persoane incompetente nu vor ocupa posturi de director la Romsilva?

R: „În primul rând, o garanție mult mai mare că, de exemplu, directorul general interimar este corect selectat este dată de existența unei proceduri de selecție. Legea, până acum, permitea Consiliului de Administrație să vină și să se întâlnească într-o cameră și să spună „noi îl vrem pe cutare”, iar pe baza deciziei să fie emis ordinul de numire. Nu exista niciun fel de procedură pentru selecția directorului general interimar.

Legea le permitea Consiliului de Administrație să se așeze repede la o masă cu ușa închisă și să stabilească cine va fi directorul. Și asta era perfect legal. Faptul că astăzi avem o procedură este, din nou, un pas istoric.

Este un eveniment istoric pentru Romsilva. Până acum, pentru toți directorii generali interimari numiți nu a existat niciodată o procedură de numire în care să fie evaluate CV-urile, proiecte de reorganizare sau reformă ori să existe măcar un apel public. Este pentru prima dată când Romsilva organizează așa ceva. Faptul că avem un proces, care, sigur, poate fi imperfect și nu poate oferi garanții absolute, este totuși un progres. Până acum, numirile se făceau într-o cameră închisă, unde Consiliul de Administrație decidea și semna documentul.”

Î: Trăim în realitatea unde majoritatea specialiștilor foarte buni în probleme de mediu sunt astăzi în organizații non-guvernamentale și fac activism. Ce deschidere va fi către acești oameni pentru a-i aduce în structurile statului și a implementa reforme?

DB: „Ce ne propunem, și ce îmi propun eu personal, este ca vocea tuturor actorilor cheie, societate civilă, mediul academic și reprezentanți din instituții, cei trei piloni vitali pentru orice politică publică de mediu, să aibă un loc la masă. Și mediul privat, de asemenea, are un rol important, deci vorbim despre patru piloni. Acești patru piloni trebuie să fie prezenți și consultați în orice politică publică de mediu pe care o adoptăm, pentru că fiecare vine cu o perspectivă și o experiență diferită.

Cât despre intrarea în instituțiile publice, după cum știți, în această perioadă concursurile sunt blocate. În momentul în care ele vor fi deblocate și vor putea să aplice persoane, treaba ministerului este să se asigure că aceste concursuri sunt organizate obiectiv și că toată lumea care dorește să aplice, poate să aplice. De aceea, eu voi proceda transparent. Atunci când voi organiza concursuri, așa cum am propus și pentru directorul general interimar al Romsilva, voi comunica clar, pentru ca toți cei de bună-credință care doresc să aplice să aibă posibilitatea să participe.

Repet, momentan, ca să revenim puțin la contextul anului 2025, din cauza situației economice în care ne aflăm de mai bine de un an, posturile din administrația publică sunt, în mare parte, blocate, iar concursurile nu se pot organiza.”

Î: Cu ultima întrebare aș vrea să revenim la criza climatică. În ce măsură mai luptăm drastic împotriva dezastrului climatic, în contextul în care Europa își dorește să apese pedala pe producția de armament, una dintre cele mai poluante industrii, și, totodată, vedem că al doilea cabinet al Ursulei von der Leyen renunță sau discută despre renunțarea la mai multe obiective climatice?

DB: „Noi, în primul rând, la nivelul de România, trebuie să ne asigurăm că politicile care au existat până în momentul de față sunt respectate. Suntem unul dintre statele cu cele mai multe proceduri de infringement pe mediu, cu o grămadă de legislatură pe mediu adoptată, dar care nu este aplicată.

Deci înainte de a da lecții Europei, care oricum a fost mult mai ambițioasă de-a lungul timpului pe partea de mediu decât a fost România ca stat, cred că România are niște datorii pe care trebuie să le facem lăsate în urmă, care înseamnă punerea în aplicare a unor legislații deja existente, care, pentru că nu au fost puse în aplicare corect sau pentru că nu au fost complet implementate, au însemnat, de fapt, punerea în pericol a mii de vieți, pentru că fiecare dintre noi plătim un cost uriaș din cauza poluării, prin sănătatea pe care o fragilizăm”.

