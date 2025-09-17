Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion

Diana Buzoianu, ministra Mediului FOTO / captură Facebook Diana Buzoianu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Comisia Economică a Senatului, după ce aceasta a refuzat să dea avize de mediu pentru hidrocentrale, invocând lipsa de rentabilitate. Zamfir critică „haosul devastator în gândirea strategică” a miniștrilor USR și lipsa coerenței în politicile energetice.

”Lucrurile stau aşa: În PNRR, dl. Ghinea de la USR angajează România să închidă minele de cărbune până în 2025. Ajuns ministrul Economiei, dl. Miruță, tot de la USR, afirmă ieri că este vital pentru România să continue producerea de energie pe cărbune şi în 2026 – şi are perfectă dreptate.

În Programul de guvernare pentru perioada 2025-2028, toţi miniştrii USR, în frunte cu prim-ministrul, se angajează să finalizeze urgent hidrocentralele începute încă de pe vremea comunismului, existând şi o hotărâre a CSAT în acest sens; Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, de la USR, spune că nu le dă aviz de mediu pentru că nu sunt rentabile (?!?)”, spune Zamfir. ”Mare unitate în gândirea strategică a salvatorilor.

Senatorul PSD anunţă că luni, 22 septembrie, la Comisia Economică a Senatului, a solicitat audierea ministresei Mediului, Diana Buzoianu, tema fiind, bineînţeles, finalizarea hidrocentralelor.

AUR a anunțat miercuri, 17 septembrie, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pe care parlamentarii AUR o acuză că nu a tratat prioritar finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989.

În moțiunea intitulată „Stabilirea securității energetice a României prin politici de mediu ce obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989” parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și obligarea guvernului să reia de urgență lucrările.

